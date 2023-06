La causa che sta facendo discutere FTC e Xbox sta portando alla rivelazione di numerosi aneddoti segreti delle strategie e dei giochi Xbox. Tra le tante cose, le esclusive sono chiaramente un punto estremamente importante di tutta la vicenda.

Il protagonista è questa volta Indiana Jones, il videogioco di MachineGames, nonché nuova proprietà intellettuale del team che ha lavorato agli ultimi Wolfenstein. Il titolo non ha ancora una data ufficiale e nemmeno immagini o gameplay a corredo, ma ora sappiamo per certo che non arriverà su PlayStation.

Il gioco sarà infatti esclusivo Xbox Series X|S, PC e chiaramente arriverà al day one su Xbox Game Pass. Seppur essendo di Microsoft, non era scontato che questo potesse essere così, anche perché Indiana Jones e un videogioco su licenza, di conseguenza è molto probabile che Microsoft si sia trovata in condizione di raggiungere un accordo con Disney per attuare il piano di esclusività.

Ovviamente Indiana Jones era inizialmente previsto anche su PlayStation, ma l’acquisizione di Zenimax ha chiaramente cambiato le carte in tavola. Insomma, una notizia positiva per gli utenti Xbox che avranno la possibilità di giocarlo sul Game Pass quando uscirà, meno per quelli Sony, privati ancora una volta di un videogioco Bethesda. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.