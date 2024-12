La follia da GTA 6 colpisce ancora: fan aspettano un trailer per Natale

Un nuovo trailer di GTA 6 potrebbe essere rilasciato entro questa settimana, o meglio, o oggi, il giorno di Natale, o il 27 dicembre. Tutto questo, almeno, secondo una manciata di teorie elucubrate dai fan e circolate online. Tuttavia, non ci vuole molto a dedurre che questa ipotesi sia altamente improbabile, considerando che siamo nell'ultima settimana di dicembre e che la maggior parte delle aziende, inclusa Rockstar Games, è già in pausa per le festività.

Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che durante le festività natalizie raramente viene fatto alcun tipo di annuncio, o rilasciati dei contenuti video, visto che la maggior parte degli utenti è si in ferie, ma allo stesso tempo spende il tempo con i famigliari o in vacanza senza curarsi troppo di news e similaria.

Nonostante tutto questo, però, un gruppo di fan ritiene fermamente che un nuovo trailer del tanto atteso gioco sia imminente. La teoria si basa su alcuni presunti indizi trovati in una foto pubblicata da uno sviluppatore di Rockstar, che sembrano puntare al numero 27.

L'immagine incriminata mostra una felpa Rockstar con i colori di GTA 6 e altri oggetti a tema. Ciò che ha attirato l'attenzione è la presenza di peli di gatto sulla felpa che formerebbero il numero romano VI, oltre a un numero di telefono visibile su un foglio di carta.

Il numero in questione appartiene a un'officina in Florida chiamata "27 Auto Sales". I fan più convinti hanno notato altre ricorrenze del 27:

L'account Instagram di Rockstar ha attualmente 27 post.

Al secondo 27 del primo trailer di GTA 6 appare un'auto con lo stesso numero sul lunotto

La teoria si spinge oltre, collegando il numero 27 alle fasi lunari. Secondo questa ipotesi, Rockstar userebbe il ciclo lunare per comunicare le date di uscita dei trailer. Il primo trailer è stato rilasciato durante la fase di Luna Gibbosa calante, che dura 27 giorni.

Inizialmente si pensava che il nuovo trailer sarebbe uscito il 20 dicembre, ma non essendo accaduto, l'attenzione si è spostata su tre date: mercoledì 25, venerdì 27 dicembre e il 14 gennaio, prossima data della Luna Gibbosa calante.

Se vi state chiedendo quali collegamenti ci siano con il 25 dicembre, o meglio con il giorno di Natale, in realtà non ce ne sono. Un gruppo di fan ha semplicemente contestato la data del 27 sostenendo che, in realtà, Rockstar Games voglia fare un regalo ai suoi fan più devoti il giorno di Natale.

Nella realtà, non ci sono indicazioni concrete su quando Rockstar rilascerà nuove informazioni su GTA 6. L'uscita del gioco è prevista entro la fine del 2025, ma la software house mantiene il riserbo in primis per alimentare le teorie dei fan e far parlare del gioco pur senza promuoverlo attivamente.

Al netto di tutto questo, trailer di GTA 6 o meno, approfittiamo di questa simpatica, quanto delirante, notizia, per augurare a tutti Buon Natale.