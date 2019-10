Kirby: è morto l’avvocato che aveva dato il nome al personaggio Nintendo

Recentemente ci ha purtroppo lasciato John Kirby, avvocato a cui Nintendo ha dedicato il celeberrimo personaggio di Kirby.

Negli scorsi giorni ci ha tristemente lasciato a 79 anni John Kirby, noto avvocato a cui Nintendo dedicò il nome dell’omonimo e simpatico personaggio. Come rivelato da Shigeru Miyamoto, infatti, la celebre creatura deve il suo nome proprio a John Kirby.

Il motivo di tanta riconoscenza è dovuto al fatto che l’avvocato difese con successo Nintendo in una causa con Universal riguardante il personaggio di Donkey Kong. Secondo l’azienda, infatti, l’iconica creatura della società nipponica ricordava troppo da vicino King Kong.

John Kirby fece però vincere la causa a Nintendo, riuscendo a dimostrare come King Kong e i relativi personaggi fossero invece di dominio pubblico. Tale successo in tribunale consentì al celebre publisher di imporsi definitivamente anche sul mercato occidentale.

L’ultimo capitolo dedicato al personaggio, Kirby e la nuova stoffa dell’eroe, è veramente un’opera pregevole. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti:”Kirby e la nuova stoffa dell’eroe è un titolo che vi terrà impegnati per circa otto ore, con spensieratezza: la sua prima release aveva sicuramente convinto grazie ai suoi modi gentili e morbidi, ma rilanciarsi in un’avventura già nota, nel caso in cui aveste già provato questa esperienza, per il solo divertimento di vivere sette mondi diversi con sette livelli ciascuno, sarà abbastanza ridondante.”

Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di John Kirby.