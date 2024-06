Il trailer di presentazione di Call Of Duty Black Ops 6 è semplicemente bellissimo!

Sulle note della celebre Firestarter dei Prodigy, Call Of Duty Black Ops 6 da il via al Xbox Games Showcase con un trailer adrenalinico, altamente scenografico e, come da tradizione, curato in ogni minimo dettaglio.

Come preannunciato a più riprese, Call Of Duty Black Ops 6 sarà presente dal day one sul Game Pass e uscirà il prossimo 25 ottobre.

Il breve trailer rilasciato in occasione dell'annuncio ha offerto un'anticipazione del gioco, mostrando il gameplay, la campagna e il ritorno di personaggi amati dai fan, come Adler e Woods.

Inoltre, tutti i contenuti del gioco verranno rilasciati contemporaneamente e saranno disponibili dal primo giorno su Xbox Game Pass.

Questa è una novità significativa per la serie, e ci sono molte domande su come l'inclusione nel Game Pass influenzerà le vendite del gioco, ma solo il tempo potrà rispondere a queste domande.

Per i giocatori di PS5, infine, il gioco sarà disponibile in versione cross-gen come da pronostici. Sony e Microsoft hanno infatti firmato un accordo che garantisce la disponibilità della serie di Call of Duty sulle console PlayStation per almeno il prossimo decennio. Microsoft ha stipulato un accordo simile anche con Nintendo, anche se ci si aspetta che Call of Duty arrivi sulla piattaforma Nintendo solo quando sarà disponibile il Switch 2.

Questo annuncio è un'importante novità per tutti i fan di Call of Duty e per il mondo dei videogiochi in generale. La possibilità di accedere al gioco tramite Xbox Game Pass dal giorno del lancio rappresenta una svolta significativa e potrebbe cambiare il modo in cui molti giocatori scelgono di acquistare e giocare ai loro titoli preferiti.