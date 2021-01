I migliori JRPG da acquistare | Gennaio 2021

L’ottava generazione di console, quella di PS4, Xbox One e Nintendo Switch (che è arrivata dopo, ma ha avuto un successo straordinario) è stata indubbiamente segnata dalla rinascita dei JRPG, o videogiochi di ruolo alla giapponese, che sono stati capaci, in larghissima parte, di compiere un importante passo evolutivo rispetto all’era precedente: pur rimasti grossomodo fedeli a sé stessi, sono riusciti a svecchiare non poco le loro meccaniche di base, talvolta ibridandosi con successo con altri generi, come gli action game (anche giustamente: chi non l’ha fatto, di recente?). Tutto ciò ha permesso loro di aprirsi a un pubblico molto più ampio, svestendo in buona parte i panni del genere di nicchia con cui venivano spesso additati negli anni 2000.

Noi, in questa guida all’acquisto, vogliamo consigliarvi quelli che – a nostro avviso – sono i migliori JRPG (pescati fra quelli degli ultimi anni e non) disponibili sul mercato, guidandovi alla scoperta di un genere che ha davvero tantissimo da raccontare e che, anche limitandovi ai più grandi capolavori, sarà capace di rapirvi per centinaia e centinaia di ore. Siete in cerca di videogiochi di qualità? Non dovete far altro che continuare a leggere! Prima di cominciare, però, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida dedicata ai migliori GDR occidentali (complementare a quella che state per leggere), una dedicata ai migliori sparatutto e una ai migliori giochi di corse. Detto questo, buttiamoci nell’elenco!

I migliori JRPG

Yakuza Like A Dragon

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5

Yakuza Like A Dragon è il nome con cui è conosciuto in occidente il settimo capitolo (ottavo, considerando anche Yakuza Zero) della serie Yakuza, ovvero Ryu Ga Gotoku. Sorprendentemente, con questa nuova iterazione, SEGA ha deciso di trasformare uno dei suoi action più noti in un videogioco di ruolo, e l’esperimento è riuscito benissimo: Yakuza Like A Dragon integra molto bene nel classico gameplay d’azione un sistema RPG profondo, con quattro personaggi utilizzabili e gestibili in totale libertà e addirittura un job system, tipico di alcuni classici del genere. Il tutto sullo sfondo di una storia che reinterpreta diversi stereotipi giapponesi, facendolo in chiave umoristica e a tratti persino spassosa. Uno dei migliori JRPG degli ultimi anni, senza troppe discussioni.

Persona 5 Royal

Piattaforma: PS4

Persona 5 Royal è l’edizione definitiva dell’eccezionale RPG di Atlus pubblicato nel 2016, già di per sé uno dei migliori JRPG di sempre, al quale “cambia” un po’ i connotati, aggiungendo numerosi contenuti, nuovi personaggi, e approfondendo ulteriormente alcune sottotrame. Se avete mancato Persona 5 al momento della sua uscita originale, la versione Royal è un ottimo modo per riscoprire un videogioco che vi porterà via decine di ore, trascorse in una Gilda dei Ladri che si muove nell’ombra di uno spaccato del Giappone ricostruito in maniera visivamente e culturalmente perfetta. Per giocarlo, tra l’altro, non è necessario conoscere a menadito i precedenti titoli della serie, il che lo rende ancor più appetibile.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Piattaforma: Nintendo Switch

Nell’anno appena trascorso è proseguito un trend che ultimamente sta andando molto di moda, quello dei remake, volti a riscoprire grandi classici o titoli cult sotto una nuova veste. Xenoblade Chronicles Definitive Edition fa proprio questo, riportando su Nintendo Switch uno dei migliori JRPG dell’era del Wii (che già aveva avuto un adattamento per New Nintendo 3DS). Prima di recuperare il secondo capitolo, uscito “nativamente” sulla console ibrida di Nintendo, vi consigliamo di giocare la Definitive Edition del primo, soprattutto se non l’avete fatto all’epoca. Xenoblade Chronicles è un videogioco che quasi sicuramente piacerà agli appassionati, soprattutto perché non rinnega il diktat più importante dei JRPG, ovvero mescolare quantità e qualità.

