Il prezzo di Nintendo Switch 2 non è pilotato dai dazi di Trump

Durante un recente colloquio con il Washington Post, il presidente di Nintendo of America Doug Bowser ha dipinto uno scenario chiaro per la transizione verso Nintendo Switch 2, chiarendo innanzitutto come i dazi annunciati dall'amministrazione Trump non hanno influenzato la politica dei prezzi dell'azienda giapponese. Una decisione che riflette l'approccio indipendente di Nintendo rispetto a fattori esterni, privilegiando invece considerazioni legate al valore intrinseco dei propri prodotti e alle dinamiche di mercato consolidate negli anni.

La visione di Bowser sul ciclo vitale delle console appare particolarmente audace. "Ora mi chiedo addirittura cosa significhi oggi il ciclo di vita di una console," ha affermato, suggerendo un ripensamento del tradizionale modello di sostituzione generazionale. Nintendo sembra orientata verso una famiglia di dispositivi complementari piuttosto che verso una netta demarcazione tra vecchio e nuovo, garantendo così diversi punti d'ingresso nell'ecosistema a seconda delle esigenze e possibilità dei consumatori.

Questo approccio inclusivo trova conferma nella decisione di mantenere invariati i prezzi dell'attuale linea di prodotti (Nintendo Switch standard, modello OLED e versione Lite) anche dopo l'introduzione del nuovo modello. Una mossa che dimostra come l'azienda non consideri obsoleta la propria console di punta, ma intenda piuttosto ampliare l'offerta verso l'alto, preservando l'accessibilità che ha caratterizzato il successo della piattaforma.

La transizione verso il futuro sarà graduale e rispettosa dell'enorme base installata che Nintendo ha costruito negli anni. "Abbiamo una base installata di oltre 150 milioni di Nintendo Switch," ha sottolineato Bowser, "Vogliamo mantenere coinvolti quei giocatori: non tutti saranno pronti a passare subito a Switch 2." Una considerazione che rivela una comprensione profonda delle dinamiche di adozione tecnologica e delle diverse esigenze della comunità di giocatori.

L'osservazione dei comportamenti dei consumatori rappresenta un pilastro fondamentale della strategia Nintendo. "Continueremo a osservare i comportamenti dei consumatori, come interagiscono con la piattaforma e a che livello vi accedono, per cercare di capire davvero cosa ci riserva il futuro," ha spiegato il presidente americano della compagnia, anticipando che maggiori dettagli verranno condivisi durante la conference call con gli investitori prevista per l'8 maggio.

Nintendo sembra intenzionata a espandere, non a sostituire, la propria offerta hardware.

Particolarmente interessante è l'approccio di Nintendo alla politica dei prezzi per i titoli destinati a Switch 2. Contrariamente alla tendenza di altre compagnie che stabiliscono fasce di prezzo standardizzate per generazione, Nintendo continuerà a valutare ogni prodotto individualmente. "Valutiamo ogni gioco singolarmente, considerando davvero lo sviluppo che c'è stato dietro, l'ampiezza e profondità del gameplay, la longevità nel tempo e la possibilità di rigiocarlo," ha dichiarato Bowser.

Questa filosofia di pricing flessibile rappresenta un elemento distintivo nella strategia commerciale dell'azienda giapponese, che preferisce basare il valore economico sul contenuto effettivo piuttosto che su parametri generici. "Credo che possiate aspettarvi prezzi variabili, e non abbiamo fissato un punto di riferimento definitivo," ha concluso Bowser, aprendo di fatto alla possibilità di vedere titoli con posizionamenti di prezzo diversificati all'interno del catalogo della nuova console.

La strada intrapresa da Nintendo sembra quindi delineare un ecosistema videoludico in cui la nuova generazione non cannibalizza la precedente, ma la completa e la arricchisce. Una visione che sfida il tradizionale concetto di ciclo vitale delle console e promette di accompagnare i giocatori in un percorso evolutivo piuttosto che rivoluzionario, rispettando tempi e modalità di adozione differenti all'interno della propria variegata community.