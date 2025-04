Kanye West bannato da Twitch dopo soli sette minuti

La parabola di Kanye West sui social media continua a precipitare in una spirale di controversie e provocazioni. Il rapper quarantasettenne, noto anche come Ye, ha stabilito un nuovo record negativo venendo bannato dalla piattaforma di streaming Twitch dopo soli sette minuti dalla sua prima apparizione. Un episodio che si aggiunge alla lunga lista di espulsioni del musicista dai vari social network, conseguenza delle sue ripetute dichiarazioni discriminatorie e comportamenti sempre più estremi.

Durante il brevissimo streaming, West si è presentato indossando una giacca nera e occhiali da sole Prada, per poi lanciarsi immediatamente in un discorso infarcito di commenti offensivi contro la comunità ebraica e LGBT+. Non si è fermato qui: ha persino eseguito il saluto nazista esclamando "Heil Hitler", dimostrando ancora una volta la sua volontà di provocare e scioccare. Il rapper ha inoltre affermato che Elon Musk gli avrebbe concesso "carta bianca" per pubblicare messaggi discriminatori sui social, oltre a rivolgere una serie di commenti denigratori nei confronti dell'ex moglie Kim Kardashian.

La reazione di Twitch è stata immediata: prima ancora che il canale raggiungesse i 220 follower, è stato sostituito con un messaggio che recitava: "Questo canale è temporaneamente non disponibile a causa di una violazione delle Linee guida della community o dei Termini di servizio di Twitch". Una sospensione fulminea che riflette la politica di tolleranza zero che molte piattaforme stanno adottando verso contenuti che promuovono odio e discriminazione.

L'episodio su Twitch rappresenta solo l'ultimo capitolo di un comportamento sempre più problematico. Il mese scorso, West è apparso in un video, successivamente rimosso, mentre indossava una collana con un simbolo nazista tempestato di diamanti, accompagnato dal noto suprematista bianco Nick Fuentes. Nel filmato, pubblicato su X, il rapper ha presentato Fuentes come "il mio amico suprematista bianco", con entrambi sorridenti mentre nelle vicinanze risuonava musica ad alto volume.

La loro amicizia non è una novità: i due erano stati fotografati insieme a cena con Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago nel 2022, un incontro che aveva generato forti critiche nei confronti dell'attuale presidente degli USA. La scelta di West di frequentare apertamente figure associate a ideologie estremiste solleva interrogativi sulla direzione che ha preso la sua carriera, un tempo incentrata principalmente sulla musica e sulla moda.

Da icona culturale a figura controversa, il percorso di West sembra non avere freni nella sua deriva estremista.

Le dichiarazioni antisemite di West hanno scatenato reazioni anche nel mondo dello spettacolo. Lo scorso febbraio, l'attore di "Friends" David Schwimmer ha pubblicamente esortato Elon Musk a bandire West da X dopo una serie di post antisemiti. Schwimmer ha citato numerosi messaggi pubblicati dal rapper, tra cui affermazioni come "Sono un nazista" e "Non mi piacciono e non mi fido delle persone ebree, e lo dico completamente sobrio". In altre dichiarazioni, West ha scritto: "Sono razzista. Gli stereotipi esistono per un motivo e sono tutti veri" e "Puoi fare soldi con gli ebrei, ma ti ruberanno sempre".

Nel suo appello rivolto a Musk, Schwimmer ha sottolineato: "Questo è così 2022. Non possiamo fermare un fanatico squilibrato dallo spargere bile piena di odio e ignoranza... ma possiamo evitare di dargli un megafono, signor Musk". La frustrazione dell'attore riflette quella di molti che si interrogano sul delicato equilibrio tra libertà di espressione e responsabilità delle piattaforme nel contenere la diffusione di messaggi d'odio.

La traiettoria di West appare sempre più problematica, con un comportamento che sembra allontanarsi progressivamente dall'artista innovativo che è stato per diventare un megafono per teorie cospirazioniste e ideologie estremiste. Nonostante i numerosi ban e le critiche ricevute, il rapper continua a trovare nuovi canali per diffondere i suoi messaggi controversi, sollevando interrogativi su quanto le piattaforme social debbano essere proattive nel moderare contenuti potenzialmente dannosi, anche quando provengono da personalità di alto profilo.