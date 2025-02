Kingdom Come Deliverance 2: come ottenere il trofeo Autentico Cardinale

Quante volte durante un videogioco ci capita di interpretare una figura apicale di una chiesa? Decisamente poche! Fortunatamente Kingdom Come Deliverance 2 pensa anche a voi giocatori con una missione particolarmente interessante in cui, nei panni di Padre Godwin, si deve interpretare un cardinale italiano inviato dal Papa per risolvere una disputa ecclesiastica nella città di Kuttenberg.

Completare questa missione non è particolarmente difficile ma farlo senza far mai venire sospetti agli altri sulla propria identità è molto più complicato! Scegliendo le giuste opzioni di dialogo, infatti, è possibile non vedere mai la propria reputazione abbassarsi ottenendo, come ricompensa, il trofeo Autentico Cardinale, importantissimo per chi vuole ottenere l’ambito trofeo di platino.

Vediamo insieme come bisogna fare

Kingdom Come Deliverance 2: tutto quello che devi fare per ottenere il trofeo “Autentico Cardinale”

Per evitare di far insospettire le figure ecclesiastiche che popolano la missione è necessario:

non scegliere mai opzioni di dialogo che abbassano la reputazione

rimanere sempre ubriachi il giusto per parlare italiano

non dire a nessun membro del consiglio che si sono fatti acquisti dai mercanti di strada

ascoltare le opinioni di tutti

evitare di fare domande inutili

pronunciare il discorso finale senza esitazioni di sorta.

Più facile a dirsi che a farsi, vero?

Fortunatamente ecco tutto quello che bisogna fare per ottenere l‘ambito trofeo!

Evitiamo di parlare con i mercanti e raggiungiamo Jerome Nazz Selezioniamo la voce “(bow)” Selezioniamo la voce “(evade)” Seguiamo Kerome attraveso il cortile fino a raggiungere Giuseppe Cabrini Selezioniamo la voce “Cordial Greeting in Italian” Continuiamo con “How is life here?” Scegliamo “Why did you stay here?” Chiediamo “How many guards are under your command?” Selezioniamo “(Say goodbye and move one)” Scegliamo “Come (Enter The Council)” Ora saremo dentro il consiglio ecclesiastico A questo punto comincerà una cutscene, quando finiscere selezioniamo “Continue Formally” Selezioniamo la voce “The Pope has not reached a decisione” Una volta riguadagnata la possibilità di muoversi liberamente raggiungiamo la botte di vino sul lato sinistro e beviamo fino a essere ubrachi; in questa maniera il nostro Godwin potrà parlare fluentemente Italiano Parliamo con Albich di Uniczow e diciamogli “Remind me” -> “(keep quiet) -> “What do you think about the dispute?” -> (leave) Discutiamo con Padre Anthony selezionando “What are the brotherhood’s demands?” -> “I Understand” -> “(Leave)” Ora è il momento dell’Abate Jan III, a cui dobbiamo dire “What are the monastery’s demands?” -> “i understand” -> (leave) Parliamo infine con Janosh Usher e selezioniamo le seguenti voci “Start closing speech” -> “Albich is right (Support Sedletz)” -> “(Calm Down)”

Completato anche questo dialogo avremo ottenuto l’ambito trofeo, lo schermo diventerà neri e vedremo Henry parlare con altri NPC in una taverna!