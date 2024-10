L'accessorio che mancava per una scrivania impeccabile, ora in SUPER SCONTO! -43%

Se desiderate un accessorio multifunzionale che valorizzi la vostra postazione gaming, il supporto per cuffie Mars Gaming MHHPROW rappresenta un’opportunità imperdibile. Disponibile su Amazon a soli 17,90€ con uno sconto del 43% rispetto al prezzo mediano di 31,20€, questo supporto unisce design e funzionalità avanzate a un costo davvero competitivo. Scoprite anche la nostra guida dedicata ai migliori accessori per creare il setup perfetto!

Mars Gaming MHHPROW, chi dovrebbe acquistarlo?

Il design compatto del Mars Gaming MHHPROW è pensato per mantenere la scrivania in ordine, aggiungendo un tocco di stile grazie all'illuminazione RGB Flow. Con una striscia LED personalizzabile attraverso 8 modalità di illuminazione e controllo touch, è possibile creare un’atmosfera ideale nel vostro spazio di gioco. Scegliete tra colori statici o effetti di transizione per coordinare l’illuminazione con le altre periferiche, adattando tutto ai vostri gusti.

Il vero vantaggio di questo supporto è la sua funzionalità 3 in 1. Oltre a mantenere stabili le cuffie grazie alla superficie antiscivolo, include un pratico bungee per il mouse integrato, ideale per aumentare la precisione durante le sessioni di gioco più intense, evitando movimenti bruschi. Il bungee consente una libertà di movimento senza interruzioni, perfetta per prolungate sessioni di gaming.

Questo supporto integra inoltre un HUB USB con 2 porte USB 3.0, offrendo facilità nel collegare dispositivi come chiavette, tastiere o controller, lasciando libere le porte del PC. Con una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s, è all’altezza delle esigenze di qualsiasi gamer. La sua struttura solida, con piedini in gomma antiscivolo, garantisce stabilità e sicurezza, proteggendo le cuffie dall’usura.

Con queste caratteristiche e un design minimalista che si integra perfettamente in qualsiasi postazione, il Mars Gaming MHHPROW rappresenta una scelta strategica per chi vuole organizzare al meglio il proprio angolo da gioco. Non perdete questa offerta per aggiungere ordine, praticità e un tocco di luce alla vostra postazione prima che il prezzo aumenti!

