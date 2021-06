I migliori videogiochi di Square Enix | Giugno 2021

Square Enix è uno dei publisher di videogiochi più grossi a livello mondiale, e uno dei più importanti del Giappone: nato nel 2003 dalla fusione di due case storiche come Square ed Enix, nel corso degli anni ha fatto di diverse serie storiche, legate soprattutto al genere dei videogiochi di ruolo giapponesi (ma non solo) il suo principale marchio di fabbrica. Tra i brand più conosciuti nati sotto l’ala di Square Enix, infatti, rientrano alcuni fra i JRPG più noti a livello globale, come Dragon Quest e Final Fantasy. Square Enix, però, nel corso degli anni, ha fatto anche da publisher per diversi studi di sviluppo talentuosi in giro per il mondo, come Eidos Montreal (Deus Ex), Crystal Dynamics (Tomb Raider), Platinum Games (Nier Automata), ma anche Dontnod Entertainment (Life is Strange).

Nel complesso, i videogiochi di Square Enix non si sono dunque limitati a un solo genere, anche se è indubbio che l’azienda ne abbia fatto il suo principale baluardo: per questo motivo, in questa guida possiamo consigliarvi titoli piuttosto variegati, anche fra quelli usciti negli ultimi anni. Prima di cominciare, però, ricordate che sulle nostre pagine trovate altre guide simili, come quella dedicata ai migliori videogiochi di Ubisoft, quella sui migliori metroidvania e quella sui migliori videogiochi di stampo anime. Detto questo, come sempre, buttiamoci nella lista!

I migliori videogiochi di Square Enix

Final Fantasy VII Remake

Piattaforma: PlayStation 4, PlayStation 5

Final Fantasy VII Remake riporta in auge il capolavoro di fine anni ’90 di Square Enix, con un rifacimento che sfrutta la natura episodica del progetto per concentrarsi maggiormente su ogni singola parte e approfondire maggiormente gli aspetti secondari della storia. Il primo capitolo, interamente ambientato a Midgar, è perfettamente coerente con l’evoluzione dei Final Fantasy negli ultimi anni, sposando una deriva più action ma senza perdere le basi su cui Final Fantasy si è sempre appoggiato: un background narrativo memorabile, personaggi caratterizzati in ogni aspetto, un’art direction strepitosa e ottime musiche, elementi a cui il remake aggiunge un combat system di tutto rispetto, realizzato grazie all’aiuto del designer dei Monster Hunter, passato da Capcom a Square Enix negli ultimi anni. La versione PS5, denominata Intergrade, comprende il DLC esclusivo Intermission, dedicato a Yuffie Kisaragi.

Dragon Quest XI S

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Dragon Quest XI S rientra fra i migliori capitoli di Dragon Quest in assoluto, senza se e senza ma. L’undicesimo capitolo, arricchito di numerosissimi elementi e miglioramenti quality of life in questa riedizione per Nintendo Switch (uscita successivamente anche sulle altre console), è una vera e propria ode alla struttura classica dei JRPG, di cui rappresenta la massima espressione vista negli ultimi tempi, e non solo. La storia è narrata in maniera piuttosto classica, ma appassionante (e con bei personaggi), e la struttura di gioco, affinata in decenni di esperienza, è quanto di più solido il genere dei JRPG possa offrire. Ambientazione e comparto tecnico, tenuto conto delle ambizioni e del livello che DQ ha sempre voluto raggiungere, sono ai massimi livelli.

NieR: Replicant ver.1.22474487139

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC

Square Enix ci aveva visto lungo quando, nel 2010, acconsentì a produrre uno dei videogiochi più geniali della storia recente del medium: NieR, un JRPG action dalla narrativa eccezionale, con tematiche profonde e coinvolgenti. NieR si inseriva nell’universo di Drakengard, del quale rappresentava uno spin-off, e uscì originariamente in due versioni separate: NieR: Replicant, per il mercato giapponese, e NieR: Gestalt, per il mercato occidentale e con protagonista adulto. NieR: Replicant ver.1.22474487139 è un remake di NieR: Replicant, il quale canonizza definitivamente la versione giapponese e la trasporta nel 2021, aggiornata graficamente (con supporto al 4K su console mid-gen e next-gen) e con diverse altre migliorie. Se non avete mai giocato NieR, questo è decisamente il momento per rimediare!

NieR: Automata

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC

All’epoca della sua uscita originale, il primo NieR non ebbe successo fra il pubblico: per questo motivo la decisione di Square Enix di produrre un sequel, uscito poi nel 2017, lasciò tutti di sorpresa. Il publisher, però, aveva fatto bene i suoi conti e capito il potenziale della serie: NieR: Automata, non a caso, era un videogioco eccezionale, nato dalla collaborazione fra Taro (autore del primo capitolo) e Yosuke Saito (produttore) con Platinum Games, i geniali autori di alcuni fra gli action game più riusciti negli ultimi anni, fra cui Bayonetta. Il risultato non poteva che essere un mix micidiale, e infatti NieR: Automata è ricordato ancora oggi da molti appassionati come uno dei migliori videogiochi della scorsa generazione, grazie a una storia scritta e narrata meravigliosamente, ambientata a molti millenni di distanza dal primo NieR, e un combat system di primo livello.

