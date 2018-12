Infinity Blade: Epic Games rimuove tutta la serie dall’App Store

La serie di Infinity Blade, gioco di ruolo di combattimento medievale rilasciato su mobile, è stato rimosso dall’App Store di Apple da Epic Games. La serie era dormiente fin dal 2013, anno durante il quale era stato rilasciato Infinity Blade III. Era stato annunciato che si sarebbe trattato del capitolo conclusivo della saga, ma Epic ha comunque continuato a supportare i giochi durante gli ultimi cinque anni.

In una dichiarazione ufficiale, lo studio ha affermato che “è diventato incredibilmente difficile per il nostro team supportare la serie di Infinity Blade a un livello che possa soddisfare i nostri standard“.

Ovviamente, chiunque abbia comprato uno dei capitoli può eseguire nuovamente il download utilizzando, su qualsiasi dispositivo, l’account con il quale ha eseguito l’acquisto; sono stati però disabilitati gli acquisti in-app. La serie è divenuta famosa anche grazie all’alta qualità visiva, rendendolo uno dei giochi più citati durante i keynote di Apple fin dall’uscita del primo capitolo nel 2010.

Va detto che il tempismo è curioso, se non addirittura sospetto. Epic ha da poco lanciato il proprio Store digitale, inoltre, le Infinity Blade sono apparse in questi giorni proprio in Fortnite, il più grande successo dello studio. Possibile che vogliano riproporre la saga in una nuova forma, chiaramente solo all’interno dell’Epic Games Store?

Al tempo stesso, Epic Games non è nuova all’abbandono di IP: pensiamo a Paragon, al quale è stato interrotto il supporto in seguito al poco successo e al desiderio dello studio di concentrarsi completamente sul proprio Battle Royale. Forse Infinity Blade era ormai superfluo per Epic.

Si tratta unicamente di una speculazione, quindi non possiamo dare nulla per certo, ma pensiamo che i fan di Infinity Blade sarebbero ben felici di poter avere tra le mani un nuovo capitolo della serie. Voi cosa ne pensate?