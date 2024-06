Il remake di Fallout 2 procede bene, ecco il video

Un ambizioso progetto di remake, conosciuto come Project Arroyo, sta trasformando il classico Fallout 2 in un gioco in prima persona usando il motore grafico di Fallout 4. Presieduto da Damion Daponte, il team di sviluppo supera le cento persone, dimensione comparabile a quella di studi impegnati in altri grandi titoli di gaming, come Helldivers 2 di Arrowhead Game Studios.

Project Arroyo mira a reintepretare l'esperienza del gioco originale, rispettando però le moderne aspettative di gameplay in prima persona, in contrasto con la visuale isometrica del titolo degli anni '90. Essendo un progetto ambizioso che sfrutta risorse grafiche e di gameplay di Fallout: New Vegas, è in corso un attento lavoro per assicurare la piena compatibilità e legalità del nuovo prodotto. Tutto ciò comprende la rielaborazione di tracce musicali e dialoghi, per evitare violazioni di copyright.

Durante un'intervista concessa a The Gamer, Daponte ha discusso di alcune scelte di pubblicazione, inclinando verso la piattaforma Steam per facilitarne l'accesso e l'installazione. Si sta valutando anche l'implementazione per Steam Deck, anche se la compatibilità delle mod su tale dispositivo ancora non è confermata.

Il progetto non ha ancora una data di uscita ufficiale ma, data la complessità e l'attenzione ai dettagli, è certamente una delle opere più attese per i fan di Fallout.