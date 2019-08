Il Re Leone e Aladdin HD Remaster svelati, ecco il periodo di uscita

Il Re Leone e Aladdin sono pronti a tornare con una remaster in alta definizione per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ecco tutte le informazioni.

Recentemente ha avuto luogo un evento di presentazione esclusivo per i manager di Gamestop. Come vi abbiamo già riportato, è stato mostrato un nuovo filmato di The Last of Us 2, ma le sorprese non si sono limitate a quello. Infatti, Disney ha presento la “Aladdin & Il Re Leone HD Remaster“.

Come il nome fa perfettamente intuire, si tratta di una versione rimasterizzata dei due giochi. Aladdin è stato pubblicato nel 1993 su NES e Mega Drive. Il Re Leone, invece, è uscito l’anno successivo, su NES, SNES e Mega Drive. Entrambi sono stati convertiti su altre piattaforme. I meno giovani non li conosceranno, ma si tratta di due tie-in di grande successo commerciale.

Saranno rilasciati su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch questo autunno, ma sarà possibile preordinarli già in questi giorni presso Gamestop, almeno per quanto riguarda il territorio statunitense. Secondo quanto riportato, sarà possibile giocare con la risoluzione originale oppure nella versione 1080p. La colonna sonora sarà originale e sarà aggiunta l’opzione di Fast Forward e Rewind, per far andare avanti e indietro il tempo e facilitare il superamento delle sezioni più ostiche.

Sottolineiamo in ogni caso che attualmente non è stato rilasciato da Disney un comunicato ufficiale sul gioco. Rimaniamo in attesa di trailer, immagini e informazioni per la release in Europa. Nel frattempo, diteci: cosa ne pensate di questa remaster?