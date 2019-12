Kingdom Hearts 3: versione PC in arrivo? Microsoft Store lo suggerisce

Square Enix sta fortemente supportato la piattaforma PC, sono ormai tantissimi i giochi della compagnia giapponese ad essere arrivati su PC, ma esiste un gioco che è attualmente ancora esclusivo su console. Questi non è altro che Kingdom Hearts 3. Tuttavia, la pagina ufficiale del Microsoft Store dell’ultimo DLC del gioco, Re Mind, suggerisce che potrebbe essere in arrivo una versione del titolo anche per Windows 10.

Come leggere sullo store Microsoft, la pagina del DLC di Kingdom Hearts 3: Re Mind afferma che i giocatori PC saranno in grado di installarlo sui propri dispositivi Windows 10. La cosa davvero interessante in questo caso è che il gioco base, non ha una descrizione del genere, dato che la sua pagina all’interno del Microsoft Store afferma chiaramente che i giocatori lo possono installare solo sulla console Xbox One, senza menzionare alcuna piattaforma Windows 10.

Questa non è sicuramente la prima volta che le pagine del Microsoft Store danno qualche indizio su alcuni dei giochi che verranno rilasciati anche su PC. Lo scorso marzo, toccò alla versione per PC della Halo The Master Chief Collection, ma il negozio digitale della casa di Redmont aveva anche fatto trapelare le date di uscita di Halo Reach, Metal Wolf Chaos XD e Shenmue 1 & 2.

Quindi arrivati a questo punto, sembra abbastanza probabile che anche Kingdom Hearts 3 Re Mind possa arrivare a breve su PC, portando sulla piattaforma un titolo che al momento è disponibile solamente su console PlayStation 4 e Xbox One. Vi piacerebbe ricevere anche questo titolo di Square Enix su PC?