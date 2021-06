I migliori videogiochi di Ubisoft | Giugno 2021

Ubisoft è uno dei più grandi produttori mondiali di videogiochi: il colosso francese, fondato 35 anni fa, è rimasto sempre indipendente e ha portato avanti una propria filosofia nello sviluppare videogiochi, avvalendosi della collaborazione di numerosi team sparsi in giro per il mondo, impegnati su proprietà intellettuali e serie di videogiochi diventate nel tempo vere e proprie icone del gaming. Tra le sue serie più famose ritroviamo brand come Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman, Splinter Cell, The Division, Rainbow Six e Watch Dogs, che rientrano, chi più e chi meno, fra i migliori videogiochi che l’industria possa offrire nei rispettivi generi di riferimento. Ci sono, però, anche diverse “eccezioni”, ossia videogiochi usciti al di fuori di queste serie che sono comunque di ottima qualità.

Nella guida che segue, dunque, vi proporremo un elenco dei migliori videogiochi sviluppati e pubblicati da Ubisoft negli ultimi anni, tenendo conto delle loro valutazioni a livello critico e cercando di stilare una lista il più possibile eterogenea, che non si limiti solamente a un singolo genere. Prima di cominciare a vedere quali sono, ricordate che sulle nostre pagine potete trovare altre guide dedicate ai migliori videogiochi, fra cui una sui migliori giochi di ruolo occidentali, una sui migliori giochi di ruolo giapponesi, una sui migliori metroidvania e una sui migliori videogiochi di stampo anime. Fatte queste premesse, cominciamo con l’elenco!

I migliori videogiochi di Ubisoft

Assassin’s Creed: Valhalla

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Cominciamo l’elenco con l’opzione più scontata, ovvero Assassin’s Creed: Valhalla. L’ultimo degli Assassin’s Creed conclude la trilogia cominciata con Origins, limando al contempo alcuni problemi fra cui la dispersività di Odyssey e incentrando maggiormente l’avventura sui suoi principali punti di forza, ossia la magistrale ricostruzione (al solito) dell’ambientazione di turno. Protagonista è il vichingo Eivor, che, per la prima volta nella serie, può essere sia maschio che femmina, lasciando libertà di scelta al giocatore in tal senso. Raggiungere i capitoli dedicati a Ezio Auditore in quanto a popolarità è obiettivamente difficile, ma Valhalla riesce a difendersi piuttosto bene, e può indubbiamente definirsi uno dei migliori Assassin’s Creed (se non il migliore) dai tempi di Black Flag.

Rainbow Six: Siege

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Rainbox Six: Siege è ormai una garanzia, una vera e propria istituzione nel campo degli sparatutto a squadre competitivi. Ubisoft non ne vuole sapere di abbandonare quello che è probabilmente il suo FPS tattico più riuscito in assoluto (e come darle torto?), e continua a sfornare nuovi contenuti e aggiornamenti (operatori, mappe, ecc.) anche ora che il gioco si avvia a compiere ben sei anni di età e che sta per essere pubblicato il suo “successore”, che in realtà è uno spin-off indipendente, ovvero Rainbow Six: Extraction. Di recente sono state anche pubblicate le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Siege, che non si limitano ad essere dei semplici update giocabili in retrocompatibilità, ma sfruttano le caratteristiche delle nuove console in maniera più intensiva.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Piattaforma: Nintendo Switch

Mario + Rabbids: Kingdom Battle è uno di quei videogiochi che non ci si aspetterebbe mai possano nascere, e invece così è stato: nato nel 2017 da un accordo fra Ubisoft e Nintendo, annunciato direttamente da Shigeru Miyamoto sul palco dell’E3 del publisher francese, è stato sviluppato dagli italiani di Ubisoft Milano, noti per diversi altri videogiochi prodotti da Ubisoft. Kingdom Battle è un divertentissimo strategico a turni ispirato a XCOM, che mette insieme personaggi storici di Nintendo come Mario, Luigi, Peach, Toad, Donkey Kong ed altri ancora con i buffissimi Rabbids, i coniglietti inventati da Ubisoft inizialmente per fare da “spalla” e spin-off della serie Rayman e successivamente diventati così popolari da acquisire un’identità tutta loro.

