Il nuovo director di Pokémon Z-A parla dello sviluppo

In questo affollato 2025, l'attenzione dei fan della celebre saga dei mostriciattoli tascabili è rivolta verso Leggende Pokémon Z-A, un capitolo davvero attesissimo soprattutto in virtù delle ottime idee proposte dal suo predecessore e dal disastro tecnico dei precedenti Scarlatto e Violetto.

La notizia che ha catturato l'interesse della community, però, non riguarda solo a che punto sono i lavori sul gioco, ma anche chi ne tiene le redini. Haruka Tochigi, figura di spicco nel team di sviluppo Pokémon da oltre un decennio, ha assunto per la prima volta il ruolo di director di un capitolo principale della serie, portando con sé un bagaglio di esperienza maturata attraverso vari ruoli tecnici nei precedenti titoli del franchise.

Da specialista tecnico a director: il percorso professionale di Tochigi

La carriera di Haruka Tochigi all'interno dell'universo Pokémon è iniziata nel 2014, quando venne accreditato come responsabile della grafica delle mappe 3D nei remake Omega Rubino e Alpha Zaffiro. Un esordio significativo che ha segnato l'inizio di un percorso in continua evoluzione all'interno della serie.

Dopo questo primo incarico, Tochigi ha continuato a specializzarsi nella grafica tridimensionale, occupandosi delle mappe 3D sia in Pokémon Sole e Luna che nei titoli Let's Go Pikachu ed Eevee. La svolta professionale è arrivata con Pokémon Leggende: Arceus, dove ha assunto responsabilità ancora maggiori come responsabile della progettazione, dell'illuminazione e direttore della computer grafica, per poi ricoprire il ruolo di "direttore di sezione" delle immagini 3D in Scarlatto e Violetto.

Riconoscimento ai Famitsu Dengeki Game Awards 2024

Il nuovo capitolo della saga ha già ottenuto un importante riconoscimento ai Famitsu Dengeki Game Awards 2024, dove è stato premiato come il titolo più atteso del 2025 secondo il voto del pubblico. Un risultato notevole considerando la concorrenza di pesi massimi come GTA 6 e Death Stranding 2: On the Beach.

Leggende Pokémon Z-A è "nella fase finale di messa a punto".

In occasione della premiazione, è stata letta una dichiarazione di Tochigi che esprimeva gratitudine verso i fan per il loro supporto. Il director ha poi ribadito il suo impegno anche attraverso Twitter, dove ha promesso di concentrarsi per rendere il prossimo RPG "un buon gioco". Particolarmente interessante è stata la rivelazione che il titolo si trova già "nella fase finale di messa a punto", un'informazione che fa ben sperare sulla qualità del prodotto finale.

Tempistiche di sviluppo e aspettative dei fan

Con un'uscita prevista per la fine del 2025, il team di sviluppo dispone di un ampio margine temporale per perfezionare ogni aspetto del gioco. Questa finestra di lavoro appare particolarmente significativa alla luce dei problemi prestazionali riscontrati nei capitoli più recenti della serie, una questione che ha sollevato non poche critiche da parte della community.

Un altro elemento che ha alimentato le discussioni tra i fan riguarda la classificazione del gioco, che non risulta "adatto a tutti". Questa insolita decisione ha dato origine a numerose teorie e speculazioni sulla natura dei contenuti e sulla direzione narrativa che questo nuovo capitolo potrebbe intraprendere, differenziandosi potenzialmente dai predecessori.

Un nuovo capitolo con una nuova direzione

L'ascesa di Tochigi al ruolo di director segna un potenziale punto di svolta per la serie. La sua esperienza prevalentemente tecnica, con particolare attenzione agli aspetti visivi e alla grafica tridimensionale, potrebbe tradursi in un approccio innovativo allo sviluppo di Leggende Pokémon Z-A, con un focus sulla qualità visiva e sull'implementazione di ambienti più ricchi e dettagliati.

La comunità dei fan attende con impazienza ulteriori dettagli sul gioco, mentre il countdown verso la fine del 2025 è già iniziato. Le premesse sono quelle di un titolo che potrebbe segnare un'evoluzione significativa per un franchise che, dopo oltre 25 anni, continua a rinnovarsi e a catturare l'immaginazione di giocatori di tutte le età.