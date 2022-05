Quando si parla di videogiochi, si pensa sempre ad uno spartiacque che divide, in modo più o meno netto, due macro categorie di opinioni. La prima, datata, e dettata da un forte bias culturale, è quella che vorrebbe il videogame come nulla più che un ninnolo, un giocattolo, e dunque non in grado di svolgere altra funzione che quella del mero intrattenimento ludico. Si tratta, in effetti, di una concezione del videogame che sembra voler prescindere per forza dalla matrice prima artistica, e poi culturale, che questo splendido strumento ha sviluppato negli anni, che era già presente agli albori della sua concezione, seppur in forme non così immediatamente riconoscibili come oggi, e che è stata più di recente sdoganata grazie ad opere di enorme caratura artistica, comunicativa e, ovviamente, emotiva. La seconda frangia è invece quella più progressista e, per fortuna, attualmente più in rapida espansione, che riconosce ai videogiochi la loro eccezionale capacità di comunicare, oltre che il privilegio di poterlo fare per mezzo di un sistema di controllo attivo che, va detto, è proprio solo di questo mezzo dell’intrattenimento, anche a paragone di quello che è uno dei più fulgidi e universali esempi di “intrattenimento che diventa cultura”, ovvero il cinema. Dunque, perché questo articolo? Perché di recente (leggasi: negli ultimi anni), siamo stati partecipi, ma anche protagonisti, di piccole ma importanti affermazioni dei videogame come mezzi artistici e di comunicazione, grazie soprattutto all’inclusione, all’interno dello sviluppo di alcuni titoli tripla A, di messaggi, tematiche e personaggi in grado non solo di creare il tipico “chiacchiericcio” della rete, ma soprattutto dei veri e propri casi mediatici che, anche se talvolta con risultati mediocri, hanno diffuso a macchia d’olio l’idea che il videogame vada considerato ben oltre la sua forma giocattolosa, ereditata malamente da un tempo in cui i videogame venivano rivolti alle fasce più giovani del pubblico mondiale. Penso ad esempi lampanti come l’inclusione delle tematiche LGBTQ in The Last of Us o in Life is Strange che, includendo personaggi apertamente omosessuali, hanno voluto correre “il rischio” di proporsi con storie mature, toccanti, e innegabilmente umane. Tanto toccanti da riuscire a creare un dibattito e, in molti casi, persino una accettazione di certi temi, anche da parte dei giocatori più stoici e restii. L’arrivo, poi, di Horizon: Forbidden West, e la consacrazione di Aloy non solo come eroina, ma come icona in antitesi con una vecchia concezione del “personaggio femminile dei videogiochi”, capace di portare al mondo un messaggio ben più profondo dei semplici risvolti dettati dalla trama del gioco ha creato un dibattito, sia nelle redazioni di chi, di videogame, ci vive scrivendo, sia nella quasi totalità della rete, seppur, anche qui, con risultati a volte ai limiti del grottesto. E così, quello che era un pensiero che mi balenava in testa da un po’, che fa poi da titolo a questo articolo, ovvero: “il videogame può essere uno strumento di emancipazione culturale”, ha cominciato a prendere una forma concreta, ben chiaro che volendo partire da un tema, ovvero quello dei personaggi femminili nei videogame, e del loro recente impatto culturale e mediatico, ho dovuto per forza di cose chiedere aiuto, anche solo per un evidente limite di immedesimazione. Per risolvere questo dubbio, che poi dubbio non è ma, semmai, è la ricerca di una conferma, ho quindi pensato di riutilizzare la formula dell’intervista multipla che, già qualche tempo fa, aveva portato alla nascita di un articolo sul tema del videogame consacratosi come arte. E così ho coinvolto 3 professioniste. 