Shadow of the Tomb Raider

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Shadow of the Tomb Raider chiude come meglio non si potrebbe l’ultima trilogia di Tomb Raider, dedicata a una Lara Croft più giovane e portata avanti sia da Crystal Dynamics che da Eidos Montreal (Deux Ex), che si è occupata dello sviluppo di questo terzo capitolo, sequel di quello del 2013 e di Rise of the Tomb Raider (2015). Shadow of the Tomb Raider rappresenta, almeno per il momento, la massima espressione del “nuovo corso” di Tomb Raider: un’avventura che fa un po’ il verso agli Uncharted, concedendo però maggior libertà al giocatore (a fronte di una minor spettacolarità di certe scene) e trasportandolo in ambientazioni esotiche e ben curate, il tutto accompagnato da un gameplay solido. La “nuova Lara”, poi, dà finalmente il meglio di sé come eroina, maturando definitivamente dal punto di vista caratteriale e tornando a configurarsi con pieno merito come una delle icone del gaming moderno.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation Vita

Negli ultimi anni, Final Fantasy non ha guardato “solo” avanti, ma ha saputo valorizzare benissimo anche il suo passato: ne è un esempio Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, raccolta, che comprende il decimo capitolo e il suo meno fortunato sequel/spin-off, venduta praticamente ovunque, anche su Switch, con enorme successo. Final Fantasy X, del resto, è indiscutibilmente uno dei migliori JRPG che siano mai stati prodotti nella storia dei videogiochi, e non è invecchiato affatto male (considerato che i JRPG classici si sono evoluti relativamente poco da allora). Per questo motivo, un bel po’ di appassionati che non l’avevano mai giocato hanno avuto occasione di recuperarlo sulle piattaforme più moderne: se voi non l’avete ancora fatto, sappiate che questo è un ottimo momento – ormai si trova a prezzi davvero convenienti – per entrare a far parte del party di Tidus, Yuna, Auron e compagni.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Per Final Fantasy XII: The Zodiac Age vale un po’ lo stesso discorso fatto per Final Fantasy X/X-2 HD Remaster: è anch’essa un’ottima rimasterizzazione, che rende finalmente giustizia a uno dei Final Fantasy forse più sottovalutati di sempre, dando la possibilità a chi ha scoperto la serie solo sulle console più recenti di recuperare una vera e propria gemma del suo passato. Final Fantasy XII era scritto da Yasumi Matsuno, uno fra gli autori più geniali – e al tempo stesso bizzarri – di Square Enix, e si distaccava parecchio dai Final Fantasy immediatamente precedenti, sia a livello di ambientazione che nel sistema di combattimento, che abbandonava per la prima volta i turni per integrare un sistema ibrido ma ben riuscito. Nel complesso, il dodicesimo capitolo della serie rimane un capolavoro, e, in attesa di Final Fantasy XVI, l’ultimo “grande” Final Fantasy della serie principale e numerata.

Life is Strange

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3, Xbox 360

Oggi un po’ tutti conoscono Life is Strange, ma nel 2015 l’uscita del primo capitolo era stata un po’ una “scommessa” che Square Enix e Dontnod Entertainment avevano voluto tentare, pubblicando un’avventura grafica di stampo fortemente narrativo, che si allontanava parecchio dallo stile tradizionale dei punta e clicca, con cui non aveva praticamente nulla da spartire. L’esperimento si rivelò vincente: senza timore di smentita, si può dire dire che Life is Strange fu il gioco giusto al momento giusto, anche grazie a una combinazione di fattori, tra cui una storia appassionante, bei personaggi e una stupenda colonna sonora. Gli ingredienti che hanno decretato il successo di Life is Strange erano semplici, ma non così facili da incastrare: lo studio francese ce l’ha fatta, dando avvio a una fra le nuove IP più sorprendenti della scorsa generazione, nonché a una serie di gran successo (che vi consigliamo di giocare tutta).

Deus Ex: Mankind Divided

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC

Deus Ex: Mankind Divided è il sequel di Deus Ex: Human Revolution, il quale, a undici anni di distanza dall’uscita dello storico primo capitolo di Warren Spector, aveva riportato in auge una fra le serie fantascientifiche più conosciute e “mitizzate” nella storia recente dei videogiochi. Mankind Divided purtroppo non ha venduto quanto Square Enix avrebbe voluto, causando il “congelamento” temporaneo della serie, ma è comunque un ottimo sequel, che riprende la struttura da immersive sim già sdoganata dal predecessore (e imitata da tanti altri titoli nell’ultima decade), ampliandola in certe dinamiche di gameplay. Per tutti gli appassionati di sci-fi, Deus Ex: Mankind Divided è assolutamente un videogioco da avere, anche considerato che si può trovare, ormai, a prezzo budget pressoché ovunque.

