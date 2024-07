Il film di Watch Dogs è finalmente in produzione, oltre un decennio dopo l'annuncio

Dopo più di un decennio dall'annuncio iniziale da parte di Ubisoft, la produzione della versione cinematografica live-action di Watch Dogs è ufficialmente iniziata. Il primo capitolo dell'omonimo videogioco è stato lanciato nel 2014, presentandosi come un avvincente action game open-world, ambientato a Chicago. Il protagonista, Aiden Pierce, un hacker "grey hat", utilizza le sue doti informatiche per manipolare l'infrastruttura tecnologica della città, dalle telecamere ai vari dispositivi elettronici.

Il primo gioco ha riscosso un successo tale da generare una serie, incentivando così Ubisoft a scommettere sulla trasposizione cinematografica già dal 2013, ancor prima dell'uscita del gioco. Il progetto del film, annunciato nell'agosto 2013, ha visto vari ritardi, ma è ancora effettivamente in fase di produzione. Il 3 luglio, infatti, l'account Twitter ufficiale di Ubisoft ha pubblicato una foto dal set, suscitando grande entusiasmo tra i fan.

Watch Dogs, di cosa parlerà il film?

Nonostante i dettagli specifici sulla trama rimangano sotto velo, è prevedibile che la narrazione si focalizzi su elementi caratteristici della serie, quali hacking, tecnologie avanzate e azioni mozzafiato. Nel cast figura Tom Blyth, noto per "Hunger Games", e Sophia Wilde, che ha recitato in "Talk To Me", in ruoli che sono ancora da annunciare.

Originariamente previsto come una collaborazione con Sony, il film Watch Dogs è ora una produzione di Regency Pictures. Con i ritardi accumulati nel tempo, le aspettative sono alte, e si presume che l'uscita possa avvenire nel prossimo anno, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali al riguardo.