InZOI: tutti i trucchi e come attivarli

In un panorama dove i giochi di simulazione di vita si evolvono costantemente, InZOI si sta facendo strada offrendo ai giocatori strumenti per personalizzare la propria esperienza. Attualmente le possibilità di manipolare le meccaniche di gioco sono limitate, con un solo trucco ufficiale per ottenere valuta e alcune funzionalità nascoste che ricordano i celebri "trucchi" di The Sims. La situazione, tuttavia, è destinata a cambiare radicalmente con il primo aggiornamento previsto in primavera, quando gli sviluppatori introdurranno un sistema più completo di trucchi e scorciatoie.

In ogni caso, in questo articolo troverete la lista di tutti i trucchi disponibili per InZOI, con indicazioni su come attivarli. Aggiorneremo la lista ogni qual volta nuovi cheat diventino disponibili, per cui vi invitiamo a salvare la pagina e tornarci spesso per scoprire le novità!

Come ottenere soldi infiniti

La valuta di gioco in InZOI, denominata Meows, può essere ottenuta facilmente attraverso un'opzione nascosta nell'interfaccia. Per accedervi, è necessario:

Aprire la Guida Psicat cliccando sull'icona del libro con punto interrogativo presente nella modalità Live

cliccando sull'icona del libro con punto interrogativo presente nella modalità Live Nella barra laterale sinistra si trova il pulsante "Use Money Cheat" che, a ogni click, aggiunge 100.000 Meows al bilancio familiare attuale.

Questa funzionalità appare volutamente nascosta tra i tutorial, quasi come una soluzione temporanea implementata dagli sviluppatori di InZOI per soddisfare le richieste dei giocatori in attesa di un sistema di trucchi più articolato. La sua posizione defilata la rende praticamente invisibile a chi non esplora attentamente l'interfaccia.

Trucco per muovere gli oggetti liberamente

I veterani di The Sims conosceranno bene il trucco "move objects", essenziale per posizionare liberamente gli oggetti ignorando i vincoli di collisione. In InZOI, questa funzionalità è stata integrata direttamente nel gameplay, senza necessità di inserire codici: basta tenere premuto il tasto Alt durante il posizionamento dei mobili.

Senza questo accorgimento, il gioco impedisce di sovrapporre elementi o posizionarli troppo vicini tra loro, mostrando messaggi di divieto. Tenendo premuto Alt, invece, è possibile ignorare queste restrizioni e creare composizioni elaborate con oggetti decorativi ravvicinati o quadri posizionati strategicamente vicino ad altri mobili.

Esistono comunque delle limitazioni che nemmeno questa funzione può superare: le porte e le scale, in particolare, mantengono rigide zone di esclusione che non possono essere violate neanche con l'uso del tasto Alt. Una scelta progettuale che risulta talvolta frustrante, soprattutto considerando l'ampio spazio inutilizzato che il gioco riserva ai piedi delle scale.

Il futuro dei trucchi in InZOI

Secondo la roadmap ufficiale presentata durante lo showcase globale, l'Update 1 previsto per maggio introdurrà finalmente un sistema completo di cheat code. Le informazioni sono ancora scarse, con il direttore di gioco Hyungjun "Kjun" Kim che si è limitato ad annunciare che "verrà fornita una lista di codici cheat", senza specificare modalità di attivazione o tipologie.

Resta da vedere se InZOI adotterà un approccio simile all'attuale cheat monetario, con pulsanti dedicati in un menu, o se implementerà una console di sviluppo in stile The Sims, dove digitare manualmente i comandi. Basandosi sulle funzionalità più richieste nella serie The Sims, è ragionevole aspettarsi trucchi per aumentare istantaneamente le abilità dei personaggi o ripristinare i loro bisogni primari.