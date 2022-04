Nel corso della storia videoludica abbiamo avuto modo di giocare decine e decine di avventure grafiche, alcune migliori di altre, ma nel bene e nel male ci sono entrate tutte nel cuore. Per questo motivo abbiamo deciso di tagliare la testa al toro, elencando quelle che sono (secondo noi) le migliori avventure grafiche di sempre su PC attraversi una classifica dedicata.

Sia chiaro, questa è una classifica che ha cercato di venire incontro agli innumerevoli giochi usciti in più di 40 anni di storia, quindi non troverà, probabilmente, il riscontro di tutti, ma cercherà di dare il giusto lustro sia alle classiche e meravigliose avventure Punta e Clicca sia a quelle più moderne e interattive iniziate con l’arrivo dei lavori di Telltale Games. Non stupitevi, quindi, se mancano esperienze quali Simon the Sorceress, Sam & Max, Longest Journey o altro, perché rimangono comunque dei capolavori che ricorderemo a lungo. Ma ora bando alle ciance, una Scimmia a Tre Teste ci attende!

La Maledizione di Monkey Island (1997) è ancora oggi un piccolo, grande capolavoro tutto da scoprire.

Cosa sono le Avventure Grafiche?

Le avventure grafiche sono dei videogiochi in cui la componente narrativa viene messa al di sopra del gameplay stesso. Spesso le meccaniche che legano questi giochi sono enigmi ambientali, puzzle intricati e dialoghi a scelta multipla. Negli anni le avventure grafiche hanno assunto connotati diversi dividendosi in diverse sottocategorie e di cui ne ricordiamo due in particolare:

Avventure grafiche punta e clicca: questo tipo di avventure sono figlie degli anni ’80/’90, dai capolavori Lucas e Sierra sino al recente Thimblweed Park. Nel corso degli ultimi anni questi videogiochi hanno perso molto appeal per favorire giochi più immersivi e meno “macchinosi”. Il motivo è che questi giochi non sono mai stati immediati, spingendo il giocatore a utilizzare l’ingegno e a ragionare parecchio per arrivare una soluzione vera e propria.

Avventure grafiche Interattive: quest'altra tipologia è invece più incentrata sul comparto narrativo, concentrandosi magari sulle descrizioni degli oggetti e sui dialoghi, piuttosto che nel superare determinati enigmi ambientali.

Le migliori avventure grafiche PC di sempre

15) Heavy Rain

Genere: Avventura Grafica Interattiva

Anno: 2010

Sviluppatore: Quantic Dreams

Il primo grande successo di Quantic Dreams, un’esperienza thriller interattiva che ha dato vita a un nuovo percorso narrativo per quanto riguarda i videogiochi dell’azienda francese. Non per altro David Cage rappresenta un nome importante dell’industria e il suo apporto a Heavy Rain rimane tuttora fondamentale per l’evoluzione del genere. Tutta la struttura narrativa funziona divinamente… fino alla parte finale, dove come da tradizione dei giochi Quantic Dreams (basti pensare Fahrenheit) si perde in un colpo di scena gestito male e in maniera fin troppo furba, ma che nel suo complesso funziona e lascia comunque sorpresi i videogiocatori.

14) Fuga da Deponia

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 2012

Sviluppatore: Daedalic Entertainment

Incredibile come Daedalic sia riuscita a sfornare una delle Avventure Grafiche Punta e Clicca più divertenti di sempre. Fuga da Deponia ha chiaramente dei limiti, ma gli sviluppatori sono comunque riusciti a dar vita a personaggi ben pensati (Toni su tutti, davvero), enigmi non banali e soprattutto a una corposa narrazione che ha comportato la nascita di un vero e proprio fortunato franchise. Pensandoci bene avrebbe proprio bisogno di un nuovo capitolo.