Far Cry 5

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC

Se siete affamati di Far Cry e state aspettando morbosamente Far Cry 6, l’unica cosa che potete fare è rivolgervi all’ultimo capitolo della serie, ovvero Far Cry 5 (magari accompagnato dalla sua espansione stand-alone, Far Cry: New Dawn, pubblicata un anno dopo il gioco originale, nel 2019). Ambientato nelle foreste del Montana, Far Cry 5 vi mette nei panni di un anonimo vice-sceriffo chiamato a risolvere il problema rappresentato da Joseph Seed, un pericoloso fanatico che rientra fra i migliori personaggi della serie (i Far Cry hanno sempre avuto ottimi villain). Nel complesso, Far Cry 5 rappresenta il classico esempio dell'”open world secondo Ubisoft”, con una mappa enorme e ricca di cose da fare e un comparto tecnico soddisfacente.

Watch Dogs: Legion

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series /S

Watch Dogs: Legion segna il ritorno della serie Watch Dogs a distanza di ben quattro anni dal secondo capitolo, arrivato sugli scaffali nel 2016. Legion, a differenza dei due predecessori, opta per una mezza rivoluzione nella serie a livello narrativo, permettendoci di interpretare un intero gruppo di agenti del DedSec, reclutabili letteralmente in ogni angolo della Londra futuristica che fa da sfondo al gioco. Avete capito bene: in Legion useremo dei semplici NPC, trasformati per l’occasione in protagonisti della storia, ognuno coi suoi punti di forza e le sue debolezze, che si ripercuotono sul gameplay. Grazie alle sue tematiche rivoluzionarie, il gioco fa neanche troppo velatamente il verso a opere come V per Vendetta, il fumetto di Alan Moore da cui è stato tratto nel 2005 il ben noto film.

Rayman: Legends

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, Wii U

Rayman Legends è (finora, almeno), l’ultimo capitolo della serie Rayman, nonché il secondo, dopo Origins, della “dualogia” in 2D che ha segnato il passaggio fra la settima e l’ottava generazione di videogiochi (ecco perché è l’unico del lotto ad essere disponibile anche su console ormai vecchiotte). Nonostante i circa otto anni di età, però, Rayman Legends si difende benissimo ancora oggi: visivamente, infatti, poggia interamente sul meraviglioso UbiArt Framework, motore grafico che sarebbe poi stato inspiegabilmente abbandonato da Ubisoft. Se non l’avete mai giocato, il consiglio è quello di recuperarlo ad occhi chiusi, anche perché stiamo parlando di uno fra i migliori platform degli ultimi dieci anni (anche solo per ammirare il meraviglioso comparto estetico, che lo rende praticamente un quadro in movimento).

Tom Clancy’s The Division 2

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC

Tom Clancy’s The Division rappresenta un po’ la “legacy” del famoso scrittore in casa Ubisoft: pur non essendo direttamente basata su nessuna delle opere di Clancy, la serie si rifà chiaramente all’immaginario (che mischia guerra futuristica e fantapolitica) da egli inventato. The Division 2 è stato di recente aggiornato per console di nuova generazione, con supporto al 4K e 60 FPS su quelle più potenti (Series S esclusa, dunque), e continua oggi ad essere giocato da un buon numero di giocatori. Si tratta, comunque, di un MMO multiplayer che richiederebbe un gruppo di persone per essere goduto appieno: se state pensando di farvi un giro a Washington D.C., assicuratevi di avere qualcuno con cui giocare nell’endgame, una volta finita la storia!

For Honor

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC

For Honor è un altro dei numerosissimi “esperimenti” compiuti da Ubisoft negli ultimi anni al di fuori delle sue serie di riferimento: si tratta di un action brawler a squadre online, in cui è richiesto un certo grado di cooperazione e di abilità individuale per primeggiare. Si tratta, lo diciamo subito, di un gioco non per tutti: se pensate possa piacervi, però, probabilmente passerete un bel po’ di ore sui suoi server a dare mazzate! Anche diversi anni dopo la sua uscita originale, del resto, For Honor continua ad essere sempre abbastanza frequentato da uno zoccolo duro di appassionati: attenzione mentre vi farete le ossa, perché la vita per i novellini sul gioco di Ubisoft Montréal potrebbe essere molto complicata!

Immortals: Fenyx Rising

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Ci sono voluti diversi anni, ma alla fine anche Ubisoft ha prodotto il “suo” The Legend of Zelda, ovvero Immortals: Fenyx Rising, un action RPG open world che si rifà chiaramente al capolavoro di Nintendo in diverse fra le meccaniche più basilari, con un gameplay a metà fra lo stesso Zelda e gli Assassin’s Creed. Immortals è ambientato fra i miti dell’antica Grecia, e li reinterpreta con una certa dose di umorismo, in primis nella caratterizzazione di déi e figure divine come Zeus e Prometeo. La protagonista è Fenyx (la cui versione “canonica” è quella femminile), impegnata a combattere il titano Tifone, intenzionato a dichiarare guerra a tutti gli altri déi greci.

