State giocando a Hogwarts Legacy e siete rimasti così ammaliati dai magnifici paesaggi del gioco che volete poterli ammirare in qualsiasi momento? Ebbene, da oggi potete, dato che lo splendido artbook dedicato all’opera di Avalanche Software è finalmente disponibile su Amazon a 56,05€!

Attualmente scontato dato che il prezzo di listino è 59,00€, l’artbook intitolato “L’arte e il making of di Hogwarts Legacy” è uscito sul mercato da appena qualche giorno, eppure sta già riscontrando moltissimo esito. Oltre a essere in offerta, il prodotto su Amazon è particolarmente interessante per tutti coloro che sono in possesso della 18app, dato che può essere acquistato anche con il Bonus Cultura.

L’artbook è scritto da Michael Owen e Jody Revenson e distribuito in Italia da Panini; al suo interno troverete ben 252 pagine che vi trasporteranno nel mondo del GDR d’azione che ha conquistato milioni di giocatori nelle ultime settimane e che rappresenta senza dubbio uno dei titoli di maggior successo degli ultimi anni.

Il libro vi farà viaggiare nelle fasi di ideazione del vasto e immersivo videogioco, portandovi dietro le quinte con interviste esclusive allo studio Avalanche. Inoltre, sono presenti tantissimi straordinari bozzetti preliminari, rendering e illustrazioni che vi faranno immergere completamente nella creazione dell’opera, scoprendone ogni segreto.

L’artbook rappresenta un oggetto da collezione imperdibile per tutti coloro che stanno amando Hogwarts Legacy, e non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Proprio per la sua magnificenza vi consigliamo di acquistarlo il prima possibile dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire in men che non si dica!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!