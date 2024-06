Il mondo dei Funko Pop! prende vita in Funko Fusion: trailer e data di uscita

10:10 Games, in collaborazione con Funko, Universal Products & Experiences e Skybound Games, ha svelato il nuovo trailer di Funko Fusion, rivelando anche la data di uscita del gioco prevista per il 13 settembre 2024.

Funko Fusion è un action co-op che unisce alcuni dei brand più iconici della cultura pop in una versione Funko Pop! e che sarà disponibile su PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. I preordini delle copie fisiche per console sono già aperti nei negozi selezionati, mentre quelli digitali saranno disponibili a breve. Inoltre, i preordini includono un pack speciale a tema The Walking Dead senza costi aggiuntivi, con due personaggi giocabili: Rick Grimes e Michonne Hawthorne, oltre a due skin aggiuntive per ciascuno.

Cos'è Funko Fusion?

Funko Fusion è un’esperienza action-adventure che può essere giocata sia in single player che in co-op online. Il gioco vanta di un ampio roster di universi narrativi di NBCUniversal, riproposti con il tipico stile irriverente dei personaggi Funko Pop!. I giocatori potranno, infatti, rivivere scene tratte da oltre 20 franchise, inclusi film come Jurassic World, Lo Squalo, Ritorno al Futuro, La Cosa, Shaun of the Dead e Chucky, oltre a serie TV come Battlestar Galactica, The Umbrella Academy e Masters of the Universe.

Questo è il primo gioco sviluppato da 10:10 Games, uno studio fondato da Jon Burton, cinque volte vincitore del BAFTA e fondatore di TT Games. Egli ha creato il team di 10:10 Games con sviluppatori esperti in giochi basati sui mattoncini, ottenendo poi il supporto di Universal Products & Experiences e Skybound Games per la realizzazione di Funko Fusion.