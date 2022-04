Dopo avervi parlato delle migliori avventure grafiche PC di sempre, mischiando adeguatamente avventure interattive moderne e vecchie pietre miliari, oggi torniamo con un’altra classifica, dedicata questa volta esclusivamente alle migliori avventure grafiche punta e clicca PC di sempre, escludendo, quindi, tutti quei racconti interattivi che andremo comunque a raccontare in un’altra classifica presente come link poco più sotto (ora sapete, in caso, perché non leggerete Myst).

Come sempre un importante inciso: è impossibile raccogliere in oltre 40 anni di storia del videogioco, quindici avventure grafiche tra le migliori di sempre senza recare un qualsiasi tipo di delusione nei confronti di tutte quelle persone che magari avrebbero preferito un gioco piuttosto che di un altro. L’importante è sempre la consapevolezza, cioè che videogiochi come Gabriel Knight, Blade Runner, The Dig, Hollywood Monsters e così via, rimangono dei titoli indimenticabili, a prescindere da qualsiasi tipo di classifica. Esposto ciò, iniziamo, nella speranza di non trovarci in mezzo a degli alieni con capello, occhiali e baffoni.

Le altre classifiche

The secret of monkey island

Le migliori avventure grafiche punta e clicca PC di sempre

15)Fuga da Deponia

Anno: 2012

Sviluppatore: Daedalic Entertainment

Incredibile come Daedalic sia riuscita a sfornare una delle Avventure Grafiche Punta e Clicca più divertenti di sempre. Fuga da Deponia ha chiaramente dei limiti, ma gli sviluppatori sono comunque riusciti a dar vita a personaggi ben pensati (Toni su tutti, davvero), enigmi non banali e soprattutto a una corposa narrazione che ha comportato la nascita di un vero e proprio fortunato franchise. Pensandoci bene avrebbe proprio bisogno di un nuovo capitolo.

14)The Longest Journey

Anno: 1999

Sviluppatore: FunCom

The Longest Journey è di quelle storie appassionanti che meriterebbe certamente un nuovo capitolo. Non per altro, a Ragnar Tørnquist (il designer) stava discutendo con FunCom per la produzione di un terzo capitolo (dopo Dreamfall), seguito diretto di The Longest Journey, ma purtroppo il progetto sembra essersi perso nel dimenticatoio, almeno per il momento. A ogni modo, The Longest Journey e la sua protagonista, April Ryan, ci sono rimasti nel cuore, nella speranza di vederli presto tornare.

13)LOOM

Anno: 1990

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Tra le migliori avventure grafiche punta e clicca PC è impossibile non citare LOOM, una delle opere più atipiche (se non la più atipica) di Lucasfilm Games. Il gioco fu un ottimo successo commerciale e la Lucas progettò una vera e propria trilogia, che purtroppo, non trovò mai luce. Tuttavia, il viaggio di Bobbin Threadbare rimane ancora oggi uno dei viaggi più belli e divertenti tra le avventure grafiche PC, senz’altro un gioco da ricordare e non solo per la sua “comparsa” in Monkey Island.

12)Beneath of Steel Sky

Anno: 1994

Sviluppatore: Revolution Software

Quando si parla di miglior avventure grafiche punta e clicca PC non può non essere citato Beneath of Steel Sky, un’esperienza ad ambientazione fantascientifica distopica molto amata, nonché una delle pietre innovative del genere su PC. Prodotto da Virgin Interactive, il titolo ha visto anche un recentissimo seguito dalle buone valutazioni, Beyond a Steel Sky ,e una remastered del 2009 che migliora in tutto e per tutto il capitolo originale.

11)Grim Fandango

Anno: 1998

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Una delle ultime opere di Lucasfilm Games, Grim Fandango è ancora oggi una delle avventure grafiche più amate degli appassionati. Tim Schafer ha dato vita non solo a un personaggio incredibilmente sfaccettato (Manny Calavera), ma anche a un mondo di gioco credibile e contornato da personaggi meravigliosi. Ancora oggi sogniamo un eventuale secondo capitolo e sia mai che possa succedere, presto o tardi.

10)Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Anno: 1992

Sviluppatore: Lucasfilm Games

A occhi chiusi il miglior videogioco dedicato a Indiana Jones (e non era affatto semplice!). Lucasfilm Games riuscì a cogliere le caratteristiche del personaggio e dar vita a una storia completamente originale, curata e soprattutto contornata da enigmi non così intuitivi, ma dannatamente soddisfacenti.

9)Simon The Sorceress

Anno: 1993

Sviluppatore: Adventure Soft

Simon the Sorceress è un franchise sviluppato da Adventure Soft che ha visto ben quattro seguiti nel corso degli anni, anche se noi ricordiamo con maggior affetto il primo leggendario capitolo, contornato da un’irriverenza marcata, enigmi ben pensati e soprattutto un profondo citazionismo (come dimenticare tutti i vari riferimenti al Signore Degli Anelli?). Il mago Calypso e il suo viaggio per sconfiggere il temibile Sordid ci rimarranno per sempre nel cuore, meritevoli di apparire tra le migliori avventure grafiche punta e clicca PC.