3 incrollabili donne la cui passione per il videogame ma, soprattutto, la competenza e la capacità professionale, ha permesso loro di consacrarsi nel settore, seppur con ruoli parzialmente diversi. L’ho fatto perché ho pensato che, se si doveva partire da Ellie o da Aloy, o anche solo dalla nuova incarnazione di Lara Croft, sarebbe stato più giusto, corretto, ed anche più interessante, chiedere a quelle donne che, anche solo per motivi di immedesimazione, potevano offrire a me, ed a voi, un punto di vista interessante sull’argomento. Ciò detto, la parola alle nostre 3 professioniste, qui brevemente presentate in ordine rigorosamente alfabetico: Jessica “Miss Hatred” Armanetti: ex pro gamer di Halo, celebre con il suo game tag “MissHatred”, ha alle spalle un numero enorme di tornei, con modalità ufficiali MLG, e altrettanti piazzamenti. Cosplayer, make up artist, appassionata di gaming ma, soprattutto conduttrice, con conduzioni che vantano palcoscenici come Cartoomics, Lucca Comics & Games, Gamescom, Madrid Gamesweek, Akumakun Ireland, Anime Milwaukee, Romics, e Paris Games Week. Attualmente è una delle conduttrici del programma TV e web “Crossover Universo Nerd” in onda su 7Gold. Alessandra “Lex” Contin: freelance e scrittrice, attualmente potete leggerla su quotidiani nazionali come La Repubblica e La Stampa, comincia la sua carriera nel 1991, ed è attiva nel mondo del gaming da sempre. Tra i nomi più rilevanti del giornalismo videoludico nostrano, ha all’attivo diversi libri tra cui “Skill”, pubblicato da Einaudi nel 2004 e considerato il primo romanzo italiano a tema videogame. Compare in numerose antologie e quaderni di “games studies”, tra cui Gamers. Storie di passione per i videogiochi (Mondadori), Descrizione di un luogo (Einaudi), Hard Blog (Mondadori), Ragazze che dovresti conoscere (Einaudi), In fondo al nero (Mondadori), e Visioni da Matrix. Stefania Sperandio: classe 1989, Laurea Magistrale all’Università IULM di Milano in Televisione, Cinema e Nuovi Media, dal 2005 lavora nell’informazione verticale sui videogiochi. Su SpazioGames.it dal 2012, dal 2020 è caporedattrice del progetto editoriale della testata. Appassionata soprattutto di analisi e critica dello storytelling interattivo, a cui dedica ampie analisi, è a sua volta autrice e ha discusso due tesi dedicate ai videogiochi – la prima su rappresentazione e rappresentanza femminile nel medium, la seconda sulle interazioni tra realtà e virtuale nelle esperienze di gioco. È stata inserita tra le 50 personalità di spicco che lavorano con i videogiochi in Italia stilata dal quotidiano Repubblica.

Stefania Sperandio

Raffaele: Stefania partiamo proprio dalle basi: secondo te quanta strada è stata fatta dal videogioco dal punto di vista del riconoscimento culturale, sia dal punto di vista internazionale che quello nazionale? Specie se consideriamo che il nostro paese, generalmente, viene considerato un po’ più arretrato da questo punto di vista? Stefania: Il resto del mondo, secondo me, sta più avanti rispetto all’Italia, nel senso che è più facile vedere anche grandi portali che danno spazio al videogioco. In Italia, se tu ti guardi intorno, quando si discute del videogioco siamo sempre gli stessi a parlare, e siamo sempre nel nostro spazietto. C’è stata un’evoluzione rispetto agli anni addietro, dal mio punto di vista, dove veramente quando dicevi “gioco ai videogiochi”, la risposta era riderti in faccia. Adesso ti si ride ancora in faccia, ma ci sono ambienti in cui questo non avviene. Penso, ad esempio, all’ambito istituzionale o accademico, in cui si cerca di parlare di videogiochi come di un mezzo di comunicazione. Raffaele: Mi pare di capire che, per te, ci sono ancora delle resistenze largamente diffuse. Il motivo? Stefania: Questa è una cosa che non mi stancherei mai di dire, ma penso che i nemici del videogioco sono gli stessi videogiocatori. Lo dico perché capita spesso che, lavorando in una testata che ha un pubblicato abbastanza eterogeneo, come appunto SpazioGames, siano i videogiocatori i primi a dirti che siamo noi critici i primi a prendere i videogiochi “troppo sul serio”. Come per dire che se un videogioco esprime un determinato messaggio, vuole parlare di rappresentazione, magari vuole parlare di pace, allora diventa “politico”, e quindi non c’è più spazio per divertirsi. “Ah, è un videogioco politico!” dicono, come se poi un prodotto per essere politico debba abbracciare solo determinate tematiche ed escludere la componente ludica. Insomma, ci sono molto resistenze, e queste sono