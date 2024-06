Kingdom Come: Deliverance 2, ecco il nuovo trailer (ma ancora niente data d'uscita)

Durante la conferenza del Summer Game Fest è stato mostrato un nuovo trailer per Kingdom Come: Deliverance 2. Come vi abbiamo già raccontato nella nostra anteprima, il gioco sarà disponibile quest'anno su PC, Xbox Series X|S e PS5. Potete vedere il nuovo trailer ufficiale qui sotto.

Il seguito promette di condurci in un epico viaggio nel cuore della Boemia del XV secolo, dove torneremo a vestire i panni di Henry, ancora in cerca di vendetta. La trama ci guiderà attraverso un'avventura ricca di diramazioni narrative, partendo dall'umile fucina del fabbro fino alle corti dei re.

Lo studio, ora notevolmente ampliato e ancora più ambizioso, ha dedicato una grande quantità di tempo a ricreare un'ambientazione storica estremamente realistica e dettagliata. Dalle affollate strade cittadine alle foreste selvagge, ogni ambiente è stato riprodotto con cura per offrire un'esperienza di gioco il più autentica possibile, grazie anche all'uso del CryEngine.

Tornerà anche il sofisticato sistema di combattimento in prima persona, che ci immergerà in battaglie complesse e appaganti. Dai duelli all'arma bianca con spade, mazze e spadoni, fino all'utilizzo di balestre e archi, il combattimento sarà nuovamente al centro dell'azione, offrendo un'esperienza ricca e coinvolgente.