13) Hollywood Monsters

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 1997

Sviluppatore: Pendulo Studios

Pendulo Studios è ancora oggi uno studio attivo nella realizzazione di avventure grafiche e anche se la loro serie più conosciuta rimane Runaway, uno dei loro primi videogiochi di successo rimane Hollywood Monsters, che grazie al suo stile cartoon e la sua efficace ironia, è riuscito a farsi amare un po’ in tutto il mondo (in Italia rimane maggiormente apprezzato per via del suo doppiaggio, che come da tradizione rimane piuttosto leggendario). Il titolo ha ricevuto anche un “seguito”, che in realtà non è altro che un remake dell’originale del 1997 (che a essere sinceri, vi sconsigliamo).

12) Maniac Mansion

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 1987

Sviluppatore: Lucasfilm Games

SCUMM acronimo di “Script Creation Utility for Maniac Mansion” è nato, come suggerisce il nome, proprio con Maniac Mansion, iniziando la grande epopea delle Avventure Grafiche Punta e Clicca. Ron Gilbert non solo sviluppò un sistema capace di rivoluzionare i videogiochi d’avventura, ma diede vita anche a uno dei videogiochi più memorabili di sempre e soprattutto complessi, poiché Maniac Mansion metteva in scena personaggi con caratteristiche proprie, decine di oggetti e una “casa” ricca di mistero ed enigmi da superare. Maniac Mansion ottenne anche un seguito molto amato, Day of The Tentacle, per molti definito il migliore tra i due capitoli.

11) Full Throttle

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 1995

Sviluppatore: Double Fine Productions

I coniglietti sono probabilmente la cosa che vi sarà rimasta più impressa di questo gioco, ma in realtà Full Throttle (pur essendo una delle avventure più piccoline dell’epoca) rimane ancora oggi molto amato dai fan delle avventure grafiche, non per altro venne cancellato un seguito proprio qualche anno dopo (che peccato!). Pur non mettendo in scena una storia particolarmente interessante ed enigmi buoni, ma lontani dagli altri capolavori che avevamo imparato a conoscere durante quegli anni, il titolo di Tim Schafer aveva il pregio di aver provato a dar vita a qualcosa di diverso, introducendo più interazione nelle varie scene di gioco (basti pensare ai combattimenti tra motociclette).

10) Grim Fandango

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 1998

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Una delle ultime opere di Lucasfilm Games, Grim Fandango è ancora oggi una delle avventure grafiche più amate degli appassionati. Tim Schafer ha dato vita non solo a un personaggio incredibilmente sfaccettato (Manny Calavera), ma anche a un mondo di gioco credibile e contornato da personaggi meravigliosi. Ancora oggi sogniamo un eventuale secondo capitolo e sia mai che possa succedere, presto o tardi.

9) Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 1992

Sviluppatore: Lucasfilm Games

A occhi chiusi il miglior videogioco dedicato a Indiana Jones (e non era affatto semplice!). Lucasfilm Games riuscì a cogliere le caratteristiche del personaggio e dar vita a una storia completamente originale, curata e soprattutto contornata da enigmi non così intuitivi.

8) Life is Strange

Genere: Avventura Grafica Interattiva

Anno: 2015

Sviluppatore: Dontnod

Life is Strange è una delle avventure interattive migliori degli ultimi anni, un vero autentico capolavoro che ha saputo dare vita a una storia ben delineata dall’inizio alla fine. A occhi chiusi, il miglior prodotto di Dontnod. La tematica del tempo (volutamente ispiraa a Donnie Darko) e un mistero thriller da risolvere, oltre che il backround dei personaggi, rendono Life is Strange tra le migliori avventure grafiche di sempre.

7) La Maledizione di Monkey Island

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 1997

Sviluppatore: Lucasfilm Games

The Curse of Monkey Island è l’unico videogioco della serie di Monkey Island non sviluppato da Ron Gilbert che è riuscito comunque a essere apprezzato dagli appassionati. In realtà, in Italia uscì anche con un doppiaggio davvero memorabile che ce lo fece amare ancor di più (la parte di Pallido Domingo rimane tra le scene più divertenti di cui abbiamo memoria). Visto l’amore dietro a questo “terzo” capitolo, Ron Gilbert ha recentemente deciso di renderlo canonico in vista di “Return of Monkey Island“, il terzo vero capitolo della serie in uscita durante il 2022.

