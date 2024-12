Il nuovo gioco dedicato alle Turtles sarà un RTS decisamente atipico

Lo sviluppatore Strange Scaffold ha annunciato un nuovo gioco strategico a turni basato sulle Tartarughe Ninja, intitolato "Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown". La notizia è stata rivelata dal direttore creativo Xalavier Nelson Jr. in un video su Twitter, dove ha spiegato che il gioco inizierà con un evento decisamente atipico: la morte di Splinter e Shredder.

Questa scelta narrativa, indubbiamente audace, permetterà di esplorare una versione alternativa della storia delle Tartarughe Ninja, seguendo il loro percorso verso l'età adulta, oramai rimasti senza padre.

A detta di Scaffold Games questa sarà una versione delle Tartarughe Ninja "come non l'avete mai vista".

Per quanto riguarda il gameplay, il gioco si svolgerà su una griglia simile a titoli come "Into the Breach", ma con uno stile grafico colorato e fumettistico tipico del franchise e in particolar modo della più recente versione cartacea targata IDW.

Strange Scaffold, per chi non lo consocesse, è uno studio indipendente noto per giochi come "El Paso, Elsewhere" e "I Am Your Beast". Con questo progetto, il team punta a offrire una nuova interpretazione dell'universo delle Tartarughe Ninja in chiave strategica, che riesca a offrire una valida alternativa al genere "beat 'em up" che da sempre contraddistingue i tie-in dedicati alla Turtles.

Nelson ha dichiarato entusiasta: "Non solo Strange Scaffold sta realizzando un gioco sulle Tartarughe Ninja, non solo ne sono il direttore creativo, ma mi hanno permesso di uccidere Splinter e Shredder e poi raccontare cosa sarebbe potuto accadere dopo".

Sebbene il gioco sia stato annunciato, e si possa già aggiungere alla propria wishlist di Steam, non è stata ancora comunicata una data di uscita. Gli appassionati di titoli strategici a turni, e ovviamente i fan delle Tartarughe Ninja, dovranno quindi pazientare ancora un po' prima di poter mettere le mani su questo originale mix.