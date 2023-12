5 party games perfetti per le feste di Natale

Le feste si avvicinano sempre di più, e ormai è tempo del vero e proprio conto alla rovescia. Come passerete il prossimo Natale? Da videogiocatori appassionati quali siamo, abbiamo deciso di farvi un piccolo regalo: una lista di 5 party games adatti a trascorrere i giorni di festa, e perfetti per litigare (con tutte le migliori intenzioni possibili) con famiglia e amici tra una fetta di panettone e l’altra. Ce n’è davvero per tutti i gusti, pronti?

5 party games per divertirsi a Natale

Crash Team Rumble

Iniziamo con una saga che, con nostro enorme piacere, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante anche nel cuore della nuova generazione di videogiocatori. Stiamo parlando di Crash Bandicoot, e Team Rumble è con tutta probabilità il gioco perfetto per finire in una lista del genere: un action a squadre, una serie di sfide ricche di adrenalina per animare ogni giorno di festa… E non solo!

Il gioco può inoltre contare sul cross-platform, con i giocatori Xbox che possono competere o collaborare con gli amici che prediligono PlayStation: la versione base del titolo sviluppato da Toys for Bob non è forse eccessivamente ricca a livello di contenuti, ma una serie di aggiornamenti stanno pian piano rendendo il gioco un’esperienza molto interessante per tutti gli amanti dei brawler.

Super Mario Party

Passiamo all’undicesimo capitolo di uno dei franchise che ha fatto la storia di Nintendo: Super Mario Party, approdato nel 2018 su Switch, è infatti uno di quei passatempi immortali e assolutamente senza tempo. Ciò che continua a colpire è l’incredibile varietà di contenuti con ben 80 minigiochi e 20 personaggi giocabili, oltre a una ricca modalità multiplayer online che rende il tutto un’esperienza praticamente infinita.

A oggi il gioco conta più di 20 milioni di unità vendute in tutto il mondo, a testimonianza di come sia a tutti gli effetti un prodotto capace di catturare i videogiocatori come pochi altri. Super Mario Party è infatti perfetto per utenti di ogni età praticamente senza limiti, grazie proprio ai tanti modi possibili per trascorrere moltissime ore di puro divertimento.

Super Smash Bros. Ultimate

Ma come? Due titoli Nintendo, uno in fila all’altro? Ebbene sì, ma in realtà si tratta di una scelta quasi obbligata: Super Smash Bros. Ultimate è infatti una delle migliori esperienze mai concepite per quanto riguarda i titoli di questo genere, divenendo sin dalla sua pubblicazione un cult senza precedenti.

Stiamo parlando di un’altra saga che non ha bisogno di presentazioni, e che qui si presenta nella sua versione forse più rifinita in assoluto: un roster sterminato e ricco di personaggi da ogni franchise possibile e immaginabile (da Super Mario a Pokémon passando per Metroid, fino a Final Fantasy e persino Metal Gear!), tantissime modalità di gioco e un gameplay dinamico e coinvolgente come mai si era visto. Il tutto con ben 115 scenari, anch’essi tratti da saghe leggendarie, che rendono l’esperienza complessiva incredibilmente varia e longeva: un vero e proprio must insomma, anche per le feste!

Overcooked 2

È il 2016 quando il mondo conosce Overcooked, titolo con cui Ghost Town Games riesce a portare una ventata d’aria fresca nel genere dei party games. Un paio d’anni dopo, forte del successo del primo capitolo, ecco arrivare un sequel ancora più spettacolare: Overcooked 2 è un’esperienza folle, coinvolgente e assurda sotto ogni aspetto, e proprio per questo non possiamo che consigliarlo all’interno di una lista di questo tipo.

Stiamo parlando di un simulatore di cucina che sarebbe riduttivo definire in questo modo: Overcooked 2 permette di creare squadre fino a quattro giocatori che dovranno, nei modi più impensabili, collaborare per gestire tutti gli aspetti di un servizio nei ristoranti più stravaganti al mondo. In questo sequel sono presenti una serie di dettagli aggiuntivi che rendono il titolo più di un semplice passatempo, con un’attenzione ai particolari che per i giocatori più esigenti può rappresentare una sfida nella sfida. Pronti a movimentare un po’ anche il giorno di Natale?

The Jackbox Party Pack

Chiudiamo con un party game classico ma, allo stesso tempo, incredibilmente versatile per ogni occasione: The Jackbox Party Pack è infatti un mix di esperienze tra loro diverse ma tutte in grado di regalare ore e ore di intrattenimento, nel pieno spirito di questo genere di titoli. Si tratta (a oggi) di 10 compilation ognuna contenente 5 minigiochi che vanno da quiz a enigmi da risolvere, fino a piccoli giochi di abilità in grado di rappresentare una sfida non da poco praticamente per ogni giocatore.

Il punto forte di Jackbox è la modalità con cui il tutto avviene: è sufficiente che un giocatore acquisti uno dei pack, e i suoi amici si potranno collegare con qualunque altro dispositivo per partecipare alle più folli e irriverenti sessioni di gioco che si siano mai viste. Anche qui ci troviamo di fronte a una longevità e una varietà praticamente infinite, fattori che lo rendono l’esperienza perfetta per divertirsi anche (e soprattutto) durante le giornate di festa.

Abbiamo visto insieme 5 bei party games per trascorrere le prossime feste natalizie: cinque esperienze di genere diverso ma tutte capaci, in un modo o nell’altro, di coinvolgere e divertire praticamente chiunque. Volendo essere più completi, va detto che sono decine e decine i prodotti che potremmo citare: da titoli recenti relativamente recenti come Gang Beasts e Among Us, a piccole perle del panorama indipendente come Castle Crashers e Ultimate Chicken Horse.

Il tutto senza dimenticare grandi classici come Super Monkey Ball o i folli Rabbids e, volendo, persino esperienze che non rientrano prettamente nella categoria dei “party games”... Ma che sono senza dubbio in grado di animare un pomeriggio o una serata tra amici. Parliamo di giochi come Until Dawn, Detroit: Become Human o As Dusk Falls: esperienze dove ognuno può dire la propria e compiere delle scelte, in modo da creare insieme un’avventura da vivere dall’inizio alla fine. Quello che vi chiediamo, in chiusura, è di dirci la vostra: vi va di suggerirci altri videogiochi perfetti per il Natale?