Indiana Jones e l'Antico Cerchio: il mese di uscita su PS5 viene svelato da un insider

La corsa di Indiana Jones verso PlayStation 5 si sta accelerando più del previsto. Dopo l'iniziale sorpresa dell'annuncio di Microsoft che ha rivelato l'arrivo di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sulla console Sony nella "Primavera 2025", nuove indiscrezioni suggeriscono tempistiche ancora più favorevoli per i giocatori PlayStation.

Secondo quanto riportato dall'affidabile giornalista Tom Warren in un articolo su The Verge, l'avventura archeologica potrebbe approdare su PS5 già ad aprile, molto prima di quanto molti si aspettassero. "Indiana Jones ora supporta DLSS 4. Bethesda ha aggiornato Indiana Jones e l'Antico Cerchio con DLSS 4, Multi Frame Generation e persino supporto FSR 3.1 Frame Gen la scorsa settimana. Un'ottima notizia per i giocatori PC, e ora stiamo aspettando di sapere se Indiana Jones rispetterà l'obiettivo di Microsoft di un rilascio su PS5 ad aprile", ha scritto Warren.

Finora Microsoft aveva mantenuto una posizione vaga, parlando genericamente di "Primavera 2025", un periodo che tecnicamente si estende da fine marzo a metà giugno. L'indicazione di aprile, seppur non ufficiale, proviene da una fonte considerata altamente attendibile nel settore e potrebbe segnalare un'accelerazione significativa nel processo di porting.

La nuova filosofia di Microsoft prende forma

Il rilascio multipiattaforma di Indiana Jones rappresenta uno dei casi più emblematici della nuova strategia di Microsoft nel settore videoludico. Sviluppato da MachineGames, studio first-party sotto l'ombrello di Bethesda (a sua volta proprietà di Microsoft), il titolo era stato inizialmente concepito come una risposta Xbox alla serie Uncharted di Sony.

D'altra parte, i giocatori PlayStation hanno ottime ragioni per attendere con impazienza l'arrivo di Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Rilasciato il 9 dicembre 2024 su Xbox e PC, il gioco ha conquistato la critica internazionale, ottenendo una valutazione "Mighty" su Open Critic, con ben il 95% dei critici che lo raccomandano. Un successo che testimonia la qualità del lavoro svolto da MachineGames nella trasposizione videoludica dell'iconico personaggio creato da George Lucas.

Il futuro della saga videoludica

Il successo commerciale e critico del titolo ha già aperto la strada a possibili seguiti. Disney, proprietaria del marchio Indiana Jones, ha manifestato interesse per lo sviluppo di nuovi titoli basati sul franchise, un'intenzione che potrebbe concretizzarsi ulteriormente dopo le vendite attese sulla piattaforma PlayStation.

Questo espansione multipiattaforma non solo amplierà la base di giocatori, ma potrebbe anche consolidare il valore commerciale della proprietà intellettuale, rendendo ancora più probabile l'arrivo di nuove avventure videoludiche dell'archeologo più famoso del cinema. I risultati di vendita su PS5 potrebbero quindi fungere da ulteriore catalizzatore per l'espansione dell'universo videoludico di Indiana Jones.