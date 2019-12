Kingdom Hearts 3: il DLC Re Mind sarà venduto in due edizioni, ecco le differenze

Durante lo State of Play di oggi, Sony ha mostrato grandi giochi in arrivo nel corso del prossimo. Abbiamo potuto vedere Ghost of Tsushima e Resident Evil 3 Remake, ma c’è stato spazio per mostrare nuovamente anche il trailer del DLC, Re Mind, di Kingdom Hearts 3. Questa nuova espansione sarà inoltre messa in vendita in due edizioni.

Vediamo prima di tutto i contenuti del DLC Re Mind dal costo di 29.99 dollari (che diventeranno probabilmente 29.99 euro):

Scenario Re Mind

Episodio Limit Cut e 13 Boss

Episodio Segreto e Boss segreto

Funzione di Data Greeting

Funzione Presentazione (legata alla nuova modalità Foto)

Menù Premium (livelli di difficoltà aggiuntivi liberamente impostabili)

I contenuti suddetti, inoltre, saranno inclusi all’interno dell’edizione “Re Mind + Concert Video” che proporrà inoltre 19 tracce video del Kingdom Hearts – World of Tres – Orchestra Concert registrato a Osaka, Giappone. Il costo di questo pacchetto premium sarà di 39.99 dollari.

A tutto questo si aggiunge un update gratuito per la versione base di Kingdom Hearts 3 che aggiungerà i Keyblade Portafortuna e Lontano Ricordo, oltre a una nuova Forma per Sora. La versione di questo aggiornamento è la 1.07.

Vi ricordiamo che Kingdom Hearts 3 sarà rilasciato prima su PlayStation 4, precisamente il 23 gennaio 2020, e poi su Xbox One, a partire dal 25 febbraio 2020. Diteci, cosa ne pensate? La decina di euro extra secondo voi valgono l’accesso alle tracce del concerto?