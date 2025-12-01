Gli appassionati (noi compresi) sono in fermento per un possibile annuncio che potrebbe animare la prossima edizione dei The Game Awards. Il mistero che circonda l'immagine teaser pubblicata da Geoff Keighley sembra trovare una spiegazione grazie alle indiscrezioni di un insider particolarmente affidabile nel panorama gaming internazionale.

Jez Corden, giornalista di Windows Central noto per le sue fonti ben informate all'interno dell'industria videoludica, ha lanciato quella che appare come una vera e propria bomba per gli appassionati di Diablo 4 (acquistabile su Amazon). Attraverso un commento al teaser di Keighley, il giornalista ha scritto che "è arrivato il momento di reinstallare Diablo 4", aggiungendo successivamente dettagli che potrebbero cambiare le aspettative dei fan: non si tratterebbe di un nuovo gioco come molti speravano, ma di un'espansione per l'action RPG di Blizzard.

La credibilità di Corden nel settore non è da sottovalutare. Nel corso degli anni, il giornalista ha dimostrato di avere accesso privilegiato a informazioni riservate sullo sviluppo di nuovi titoli, specialmente per quanto riguarda l'ecosistema Xbox e i progetti legati a Microsoft. Le sue previsioni si sono rivelate accurate in numerose occasioni, conferendogli una reputazione solida tra gli addetti ai lavori.

Corden ha specificato che ai The Game Awards verrà presentata un'espansione ma non solo. Questa precisazione lascia intuire che Blizzard potrebbe avere in serbo sorprese aggiuntive per la sua creatura, rendendo l'appuntamento della notte tra l'11 e il 12 dicembre ancora più imperdibile per gli appassionati.

La strategia a lungo termine di Blizzard per Diablo 4 è del resto nota: lo scorso aprile la software house ha confermato ufficialmente un impegno decennale sul titolo, un piano ambizioso che prevede supporto continuo e contenuti aggiuntivi distribuiti nel tempo. In questa prospettiva, l'arrivo di una nuova espansione si inserirebbe perfettamente nella roadmap tracciata dall'azienda californiana.

Va ricordato che Blizzard ha già annunciato una seconda espansione per Diablo 4 prevista per il 2026, anche se al momento i dettagli su questo contenuto rimangono avvolti nel mistero. È possibile che proprio durante i The Game Awards vengano svelate le prime informazioni ufficiali su questo progetto futuro, o magari su un'espansione intermedia non ancora annunciata che potrebbe arrivare prima della data programmata.

La scelta del palcoscenico dei The Game Awards per un eventuale reveal di questa portata avrebbe perfetto senso strategico. L'evento condotto da Geoff Keighley rappresenta ormai una vetrina di livello mondiale per l'industria videoludica, capace di garantire un'attenzione mediatica globale che poche altre manifestazioni possono offrire. Per un titolo delle dimensioni di Diablo 4, sarebbe la piattaforma ideale per riaccendere l'interesse della community e attirare nuovi giocatori.

Naturalmente, fino alla conferma ufficiale durante la cerimonia, queste rimangono speculazioni basate sulle dichiarazioni di un insider. Tuttavia, il track record di Corden e la sua cautela nell'esporre pubblicamente informazioni lo rendono una fonte attendibile.