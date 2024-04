La prima stagione di Fallout deve ancora uscire, ma la seconda sembra già certa

Jonathan Nolan, creatore della serie TV di Fallout, ha rivelato che si stanno svolgendo "conversazioni molto interessanti" riguardo a una potenziale seconda stagione di Fallout, mentre circolano notizie che suggeriscono che un seguito sia già in fase di sviluppo, nonostante le prime puntate debbano ancora uscire.

Durante un'intervista, infatti, Nolan, che ha anche diretto i primi tre episodi della serie Amazon, ha lasciato intendere che la storia di Fallout su Prime Video potrebbe continuare oltre la prima stagione. Tuttavia, quando interrogato su ulteriori dettagli, egli ha preferito non confermare nulla ufficialmente, suggerendo invece con cautela che potrebbero esserci altre storie in cantiere.

Di cosa parlerà la seconda stagione di Fallout?

La serie in arrivo su Prime Video è ambientata nello stesso universo dei giochi di Fallout sviluppati da Bethesda. Ogni titolo della saga di azione-RPG distopica dello studio è basato in una località diversa, con nuovi personaggi, creature da affrontare, insediamenti da esplorare e missioni da portare a termine.

L'adattamento televisivo di Fallout sembra, quindi, perfettamente adatto a seguire una struttura narrativa stagionale simile a un compendio, che rispecchi il mantra di Bethesda per la serie. La domanda è: Nolan seguirà effettivamente questa strada creativa o preferirà continuare i percorsi dei protagonisti della prima stagione?

"Nel corso di varie discussioni con i co-showrunner di Fallout, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, abbiamo esplorato le possibilità per il futuro della serie," ha dichiarato Nolan. "Abbiamo avuto conversazioni molto interessanti, ma al momento ci stiamo concentrando su una stagione televisiva di grande impatto. Se il pubblico dimostrerà affetto per la serie e avremo la fortuna di poter continuare, ci muoveremo nello stesso universo, ma non necessariamente con gli stessi elementi."

È comprensibile che la risposta di Nolan sia vaga: se la seconda stagione di Fallout è già stata confermata da Amazon, non avrebbe senso rivelare il rinnovo della serie prima di un annuncio ufficiale di Prime Video. Tuttavia, ci sono voci secondo cui la seconda stagione è già in fase di sviluppo; The Hollywood Reporter, difatti, ha recentemente riferito che la serie ha ottenuto un credito d'imposta di 25 milioni di dollari dalla California Film Commission per spostare la produzione dalla costa est alla costa ovest.

In ogni caso, la prima stagione di Fallout uscirà su Amazon Prime Video tra meno di 48 ore, per cui per ora l'hype rimane focalizzato sulle prime puntate.