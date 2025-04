Il gioco più streammato su Twitch ha oltre 10 anni, indovinate qual è

Il fenomeno Grand Theft Auto 5 continua a dominare incontrastato il panorama dello streaming videoludico mondiale. Secondo i dati diffusi giovedì da Twitch, la piattaforma di proprietà di Amazon, GTA 5 ha mantenuto la posizione di gioco più trasmesso anche nel 2024, con oltre 25,8 milioni di ore di streaming da parte dei broadcaster. Ancora più impressionante è il dato relativo alla fruizione: gli spettatori hanno accumulato più di 1,4 miliardi di ore di visualizzazione, confermando una popolarità che sembra non conoscere flessioni nonostante il titolo sia sul mercato da oltre un decennio.

Questa straordinaria longevità non rappresenta una novità assoluta: già nel 2023 GTA 5 si era posizionato come categoria di gaming più seguita, secondo solo alla categoria generalista "Just Chatting". La permanenza ai vertici delle classifiche è stata alimentata significativamente dalla crescente popolarità dei server di role-playing di GTA Online, che hanno trasformato l'esperienza di gioco in un vero e proprio fenomeno sociale e narrativo sulla piattaforma.

Tuttavia, dietro questi numeri si nasconde un'anticipazione collettiva che trascende il prodotto stesso. L'annuncio e il primo trailer di Grand Theft Auto 6, rilasciato da Rockstar Games nel 2023, hanno innescato un'ondata di entusiasmo senza precedenti nella comunità videoludica, mantenendo di riflesso alta l'attenzione anche sul predecessore. In attesa del lancio del nuovo capitolo, previsto per l'autunno 2025 (sebbene non sia stata ancora annunciata una data definitiva), milioni di giocatori e spettatori continuano a immergersi nell'universo di Los Santos.

I dati pubblicati da Twitch offrono uno spaccato interessante dell'intero panorama dello streaming videoludico. League of Legends si conferma una presenza solida con 1,19 miliardi di ore visualizzate, seguito da Valorant con 804 milioni di ore. La diversificazione dei contenuti emerge come caratteristica fondamentale dell'ecosistema, con Fortnite che totalizza 539 milioni di ore e Call of Duty che raggiunge quota 451 milioni di ore di visualizzazione.

Complessivamente, le trasmissioni dedicate ai videogiochi hanno accumulato l'impressionante cifra di 15,6 miliardi di ore di visualizzazione sulla piattaforma. Un dato che testimonia quanto il gaming sia ormai diventato non solo un'attività praticata, ma anche un contenuto consumato passivamente da un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Tra le tendenze emergenti, Twitch ha evidenziato la crescita esponenziale dei VTuber, creatori di contenuti che utilizzano avatar digitali animati anziché mostrarsi in video. Questo fenomeno, originario del Giappone ma ormai diffuso a livello globale, ha generato 1,1 miliardi di ore di visualizzazione a livello mondiale, segnalando un cambiamento significativo nelle modalità di fruizione e creazione dei contenuti sulla piattaforma.

La persistenza di GTA 5 ai vertici delle classifiche, undici anni dopo la sua uscita originale, rappresenta un caso pressoché unico nell'industria videoludica, dove i cicli di vita dei prodotti tendono a essere molto più brevi. Questo successo duraturo può essere attribuito alla combinazione di diversi fattori: l'eccellenza tecnica del prodotto, il costante supporto post-lancio da parte di Rockstar Games, la vivacità della community e, non ultima, l'attesa febbrile per il successore che potrebbe rappresentare il lancio videoludico più importante del decennio.