presenti da noi come all’estero. Raffaele: Che poi, magari, sono gli stessi giocatori che si sono spaccati di Metal Gear negli ultimi vent’anni… Stefania: Sì. E poi ti dicono che Metal Gear non era un gioco politico. Ho visto qualcuno dire che non fosse politico nemmeno Spec Ops: The Line. Io credo che ci sia un serio problema nel capire il tipo di messaggi che un videogioco ti può proporre, e questo è un problema che coinvolge anche parte dei videogiocatori. Ed è una cosa da non dare per scontata: è inutile che cerchiamo di “combattere” per cercare di dare un riconoscimento culturale al videogioco come mezzo, se poi ci sono dei videogiocatori che hanno difficoltà, loro stessi, a riconoscere il fatto che possono esistere videogiochi con alle spalle un messaggio più profondo del mero giocare. Posso giocare a FIFA, posso giocare a Yoshi, così come posso andare a giocare a Edit Finch, a Spec Ops o a Metal Gear e trovare una prodotto impegnato che, quando poi mi emoziona, mi rende l’anima un pochettino più pesante. Raffaele: Secondo te questo limite da cosa è imposto? Stefania: Secondo me i videogiocatori sono ancora influenzati, così come il pubblico di massa, dal fatto che videogioco sia associato a giocattolo. C’è una radice comune che fa ancora dire ad alcune persone “non sei troppo grande per i videogiochi?”, e che porta a pensare allo svago come ad un’attività ludica solo per i piccini, senza capire che il videogioco è una forma di gioco completamente diversa. Nessuno direbbe a qualcuno “sei vecchio per i film, i libri o le serie tv”, però perché per il videogioco si dice? Perché non è percepito come mezzo di comunicazione. È percepito solo nella sua attinenza al giocattolo. È quella che veniva chiamata dagli studiosi (Roger Caillois, ndr) la funzione di “Paidia”, ovvero il gioco disimpegnato tipico dei bambini, che non ha regole ed è spontaneo, immediato. Invece non è solo quella concezione di gioco, perché il videogame è un gioco molto più articolato. Noi lo sappiamo, ma spesso questo non viene recepito. Raffaele: Quindi come si fa a creare una “scolarizzazione” di queste tematiche? Per scolarizzazione non intendo un approccio al videogame nelle scuole, ma un iter corretto attraverso cui passare le giuste informazioni sul medium. Stefania: Penso che si stia lavorando bene nel tentare di parlarne in sempre più spazi, anche con resistenza. Adesso è molto più facile farsi sentire, anche quando ci sono degli spazi con visibilità che ne parlano, invece, in modo inappropriato. Qualche mese fa c’era stato un intervento sui videogiochi a Geo, su Rai 3, dove avevo sentito veramente una raffica di accuse infondate sul tema dei videogame. Non pensavo fosse possibile dire tutte quelle cose sbagliate in un colpo solo, anche perché parliamo di un servizio pubblico che, come unica prospettiva, ha saputo proporre quella della dipendenza. Aggiungo che potrebbe essere anche interessante, a patto però di parlarne come si deve, cosa che non è successa. Ecco, quando è stato mandato in onda questo intervento così inappropriato sui videogiochi, ho visto molti parlarne, molti farlo notare e prendere le difese, dicendo che la visione del programma era errata. In passato ci sarebbero state una scrollata di spalle e si sarebbe detto “chi se ne frega”. È successo lo stesso pochi giorni fa quando si è parlato di nuovo, nei media più popolari, del videogioco come pericolo. Ecco, questo è il segnale che oggi esiste una cultura più consapevole del videogioco e di quello che può fare, che sta facendo progressi rispetto agli anni addietro. È già arrivata dove vorrebbe arrivare? No, perché va molto piano. Raffaele: Dunque, secondo te, l’ignoranza che sussiste tra i giocatori crea un certo tipologie di barriere. A questo punto, secondo te, è la stessa ignoranza che porta a screditare le donne che si interessano al mondo del gaming? Si tratta di un tema che mi interessa molto perché, visto l’aumento di donne che danno voce alla propria passione da gamer, mi pare che, a contrasto, si si anche risvegliata quella parte di pubblico cultura che pensa solo che la donna non possa occuparsi di videogiochi se non, ecco, giocando su