5 videogiochi a tema Natale da scoprire

Dicembre è arrivato, e questo significa solo una cosa: Natale è quasi alle porte, e da buoni videogiocatori non potevamo che celebrare questo periodo dell’anno… Con una selezione di titoli uniti da un filone molto, molto particolare. I giochi perfetti per trascorrere le feste sarebbero davvero centinaia e centinaia, ma quello che vogliamo fare oggi è andare leggermente più nello specifico.

Rispolverando alcuni ricordi dal nostro bagaglio videoludico, ecco allora 5 videogiochi a tema Natale. Non si tratta come vedrete di prodotti che fanno delle festività il loro focus, ma di avventure ambientate in quello che è uno dei momenti più magici dell’anno. Ce n’è davvero per tutti i gusti, pronti?

5 videogiochi perfetti per Natale

Hitman: Holiday Hoarders

Iniziamo con un titolo che, a una prima occhiata, ha ben poco a che vedere con il Natale: stiamo parlando di Hitman, e nello specifico di una missione bonus ambientata proprio nel periodo delle feste. Rilasciata inizialmente all’interno di Hitman (2016), la missione è stata poi inserita all’interno del terzo capitolo dove risulta tuttora giocabile.

Il nostro Agente 47 si troverà a dover eliminare due obiettivi, Harry Bagnato e Marv Gonif, mentre questi sono alla ricerca dei regali di Natale nella stupenda cornice di Parigi. Per l’occasione, il sicario più noto della storia dei videogiochi potrà mimetizzarsi sfruttando proprio il periodo natalizio… E cosa c’è di meglio di un bel costume da Babbo Natale per superare indenne la sorveglianza, e commettere un omicidio su commissione?

Metal Gear 2: Solid Snake

Passiamo ora al secondo capitolo di una saga che non ha certamente bisogno di presentazioni. Uscito nel luglio 1990, Metal Gear 2: Solid Snake è incentrato sul conseguente conflitto - provocato dalla diminuzione delle riserve di petrolio - che porta allo sviluppo di alghe per la produzione di carburante. I soldati di Zanzibar Land rapiscono lo scienziato responsabile e minacciano di ricorrere a potenti armi nucleari.

Toccherà a Solid Snake salvare lo scienziato e il mondo intero: il nostro eroe sarà inviato in missione proprio alla vigilia di Natale, in una delle primissime battute di quella che diventerà con gli anni una saga leggendaria. Se ancora non l’avete fatto, insomma, recuperatelo assolutamente.