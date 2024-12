Secret Level è un successo, annunciata la stagione 2

Un nuovo successo a tema videoludico per Prime Video dopo Fallout: la serie antologica "Secret Level" avrà una seconda stagione. L'annuncio è arrivato a soli sette giorni dal debutto della prima stagione, avvenuto il 10 dicembre scorso.

La serie, prodotta da MGM Studios e Blur Studios, ha riscosso un notevole successo di pubblico, tanto che, secondo quanto riportato da Prime Video, "Secret Level" è diventata la serie animata con il più grande debutto sulla piattaforma, superando titoli come "Sausage Party", "Hazbin Hotel", "Invincible" e "The Legend of Vox Machina".

Il concetto alla base di "Secret Level" è innovativo: ogni episodio rappresenta un "livello segreto" di un popolare franchise videoludico. Tra i giochi presenti nella prima stagione figurano Armored Core, Dungeons & Dragons, Mega Man, Pac-Man e Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Amazon Prime Video Crediti: Amazon Prime Video

Nonostante le recensioni della critica siano state a dir poco contrastanti, con un punteggio di appena 53 su Metacritic e 67% su Rotten Tomatoes, sembra che il pubblico abbia accolto la serie con entusiasmo. Gli utenti hanno, infatti, assegnato punteggi decisamente più alti: 7.1 su Metacritic, 83% su Rotten Tomatoes e 8 su IMDB.

Il successo di "Secret Level" potrebbe essere attribuito anche al cast vocale di alto livello, che include celebrità come Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart e Laura Bailey.

La serie potrebbe rappresentare per Prime Video un modo per sondare l'interesse del pubblico verso determinate proprietà videoludiche, con un investimento iniziale inferiore rispetto a una produzione completa. Questo approccio potrebbe rivelarsi particolarmente utile nel contesto attuale, caratterizzato da un rinnovato interesse per gli adattamenti di videogiochi.

Il creatore di "Secret Level", Tim Miller, noto per aver diretto "Deadpool" e creato la serie antologica "Love, Death & Robots" per Netflix, aveva già esperienza nel campo degli adattamenti e della cultura geek. Miller è stato anche produttore esecutivo dei tre film di Sonic e del film "Borderlands".

"Secret Level" potrebbe, quindi, rappresentare l'evoluzione naturale del successo di Miller nel campo degli adattamenti e della cultura nerd, posizionandosi potenzialmente come un punto di svolta nella rivoluzione degli adattamenti videoludici che sembra destinata ad arrivare.

Ora non resta che domandarsi quali franchise verranno esplorati nella seconda stagione della serie. Nel mentre, per recuperare la prima vi basterà possedere un abbonamento attivo di Amazon Prime per poter accedere al catalogo di Prime Video (se non lo avete, potete testare gratis l'abbonamento per 30 giorni a questo link).