6) Syberia

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 2002

Sviluppatore: Microids

Syberia è una di quelle esperienze che ti entrano nel cuore e faticano ad andarsene. A oggi Syberia è una delle serie d’avventura più amate di sempre (nonostante un terzo capitolo rivedibile). L’arte di Benoît Sokal rimarrà per sempre impressa nel franchise sviluppato da Microids, che anche grazie ai suoi personaggi (Kate Waler, Oscar, etc) ha dato vita a un immaginario davvero ben pensato, dove il primo capitolo rimane, tutt’oggi, ancora insuperato.

5) The Walking Dead

Genere: Avventura Grafica Interattiva

Anno: 2010

Sviluppatore: Telltale Games

The Walking Dead è stato il primo passo di rivoluzione delle avventure grafiche, che ormai da diversi anni avevano perso smalto e soprattutto appeal. Telltale è stata la promotrice, a tutti gli effetti, delle “Avventure Grafiche Interattive” riuscendo a sfornare un autentico capolavoro, The Walking Dead, che tra le tante cose vinse anche il gioco dell’anno ai VGA (i vecchi The Games Award). Ancora oggi il primo capitolo di The Walking Dead viene ricordato come uno dei racconti videoludici più emotivi dello scorso decennio.

4) Zak McKracken

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 1988

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Sviluppato da David Fox (un altro grande di Lucasfilm Games), Zak McKracken è uno dei videogiochi più divertenti della software house, oltre a essere uno dei più difficili in assoluto (senza guida, in certi casi, risultava davvero tedioso). Impossibile dimenticare il volo aereo con la povera hostess disperata o il pane di cemento gettato dal secondo piano dal panettiere. A nostro parere, Zak McKracken rimane tra le avventure grafiche migliori di sempre, poco dietro a Monkey Island e senz’altro meritevole di un seguito, che purtroppo, difficilmente mai arriverà.

3) Il Segreto di Monkey Island

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 1990

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Il primo capitolo dell’avventura grafica per antonomasia è un autentico viaggio d’avventura che ha saputo coniugare ironia e genialità. Ron Gilbert e gli altri membri del team di Lucasfilm Games, sapevano di star creando qualcosa di speciale, qualcosa che sarebbe rimasto nella storia e lo hanno fatto pur sapendo di aver inserito nel gioco una carrucola con un pollo di gomma e una serie di sfide all’arma bianca con tanto di insulti. A parte gli scherzi, quando si parla di “pietre miliari”, Monkey Island rientra di diritto nella definizione del termine.

2) Thimbleweed Park

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 2017

Sviluppatore: Terrible Toybox

Sviluppato da Ron Gilbert, Thimbleweed Park non è soltanto un vero e proprio omaggio alle avventure grafiche punta e clicca degli anni ’90, ma un capolavoro costituito da personaggi memorabili (il clown Ransome rimane straordinario) e una storia ricca di colpi di scena (e super geniale). A rendere ancora più nostalgico il tutto, il caro buon vecchio Ron ha deciso di utilizzare il classico (ma sempre funzionale) sistema SCUMM nato con Maniac Mansion, rendendo Thimbleweed Park praticamente un classico Lucasfilm Games.

1) Monkey Island 2: La vendetta di Le Chuck

Genere: Avventura Grafica Punta e Clicca

Anno: 1991

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Monkey Island 2 è realmente la miglior Avventura Grafica Punta e Clicca di sempre? A livello oggettivo, si lo è e i motivi sono molteplici: complessità degli enigmi, grandezza del mondo di gioco, struttura dei dialoghi e una genialità davvero senza paragoni in ogni singolo oggetto e conversazione (vi ricordate la gara di sputi o la festa in maschera?). Una vera e propria pietra miliare che finalmente potrà contare sul tanto atteso seguito diretto in uscita nel 2022.