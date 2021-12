Il gioco di Peter Molyneux è un successo: NFT venduti per milioni di dollari

Annunciato solamente nel weekend, Legacy, il gioco basato su blockchain e NFT di Peter Molyneux è già un successo. A dirlo non siamo noi ma gli ultimi numeri divulgati da 22cans, lo studio di sviluppo del game designer e creatore della serie Fable. Le cifre che orbitano intorno a Legacy, che deve essere ancora lanciato ufficialmente sul mercato, sono assolutamente impressionanti e non sembrano destinate a fermarsi.

Il trend degli NFT è oramai ben partito all’interno dell’industria dei videogiochi ma i numeri di Molyneux fanno spavento. Legacy ha infatti raccolto circa 40 milioni di Sterline, pari a poco più di 50 milioni di Dollari, semplicemente vendendo delle terre che attualmente non si possono utilizzare. Legacy è infatti ancora lontano dal debutto e si tratta di un business simulator, dove tutti i giocatori potranno mettere in piedi un business e farlo fiorire. Al di là dei dettagli del gioco, i numeri sono comunque molto, molto importanti.

Come ha fatto Legacy, il nuovo gioco di Peter Molyneux, a racimolare così tanto denaro? Semplice: le terre non sono proprio economiche. Al momento infatti il titolo ha messo in vendita solamente delle Land appartenenti all’area di Londra, ad un prezzo minimo di circa 6.000 Dollari per quella più piccola fino ad un massimo di oltre 800.000 Dollari . La pubblicità lanciata nel weekend da Gala Games ha attirato con molta probabilità un nutrito gruppo di giocatori e appassionati, oltre che investitori, che hanno deciso di credere nel progetto di 22cans, sperando ovviamente che non finisca come il suo esperimento nel campo dei God Game, ovvero Godus.

Peter Molyneux non è l’unico sviluppatore che ha gettato gli occhi sul mercato NFT. Anche STALKER 2 e Ubisoft hanno cominciato a guardare con interesse al mercato, ovviamente con metodologie diverse. Il futuro del mercato sembra oramai già scritto, non trovate?