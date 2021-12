STALKER 2 avrà il suo metaverso, ecco l’annuncio ufficiale che non ci aspettavamo

Mancano ancora diversi mesi all’uscita di STALKER 2: Heart of Chernobyl. Il gioco sarà un’esclusiva Microsoft per almeno sei mesi, stando ad alcune indicrezioni ma oggi non è del gioco in sé che vogliamo parlarvi ma di quanto sia stata indetta una manovra di marketing decisamente fuori dal comune. Come comunicato dagli sviluppatori, infatti, il titolo avrà un proprio metaverso, creato appositamente per il franchise.

In arrrivo il 28 aprile 2022, STALKER 2 sarà il primo gioco di GSC Game World ad avere oggetti unici che i giocatori potranno compare e rivendere all’interno della blockchain. I diritti sui vari oggetti (che non dovrebbero essere solo di natura cosmetica, ma il comunicato non fa ancora chiarezza in merito) resteranno in mano agli acquirenti. “Considerato il trend globale nel gaming, vogliamo offrirvi molto di più di una semplice esperienza immersiva”, le parole di Evgeniy Grygorovych, CEO i GSC Game World incluse nel comunicato stampa. “I nostri giocatori avranno una presenza ancora più profonda nel gioco grazie a questo nuovo tripla A”.

Verso la fine di dicembre, tutti coloro che sono interessati al metaverso di STALKER 2 avranno la possibilità di iscriversi per essere selezionati nel primo batch. Chi vincerà l’asta potrà contare sulla scansione della sua testa, per creare quello che sarà il primo metahuman nel gioco, che sarà incluso come NPC. Il secondo drop invece arriverà in febbraio, ma i contenuti esatti di cò che sarà sul mercato non sono ancora stati divulgati.

GSC game World ha dichiarato che nessuno degli oggetti inclusi nel metaverso offrirà un vantaggio e che gli NFT non sono necessari per portare a termine la storylyne. DMarket, questo il nome del marketplace, offrirà solamente un mercato aperto ai giocatori, dove si potranno vendere e acquistare questi oggetti, ma maggiori dettagli devono essere ancora divulgati e attendiamo dunque eventuali comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo.