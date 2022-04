Quali sono i migliori videogiochi di strategia a turni PC di sempre? Se c’è un genere che sicuramente “ruba” tempo senza accorgersene quello è sicuramente quello legato alle esperienze strategiche a turni. Quante volte vi è capitato di iniziare una partita a Civilization e ritrovarvi cinque ore dopo a salvare la partita pensando di aver giocato solo un’oretta? I motivi sono molteplici, derivati sia dalla componente strategica (che richiede tempo per evitare errori grossolani e che potrebbero compromettere il match) sia per la loro capacità di riuscire a intrattenere senza risultare troppo tediosi.

In questa nuova classifica abbiamo provato a dire la nostra sui migliori videogiochi di strategia a turni usciti su PC nel corso degli anni, cercando di alternare autentiche gemme del genere a titoli un po’ più recenti che hanno comunque convinto i giocatori. Oltre a questo, nella classifica troverete svariati giochi a turni, dai 4X a quelli con componente gestionale, questo perché i sottogeneri sono davvero svariati ed era chiaramente impossibile riuscire a catalogarli in classifiche differenti. C’è comunque da sottolineare che a differenza degli RTS, gli strategici a turni sono riusciti a mantenere un’impronta importante nel mercato, un fattore non così scontato in un settore costantemente in evoluzione.

Strategia a turni

Le altre classifiche

I migliori videogiochi di strategia a turni su PC di sempre

15) Humankind

Anno: 2021

Sviluppatore: AMPLITUDE Studios

Un’alternativa a Civilization che inizialmente non è stata particolarmente apprezzata, ma che con il passare dei mesi è divenuto un videogioco con una sua identità e che sta riscuotendo anche un buon sostegno da parte di una community comunque attiva. Non sappiamo dove sarà fra un anno, ma ora merita senz’altro una posizione nella nostra classifica.

14) Cyberstorm

Anno: 1996

Sviluppatore: Dynamix

Cyberstorm è un po’ come quel gioco di cui non ti ricordi l’esistenza fino a quando non lo rivedi per puro caso in un video su YouTube. Se è in questa classifica è perché Cyberstorm era effettivamente un gran bel strategico a turni e con una componente gestionale decisamente molto interessante. Pur prendendo spunto dalla controparte firmata “Battletech”, i mech avevano tutti design originali.

13) Battletech

Anno: 2018

Sviluppatore: Harebrained Schemes

L’universo di BattleTech è molto conosciuto dagli appassionati, grazie a lui abbiamo amato giochi quali Mech Warriors e Mech Commander, ma era da tanti anni che non uscivano prodotti nuovi sul brand e Battletech ha, in parte, compensato questa mancanza. Mitch Gitelman, produttore già dei precedenti giochi basati sull’universo BattleTech, ha fortemente voluto collaborare per lo sviluppo di un videogioco strategico a turni chiamato, per l’appunto, Battletech. Anche se inizialmente la community non apprezzò particolarmente alcune meccaniche del gioco, con il passare del tempo e gli aggiornamenti, Battletech è divenuto uno dei migliori videogiochi strategici a turni degli ultimi anni.

12) Age of Wonders: Planetfall

Anno: 2019

Sviluppatore: Triumph STudios

Tra i videogiochi strategici 4X recenti, Planetfall è quello che ha colpito di più la community (anche grazie alla vetrina di Xbox Game Pass). La sua capacità di essere estremamente vasto dal punto di vista della personalizzazione e delle cose da fare lo rende sia interessante per chi ama avere tanti contenuti sia anche un po’ scoraggiante per chi invece si aspetta di capire tutto sin da subito. Un’esperienza complessa, ma certamente appagante.

11) Gears Tactics

Anno: 2020

Sviluppatore: Splash Damage

Partito come semplice spin-off di Gears of War, Gears Tactics è riuscito a conquistare il pubblico grazie al suo modello “action” a turni, rendendo gli scontri frenetici, veloci e più dinamici rispetto a giochi quali XCOM e Phoenix Point. Grazie anche a un sistema di personalizzazione piuttosto vasto e una storia ben pensata, Gears Tactics ha tutte le carte in regola per entrare in questa classifica.

10) Europa Universal IV

Anno: 2013

Sviluppatore: Paradox

La serie di Europa Universal è una delle saghe videoludiche strategiche più amate e longeve di sempre (il primo capitolo è datato 2000). Pur essendo da diverso tempo che un nuovo capitolo non viene prodotto, il team di sviluppo sta spendendo tanto dietro al supporto del quarto capitolo, che attualmente vede ben diciotto (si, avete capito bene) espansioni, che lo hanno reso uno dei prodotti strategici maggiormente supportati di tutti i tempi.

