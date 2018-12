Just Cause 4 Guida: come sbloccare le mod per il rampino

Uno degli oggetti più divertenti e soprattutto caratteristici di Just Cause 4 è senza ombra di dubbio il rampino, spesso sfruttato per dar vita a morti divertenti ed esplosioni spettacolari: oggi vedremo come sbloccare velocemente le mod, così da migliorare le performance dell’oggetto senza troppi problemi.

Con il rampino migliorato, si potranno creare situazioni davvero esilaranti che faranno apprezzare ancora di più il gioco, ma come si trovano le mod? In realtà è molto semplice: basterà completare le missioni di Sargento, Javi e Garland, indicati sulla mappa rispettivamente come S, J e G, per sbloccare i miglioramenti.

Portando a termine le missioni e salendo al livello 4 con Javi e al 5 con Sargento e Garland, otterrete tutte le mod e sbloccherete il trofeo Mi piace avere le mie opzioni. A questo punto, non avrete difficoltà a creare situazioni divertenti con il vostro rampino, finalmente al massimo della potenza.