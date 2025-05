Yuji Horii

Sì certo, rispetto ai vecchi giochi del passato sono stati fatti molti passi avanti. Allora il cervello funzionava in un certo modo mentre si giocava, erano coinvolti processi molto più semplici; adesso invece viene coinvolta una certa dose di realismo, il cervello funziona in un altro modo, quindi dobbiamo cercare di comprendere questo cambiamento.

Nel futuro mi immagino che le immagini potrebbero uscire dallo schermo e creare un’esperienza più immersiva. Sarebbe interessante trovare un modo per utilizzare l’intelligenza artificiale, tramite i computer, per creare una realtà virtuale che non sia limitata allo schermo. Non sono sicuro neanche io di questa idea, ma mi immagino qualcosa di simile a quello che si vede nel film Total Recall (Atto di Forza, Ndr).

Sarebbe anche interessante far interagire i giocatori col videogioco in senso bilaterale e personalizzato, in modo che il gioco possa restituire una risposta unica per i singoli giocatori, e non qualcosa già programmato uguale per qualunque giocatore.