Il DLC di The Witcher 3 in realtà è un assaggio di The Witcher 4

The Witcher 3 ha compiuto 10 anni nel 2023, ma non mostra affatto la sua età: CD Projekt Red rilasciato, infatti, nel 2022 l'aggiornamento next-gen che include ray tracing, mod integrate e una nuova missione con il doppiatore originale di Geralt. Ebbene, questa quest è stata creata da un team di nuovi designer e scrittori come preparazione per The Witcher 4, attualmente in pieno sviluppo.

Philipp Weber, narrative designer di The Witcher 4, ha difatti definito la missione "il perfetto inizio per tornare nel mood" della serie.

La missione si svolge nel Velen e inizia con una conversazione con un giovane diacono che chiede a Geralt di esplorare una caverna dove la chiesa aveva rinchiuso delle vittime della peste. All'interno, il witcher trova messaggi lasciati da un altro witcher di nome Reinald, posseduto da uno spirito maligno.

L'esplorazione della caverna rivela dettagli sulla storia di Reinald e sul coinvolgimento della chiesa. Il giocatore può trovare la ricetta di una pozione che potenzia gli attacchi contro il possessore di Reinald, un pericoloso spettro chiamato Miasma Rosso.

La scrittura della missione si affida ad alcuni espedienti narrativi consolidati, come l'uso di numerose note sparse per spiegare le azioni e lo stato mentale di Reinald.

Insomma, se ancora non avete svolto il DLC di The Witcher 3 è il momento giusto per farlo così da colmare - almeno un po' - l'attesa per il prossimo capitolo. D'altrone, il trailer di The Witcher 4 suggerisce che il nuovo capitolo potrebbe esplorare temi più complessi e sfumati, in linea con le migliori quest del predecessore come quella del Barone Sanguinario.