8)La Maledizione di Monkey Island

Anno: 1997

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Nonostante non sia considerato in tutto e per tutto il terzo capitolo, The Curse of Monkey Island rimane un videogioco amatissimo, a differenza dei successivi seguiti che invece trovarono un po’ di critiche piuttosto eloquenti. Una cosa di cui ci ricorderemo sempre è lo splendido doppiaggio italiano, memorabile in ogni sua parte. I fan più accaniti saranno contenti di sapere che questo capitolo è considerato “canonico” da parte di Ron Gilbert, di conseguenza “Return to Monkey Island” avrà personaggi e riferimenti proprio a questo episodio.

7)Syberia

Anno: 2002

Sviluppatore: Microids

Syberia è stata una delle ultime grandi avventure grafiche punta e clicca. Nato dalla mente artistica del compianto Benoît Sokal, Syberia è divenuto parte di una serie che ha visto l’arrivo (da poco) dell’ottimo quarto capitolo. Le sue atmosfere contornato dalla splendida colonna sonora e da un art design davvero unico, lo hanno reso da subito molto amato da tutti gli appassionati, in particolar modo il primo capitolo, ancora oggi considerato il migliore del brand.

6)Broken Sword: Il Segreto dei Templari

Anno: 1996

Sviluppatore: Revolution Software

Broken Sword è una serie nata verso la fine degli anni ’90 che riuscì a riscuotere quasi sin da subito un successo non indifferente. Il motivo, oltre che per la storia e i personaggi ben caratterizzati, fu per il suo straordinario comparto artistico, ancora oggi considerato tra i migliori delle avventure di quell’epoca. Attualmente Broken Sword, è un franchise molto apprezzato.

5)Maniac Mansion: Day of the Tentacles

Anno: 2002

Sviluppatore: Microids

Visto che nella classifica generale abbiamo citato Maniac Mansion, ci sembrava il caso di premiare in questa classica il suo seguito, che come citato anche nel precedente articolo, rimane molto amato dagli appassionati delle avventure grafiche e preferito allo stesso Maniac Mansion. A conti fatti, Day of The Tentacles rimane uno dei videogiochi Lucasfilm Games maggiormente apprezzati, dopotutto un’esperienza che ci permette di viaggiare indietro nel tempo con un gabinetto (Cron-o-binetto) non poteva che essere altrimenti!

4)Zak McKracken

Anno: 1988

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Sviluppato da David Fox (un altro grande di Lucasfilm Games), Zak McKracken è uno dei videogiochi più divertenti della software house, oltre a essere uno dei più difficili in assoluto (senza guida, in certi casi, risultava davvero tedioso). Impossibile dimenticare il volo aereo con la povera hostess disperata o il pane di cemento gettato dal secondo piano dal panettiere. A nostro parere, Zak McKracken rimane tra le avventure grafiche migliori di sempre, poco dietro a Monkey Island e senz’altro meritevole di un seguito, che purtroppo, difficilmente mai arriverà.

3)Monkey Island

Anno: 1990

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Il primo capitolo dell’avventura grafica per antonomasia è un autentico viaggio d’avventura che ha saputo coniugare ironia e genialità. Ron Gilbert e gli altri membri del team di Lucasfilm Games, sapevano di star creando qualcosa di speciale, qualcosa che sarebbe rimasto nella storia e lo hanno fatto pur sapendo di aver inserito nel gioco una carrucola con un pollo di gomma e una serie di sfide all’arma bianca con tanto di insulti. A parte gli scherzi, quando si parla di “pietre miliari”, Monkey Island rientra di diritto nella definizione del termine.

2)Thimbleweed Park

Anno: 2017

Sviluppatore: Terrible Toybox

Il grande ritorno di Ron Gilbert dopo un’altra bellezza come The Dig, Thimbleweed Park è un meraviglioso omaggio alle avventure grafiche punta e clicca degli anni ’90, dopotutto tutto il titolo mette in risalto riferimenti ai grandi del passato, con battute, oggetti (la motosega e la benzina sono stati un tocco di classe) e una serie di caratteristiche che lo rendono, di fatto, come un autentico videogioco Lucasfilm Games.

1)Monkey Island 2: La Vendetta di Le Chuck

Anno: 1991

Sviluppatore: Lucasfilm Games

Ormai lo avrete capito, Monkey Island 2: La Vendetta di Le Chuck è senza dubbio la miglior avventura grafica punta e clicca. Basti ripensare alla grandezza del mondo di gioco, alla sua varietà, ai dialoghi curati nei minimi particolari e ance la meravigliosa composizione degli enigmi. Siamo dinanzi a una vera e propria pietra miliare destinata a rimanere nell’olimpo ancora per molti anni, anche se non è detto che il suo seguito diretto, non possa ufficialmente spodestarlo.