Se siete appassionati di videogiochi e amate collezionare opere editoriali che esplorano in profondità la creazione artistica di titoli d'autore, allora “L'art de Clair-Obscur: Expédition 33” è un volume che non potete lasciarvi sfuggire. Questo artbook ufficiale dedicato al videogioco "Clair-Obscur: Expédition 33" è già disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 39,90€, in vista della pubblicazione prevista per il 5 dicembre 2025.

L'art de Clair-Obscur: Expédition 33, chi dovrebbe acquistarlo?

Edito da PIX'N LOVE, casa editrice specializzata in pubblicazioni legate al mondo videoludico, questo volume di ben 300 pagine si presenta interamente in lingua francese e rappresenta una straordinaria immersione nel processo creativo di uno dei titoli più attesi del panorama fantasy. Le sue dimensioni generose e un peso di 788 grammi testimoniano la qualità editoriale dell'opera, impreziosita da schizzi preparatori, studi sui personaggi, ambientazioni oniriche e dettagli esclusivi dietro le quinte dello sviluppo del gioco.

Al momento, il libro ha già raggiunto la vetta della classifica Amazon Bestseller nelle categorie Multimedia e disegno grafico, Computer e videogiochi e si posiziona al quarto posto tra i migliori libri di giochi e quiz, a conferma del grande interesse suscitato tra i lettori e gli appassionati.

Preordinare “L'art de Clair-Obscur: Expédition 33” significa garantirsi un posto privilegiato nel cuore del mondo immaginifico creato da Sandfall Interactive. L'artbook promette di diventare un riferimento imprescindibile per chi desidera approfondire l'estetica e l'identità visiva di questo straordinario progetto, che mescola arte, narrativa e videogioco in una formula originale e suggestiva.

Disponibile su Amazon a 39,90€, questa pubblicazione rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti coloro che collezionano artbook di videogiochi o desiderano scoprire i segreti della creazione visiva di un titolo destinato a lasciare il segno. Per maggiori infomrazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Vedi offerta su Amazon