Twitch. Dov’è il problema qui? Pensi che ci sia un blocco “culturale” diverso? O magari è solo la somma di tutta una serie di problemi legati agli stereotipi che si hanno sulle donne? Stefania: Penso sia la somma di più problemi. C’è sia quel tipo di resistenza di cui ho già parlato, per cui uno non considera il videogioco una cosa seria, quindi perché dovresti perdere tempo con i videogiochi. E sia che, quando il videogioco viene ridotto a giocattolo, spesso viene identificata solo la sua parte agonistica, ovvero la gente che si sfida nei videogiochi. La parte competitiva è sempre, sia storicamente che culturalmente, identificata come esclusivamente maschile. Di solito e secondo lo stereotipo, l’uomo è quello competitivo e la donna è mansueta e questo, per estensione, riduce anche ai minimi termini quello che una donna può fare o no, anche nei videogiochi. In più, abbiamo ventenni di comunicazione sulle spalle, tutta legata ad una visione dei videogiochi al maschile. Un po’ come il Game Boy, che si chiamava così perché per uno studio di marketing aveva pensato che quello era un prodotto che avrebbe funzionato per i “boys”, senza la volontà di rivolgersi alle “girls”. Perché a livello culturale più vicini ad un certo tipo di tecnologie, ed anche allo studio di quelle tecnologie, sono sempre stati solo gli uomini. In questo senso, anche il videogioco è diventato un ambiente così maschilista, anche se parliamo del giornalismo di settore, che a volte alcune donne di talento si sono sentite scoraggiate ad avvicinarsi a questo lavoro. Raffaele: Capisco, tant’è che mentre lo dici sto cercando di pensare a nomi di donne che sono diventate famose nel mondo dello sviluppo, ma in effetti sto facendo un po’ di difficoltà. Stefania: Certo, perché se pensi, ad esempio, a Naughty Dog, pensi subito a Neil Druckmann e non a Amy Henning (la sceneggiatrice della serie Uncharted ndr). Anche se sei brava, è comunque difficile farsi notare, ma per fortuna ci sono esempi che ti danno speranza, pensiamo alle origini di Sierra e ad esempi più recenti come Jade Raymond. Per farti un altro esempio: tempo fa ho avuto contatti con il corso di game design della Statale di Milano. Lì mi sono resa conto che, anche se erano quasi tutti uomini, c’erano diverse studentesse che volevano lavorare nel mondo dei videogiochi, e questo era attorno al 2015, quindi spero che con il susseguirsi degli anni, sempre più studentesse si siano sentite più libere di partecipare. In generale, confermo quanto ti ho detto: c’è un sovrapporsi di problemi culturali. Poi, quale tra questi prenda il sopravvento, è del tutto secondario. Raffaele: di recente ci sono stati due eventi che hanno calamitato l’attenzione del mondo dei videogiochi, relativamente a questione di mera sessualità. Sto pensando, ad esempio, a The Last of Us, o anche a Life is Strange. Parliamo di titoli in cui si parla non solo di protagoniste femminili, ma anche di concetti come la sessualità e l’orientamento sessuale, o ancora Aloy, che invece ha creato una crepa rispetto a quella che è la più comune e stereotipata sessualizzazione di una protagonista femminile. Ora, su questo tema immenso ti faccio due domande distinte. La prima: perché, secondo te, un team di sviluppo “azzarda il rischio” di trattare argomenti che possono far imbestialire la community? E inoltre: come interpreti tu, come giocatrice e come professionista, mosse come quella di Sony relativa alla famosa statua di Aloy “The Placeholder”? A prescindere , ovviamente, da qualsiasi parere o gusto sul gioco in sé. Stefania: Dunque, sicuramente c’è un contesto di dibattito storico e culturale diverso rispetto a quello di anni prima, che fa trovare più facilmente il coraggio ai publisher nel prendersi un rischio. Io cito sempre il caso di “Remember Me”, un titolo che non trovava un publisher perché la sua protagonista era una donna e, per qualcuno, quell’idea non funzionava. Che, se ci pensi, è una roba fuori di testa, perché è come se ti rimbalzassero un film perché invece di Tom Cruise c’è Nicole Kidman. Se la intendi così, si capisce che abbiamo un problema. Remember Me è uscito nel 2013, sono passati meno di dieci