Final Fantasy VII Remake

Piattaforma: PS4

Final Fantasy VII Remake si è candidato fin da subito ad essere uno dei rifacimenti più riusciti ed uno dei migliori JRPG degli ultimi anni, con il quale Square Enix ha riportato in auge uno dei suoi titoli più giocati e amati, nell’ambito di un percorso ancora tutto da scoprire: l’arco narrativo del gioco copre solo la prima parte della trama dell’originale, ma lo fa in maniera ben più dettagliata, permettendovi di esplorare Midgar come non l’avete mai vista. Questo Remake, tra l’altro, può contare su un combattimento di marca molto più action, grazie alla presenza nel team di sviluppo dell’ex Capcom Teruki Endo (Monster Hunter World), che però non rinnega le basi del titolo del 1997, anzi, le rende i cardini del gameplay.

Dragon Quest XI S

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Dragon Quest è una vera e propria istituzione per i giocatori giapponesi, e non c’è da stupirsi: si tratta, allo stato attuale, di una delle poche serie, nel proprio genere, capaci di mantenere una struttura di gioco classica e al contempo sapersi evolvere in maniera più mirata e quasi sempre azzeccata. Dragon Quest XI S è l’altra faccia della medaglia rispetto a Final Fantasy, ma è anche la quintessenza del JRPG, un titolo che dovete necessariamente giocare prima di poter affermare di conoscere appieno le basi del videogioco di ruolo giapponese: la versione S, tra l’altro, identifica le Definitive Edition pubblicate di recente prima su Switch e poi sulle altre console, che includono un bel po’ di nuovi contenuti e parecchi aggiustamenti “quality of life”, fondamentali in un’esperienza del genere.

Nier Automata

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Sviluppato da Platinum Games in collaborazione con un vero e proprio genio dell’industria giapponese come Yoko Taro, noto per aver creato il Drakengardverse, Nier Automata non deve affatto mancare nella vostra collezione se siete appassionati di belle storie ancor prima che di bei videogiochi. Si tratta del sequel di Nier, a sua volta spin-off dei Drakengard, al quale è collegato in maniera molto contorta e profonda a livello di trama e di cui migliora non poco il gameplay, marcatamente action (non a caso è sviluppato dagli autori di Bayonetta), ma con tanti elementi da gioco di ruolo, che permettono di classificarlo a buon diritto anche come uno dei migliori JRPG degli ultimi anni: tutto ciò, tra l’altro, inserito in una narrativa malatissima e stravagante, capace di regalarvi continue sorprese e di appassionarvi dall’inizio alla fine.

Final Fantasy X/X2 HD Remaster

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PS3, PS Vita

Non potevamo che chiudere l’elenco con un paio di rimasterizzazioni che rientrano fra le migliori mai realizzate, ovvero quelle di due fra i migliori JRPG nella storia dei videogiochi. Partiamo da Final Fantasy X/X2 HD Remaster, collection che comprende l’indimenticabile decimo capitolo e il suo sequel (molto meno riuscito). Final Fantasy X, però, vale da solo il prezzo del biglietto, soprattutto su Nintendo Switch: la vicenda che racconta è un vero e proprio compendio delle emozioni umane, una storia struggente e appassionante, che parla di amore e di morte, di legami spezzati e ricuciti. Tidus, Yuna e compagni vi faranno innamorare della loro storia, perfetta, tra l’altro, per entrare per la prima volta nel mondo di Final Fantasy.

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Piattaforma: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

La seconda remaster che vi consigliamo, neanche troppo sorprendentemente, è quella di Final Fantasy XII The Zodiac Age, versione definitiva, riveduta e corretta, dell’epocale JRPG di Square Enix del 2006. Yasumi Matsuno, il game director, si era ispirato alle prime due trilogie di Star Wars, e aveva scritto una storia che imprimeva un deciso cambio di rotta alla serie e che rimane ancora oggi fra le più particolari nel suo genere. Final Fantasy XII, per il resto, è invecchiato piuttosto bene, e riesce ancora oggi a tenere testa e a sopravanzare, dal punto di vista qualitativo, alcuni degli esponenti più moderni del genere, Final Fantasy XV compreso: questo la dice lunga su quanto bene alcuni dei migliori JRPG mai pubblicati resistano allo scorrere del tempo, e la dodicesima fantasia finale è una di quelli.

