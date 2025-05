La comunità dei modder non ha perso tempo con Elden Ring: Nightreign (che potete trovare su Amazon). A poche ore dal lancio ufficiale del roguelike cooperativo di FromSoftware, LukeYui, già celebre per aver rivoluzionato l'esperienza multiplayer del gioco base con la mod "Seamless Co-op", ha sviluppato una soluzione alternativa che supera alcune delle limitazioni imposte dagli sviluppatori. Questa rapida risposta della comunità evidenzia ancora una volta come i giocatori PC siano pronti a modificare e personalizzare anche i titoli più recenti per adattarli alle proprie esigenze, specialmente quando si tratta di migliorare funzionalità multiplayer considerate troppo restrittive.

Il nuovo sistema creato da LukeYui (lo potete scaricare da Nexus Mod) opera completamente al di fuori dei server di matchmaking ufficiali, bypassando così anche Easy Anti-Cheat (EAC). Questa caratteristica permette due vantaggi sostanziali: la possibilità di giocare in coppia anziché obbligatoriamente in tre come previsto dal design originale, e la compatibilità con future modifiche che gli appassionati potrebbero sviluppare per Nightreign. La rapidità con cui questa soluzione è stata implementata è impressionante: sono bastate appena quattro ore dalla pubblicazione dell'espansione perché LukeYui avesse già un prototipo funzionante.

La filosofia multiplayer di FromSoftware ha sempre avuto caratteristiche distintive. Nei titoli precedenti, incluso Elden Ring, il processo di evocazione di altri giocatori nel proprio mondo è stato volutamente macchinoso e limitato, parte integrante del fascino e dell'atmosfera dei loro giochi. Con Nightreign, lo studio giapponese ha fatto un passo verso la modernità implementando un sistema di matchmaking più diretto, ma ha comunque mantenuto alcune restrizioni, come l'impossibilità di giocare specificamente in due.

LukeYui, nel suo post su Patreon, ha spiegato chiaramente i vantaggi della sua alternativa: "Il beneficio ovviamente è che puoi scegliere di giocare con solo 2 giocatori (invece di fare matchmaking con un giocatore casuale) e anche poter utilizzare mod quando verranno eventualmente create per una maggiore rigiocabilità e personalizzazione". Il modder ha persino suggerito la possibilità di aumentare in futuro il numero di giocatori simultanei, aprendo scenari inimmaginabili nell'esperienza standard.

L'atteggiamento di FromSoftware verso le modifiche è sempre stato relativamente tollerante, almeno per quanto riguarda le esperienze single player o cooperative. La mod Seamless Co-op per il gioco base non ha mai subito interventi restrittivi da parte dello studio. Tuttavia, Nightreign rappresenta un caso particolare poiché, pur non essendo un gioco competitivo, include elementi di progressione che potrebbero essere compromessi da modifiche troppo invasive.

La questione dell'anti-cheat solleva interrogativi sulla posizione che FromSoftware potrebbe assumere rispetto a questa mod. L'equilibrio tra libertà creativa della comunità e integrità dell'esperienza progettata è un tema ricorrente nel panorama PC, e Nightreign non fa eccezione. Mentre lo studio ufficiale sta ancora "lavorando alacremente" per implementare la modalità a due giocatori nelle prossime settimane, o mesi, la comunità ha già trovato la sua soluzione.