9) Panzer Corps 2

Anno: 2020

Sviluppatore: Flashback Games

Se dovessimo pensare a un videogioco sulla seconda guerra mondiale a turni, sicuramente il primo che ci viene in mente è senz’altro Panzer Corps 2 e non tanto per la sua popolarità, quanto più per la sua incredibile qualità e meccaniche di gameplay. Pur essendo recente, il secondo episodio della serie ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per entrare nella top 10 della nostra classifica.

8) Into The Breach

Anno: 2018

Sviluppatore: Subset Games

Semplice e immediato, Into the Breach è divenuto in maniera rapida un titolo molto apprezzato tra gli appassionati di videogiochi di strategia a turni, anche per via del suo stile artistico ispirato e del suo mix di diversi generi, tra cui quello Rogue Like.

7) Master of Orion 2

Anno: 1996

Sviluppatore: Simtex

Tra i grandi classici degli anni ’90, Master of Orion 2 è sicuramente uno dei videogiochi più popolari e riconosciuti, meritevole di entrare nella classifica dei migliori videogiochi di strategia a turni di sempre su PC. Sfortunatamente la serie prese una deriva piuttosto strana dopo il secondo capitolo, con un terzo capitolo inutilmente complicato e un reboot non all’altezza dei primi due capitoli originali, ma il secondo episodio rimane ancora oggi godibile e soddisfacente, capace di mettere a dura prova il vostro tempo libero.

6) Crusader Kings III

Anno: 2020

Sviluppatore: Paradox

In assoluto il miglior strategico a turni di recente produzione, Crusader Kings III è davvero un prodotto di estrema qualità e capace di essere accessibile grazie a meccaniche di gioco complesse, ma padroneggiabili in poco tempo. Inoltre, è sicuramente uno dei videogiochi di strategia a turni con una componente narrativa realmente presente e ben pensata. Peccato per la sola lingua inglese (per chi non è magari sufficientemente preparato), ma è davvero una di quelle esperienze moderne da provare almeno una volta (e che potrebbe davvero essere totalizzante nella vostra quotidianità).

5) Heroes III: Might And Magic

Anno: 1999

Sviluppatore: 3DO

Già solo il nome dovrebbe farvi tornare alla memoria ricordi indelebili. Heroes III: Might and Magic porta con se un carico di nostalgia incredibile, u po’ per la sua indimenticabile colonna sonora e un po’ perché a conti fatti rappresenta una delle esperienze più accessibili ed equilibrate della storia videoludica. Se ancora oggi è molto giocato (e certamente il più amato della serie) è proprio per la sua immediatezza, la stessa che lo rese moderno già nel 1999.

4) Civilization V

Anno: 2010

Sviluppatore: Firaxis

Tra i Civilization più recenti il quinto capitolo della serie è probabilmente uno dei più apprezzati, sia dal punto di vista contenutistico che da quello legato alle meccaniche di gameplay (seppur con i classici problemi dovuti al concetto di “diplomazia”). Se ci avete giocato almeno una volta, significa che probabilmente ora avrete circa 500 ore di gioco catalogate.

3) XCOM 2: War of the Chosen

Anno: 2017

Sviluppatore: Firaxis

XCOM 2: War of the Chosen è probabilmente uno dei videogiochi di strategia a turni più difficile (nel vero senso della parola) che abbiamo mai avuto modo di giocare. Non fraintendete, la sua difficoltà è direttamente proporzionale alla sua qualità tecnica e di gameplay, oltre alla soddisfazione che riesce a garantire una volta completato. Tra i prodotti moderni, è certamente una delle opere migliori che il mercato abbia offerto negli ultimi anni.

2) X-COM: UFO Defense

Anno: 1994

Sviluppatore: MicroProse

Nonostante molti giocatori conoscano unicamente la serie recente, il brand di X-COM ha origini lontane, precisamente degli anni ’90. Senza dubbio vi stiamo raccontando di uno dei migliori videogiochi di strategia a turni presenti su PC. Durante quegli anni UFO Defense era un autentico capolavoro, ma anche oggi (nonostante una componente visiva vetusta) risulta ancora giocabile e divertente come in quel periodo storico. Forse potrebbe risultare difficile da recuperare (vista la presenza di giochi ben più recenti), ma è certamente una perla a cui va dato il merito di aver dato un’impronta importanti agli strategici a turni.

1) Civilization II

Anno: 1996

Sviluppatore: MicroProse

Sid Meier ha preso parte a sviluppi videoludici divenuti leggendari, ma nonostante la serie Civilization prenda il suo nome in tutti i capitoli, il secondo episodio della serie non ha visto il suo coinvolgimento. Un caso piuttosto ironico, considerando che Civ II è a tutti gli effetti uno dei migliori videogiochi di strategia a turni su PC di sempre e che in questa particolare classifica abbiamo voluto premiare con il primo posto. In parte le differenze con il primo capitolo furono misere, ma la colonna sonora e i miglioramenti dal punto di vista contenutistico lo hanno reso tra le opere di strategia più leggendarie che la storia ricordi.