anni da questa situazione, ed è cambiato – per fortuna – il tipo di approccio che hanno i publisher in tal senso, che hanno “trovato il coraggio” di dimostrare che la convinzione che bloccava Remember Me era sbagliata. Naturalmente, il rifiuto era dato dagli studi che un publisher fa prima di immettere sul mercato un gioco: si guardano numeri, ci si aspetta che le cose vadano e, in un certo senso e, scommettono sulla buona riuscita. Questo è dovuto alle resistenze che ci sono ancora oggi, per cui ci sono persone che ti dicono che non vogliono giocare a The Last of Us 2 perché non c’è Joel come protagonista principale giocabile. E sono tanti, ma proprio tanti. Quelle che fanno resistenza ancora oggi sono persone dove il problema culturale è molto più profondo di quanto un videogioco possa provare a risolvere. Perché sono gli stessi che non guarderebbero un film con protagonista una donna, perché “la storia di una donna non è interessante”. Raffaele: Dunque mi dici che le cose sono cambiate ed i publisher se ne sono accorti? Stefania: Direi di sì. Certi publisher sanno che ora c’è un contesto culturale diverso. Penso ad Ubisoft, da cui erano usciti i messaggi interni tipo: “non possiamo mettere una protagonista perché le protagoniste non vendono”, e poi ha di recente preso il coraggio a due mani dicendo che Kassandra (la protagonista di Assassin’s Creed Odyssey ndr), è il personaggio canonico per la serie, cosa che è poi stata detta anche per Eivor (il protagonista di AC: Valhalla ndr). Certo, lì con il pretesto del gioco di ruolo puoi comunque offrire una scelta libera tra il personaggio maschile e quello femminile, e lasciare tutti tranquilli, ma ciò non toglie che in quegli universi è il personaggio femminile ad essere protagonista, ed il team ha compiuto una serie di scelte per inserirlo in modo coerente, Si tratta di un grosso passo in avanti rispetto a quando dissero “non possiamo mettere una donna perché dovremmo fare troppe animazioni”. Raffaele: Scusa se ti fermo un attimo, ma involontariamente sei arrivata ad un punto in cui sarei voluto arrivare io alla fine. Citando proprio la questione di Ubisoft, trovo sia interessante analizzare la compagnia, si per motivi di importanza che di vendite, e penso che proprio Assassin’s Creed sia, per ovvi motivi, il brand da analizzare con più cura. All’inizio si era detto che Ubisoft non voleva un Assassin’s Creed (almeno non uno degli episodi principali) con protagonista femminile. Ha rimediato a questa cosa Syndicate in cui c’erano due personaggi principali, ed uno di questi era una donna. Infine, con Odyssey e Valhalla, si sono di nuovo cambiate le carte un tavola, scegliendo di darci la possibilità di selezionare liberamente il sesso del personaggio, confermando solo a posteriori quella che è la scelta canon per il team di sviluppo. Ora ti chiedo: rispetto alla scelta di Syndicate, non trovi che sia forse un po’ più “facile” e meno coraggioso offrire una scelta libera come quella degli ultimi due AC? Stefania: Sì, perché penso che si ottenga un risultato migliore quando al centro di tutto c’è una scelta precisa. Anche dal punto di vista della scrittura funziona tutto meglio e valorizza il personaggio. Per esempio: se tu hai giocato Eivor uomo, e io Eivor donna, abbiamo avuto la stessa esperienza, questo perché il personaggio è diventato una sorta di contenitore. Questo prescinde dal carattere o dall’atteggiamento che il team ha voluto dare ad Eivor, resta comunque un personaggio che è indifferente alla scelta uomo/donna, e secondo me così si perde un qualcosa. Il team di sviluppo avrebbe potuto prendersi un rischio e dire “è solo uomo” o “è solo donna”, e sarebbe stato interessante capire il perché di quella scelta, e vedere come sarebbe stata portata avanti. So che suona strano per un titolo ruolistico, ma penso che sia così. Raffaele: Secondo te perché è stata fatta una scelta del genere? Perché è mancato il coraggio? Stefania: Credo sia tutto legato al malcontento che era venuto fuori quando uscì fuori la questione dei soggetti al femminile che venivano scartati dai piani alti. È una cosa che, prima o poi, gli sarebbe scoppiata in mano. Raffaele: Lo capisco ma devo dirti che, per quel che mi riguarda, mi dà fastidio il modo in cui è stata fatta comunicazione per questi giochi: pensa ad Assassin’s Creed Odyssey, presentato con Alexios in bella mostra, o di quando al lancio di Valhalla ti proponeva Eivor in versione maschile. Non trovi che sia fastidioso? Come un non volersi assumere certe responsabilità? Stefania: A me manda in bestia. E tutto dipende dal fatto che, semplicemente, con un personaggio maschile in copertina fai più colpo, e allora lo sfrutti. Si ha sempre l’impressione che ci sia una proposta di serie A ed una di serie B, non ti si offre l’idea che l’esperienza di gioco possa essere appagante anche se al tuo personaggio mancano gli attributi maschili. Questo tipo di marketing, per cui il personaggio maschile è quello standard, sposa questa visione per cui con lo standard è maschile, la donna è solo un’alternativa… a patto che ci serva metterla. Raffaele: Ci siamo dilungati, scusami. Torno alla seconda domanda, che ti ripropongo in versione estesa: parlando della statua di Aly, pensi che manifestazioni pubbliche come mettere una statua di un personaggio femminile a ridosso dell’uscita del gioco per cercare di lanciare un messaggio possono essere apprezzabili? Non credi che poi certe manovre portino le persone a chiedersi se un presupposto culturale sia vero o fittizio? In soldoni: la statua di Aloy, per te, aveva senso, o era solo una mossa di marketing che, magari, era meglio non fare? Stefania: io mi sono emozionata davanti all’iniziativa della statua di Aloy. Lo so che è marketing, e non sono rimasta scioccata come quelli che sottolineavano “ohh guarda che vogliono vendere il gioco”. Ma va?! Davvero vogliono vendere il gioco? Eppure, al netto della volontà di vendere il gioco, ci hanno comunque messo dentro un messaggio apprezzabile, addossandolo ad un personaggio che, a suo modo, è comunque un’icona, che ha anche un enorme peso sulle spalle. Sony gliene ha anche addossato un altro paio: il primo è quello della toponomastica italiana, dove abbiamo un serio problema di cui nessuno riesce a discutere. Eppure è interessante, e se studi la cultura del paese, ti domandi se sia mai possibile che non ci sia stata una donna che si sia meritata una statua nel nostro paese. Da lì hanno pensato di chiamarla “The Placeholder”, perché chiaramente non stiamo celebrando il personaggio di un videogioco, stiamo celebrando donne che fanno grandi imprese. Quindi il fatto che il giorno successivo, poi, si sia parlato di questo problema che in Italia c’è, con la potenza comunicativa di un gigante come Sony, è qualcosa a cui dare merito. Perché non ci saremmo mai arrivati se non avessero pensato di legarci, oltre alle vendite del gioco, anche questo problema. La seconda cosa che hanno caricato sulle spalle di Aloy è il farle incarnare ancora, ancora e ancora che noi donne siamo state trattate come disagiate, soprattutto quelle della mia generazione, ovvero le nuove giocatrici. È stato bellissimo vedere le tante persone, e le tante giocatrici, che sono andate davanti alla statua a scattarsi una foto. È una cosa che ti fa dire che forse, alla fine, non eravamo poche e non eravamo così strane come volevano farci credere. I videogiochi hanno risposto che c’è spazio anche per le videogiocatrici. Ed è una cosa che prima il medium non faceva. Perché quando mi dicevano che ero strana perché giocavo ai videogiochi mi giravo e vedevo la principessa Peach da salvare, Samus che se trionfavi scoprivi che era una donna e si spogliava in base a quanto eri stato bravo, e poi Lara Croft, che io amavo, ma non era pensata sicuramente per rappresentare niente, era solo una bellissima modella, come in una pubblicità. Questa visione è cambiata, ed a memoria di questo qualcuno ha pensato valesse la pena dedicare una statua alle donne, ma anche alle videogiocatrici. Perché anche noi abbiamo bisogno di essere abili e tenaci. Vogliamo essere noi stesse, e non è detto che si riesca a farlo capire a chi ci guarda dall’esterno. Aloy, con la statua The Placeholder, ha incarnato tutte queste cose, e per quanto mi riguarda è stato un progetto bellissimo.

Jessica Armanetti