Genshin Impact: aperti i PREORDER degli artbook ufficiali!

Gli attesissimi artbook ufficiali di Genshin Impact sono finalmente disponibili per il preordine! Un'occasione imperdibile per tutti i fan del celebre action RPG free-to-play, che desiderano approfondire il meraviglioso mondo di Teyvat attraverso illustrazioni e contenuti esclusivi. Questi volumi rappresentano un vero tesoro per gli appassionati del gioco, offrendo uno sguardo unico sui character design, gli artwork promozionali e le creazioni artistiche realizzate per trailer e eventi speciali.

Artbook Genshin Impact, chi dovrebbe acquistarli?

Questi volumi a copertina flessibile raccolgono centinaia di illustrazioni ufficiali, celebrando l'arte dietro il successo mondiale di Genshin Impact. Dalle prime concept art fino ai dettagliati disegni dei personaggi, ogni pagina vi porterà a esplorare le creazioni artistiche che hanno dato vita a uno degli universi videoludici più amati. La raccolta copre le versioni del gioco fino alla patch 1.6, rendendola una testimonianza unica dell’evoluzione stilistica e narrativa del titolo di HoYoverse.

Questi artbook ufficiali non sono solo un must-have per i collezionisti, ma anche un’ispirazione per gli artisti e per chiunque voglia scoprire i dettagli dietro la creazione di Teyvat e dei suoi iconici personaggi. Se amate Genshin Impact e volete possedere un pezzo della sua storia, non lasciatevi sfuggire questa edizione speciale.

I preordini sono già aperti, ma potrebbero esaurirsi velocemente! Approfittate subito di questa opportunità per arricchire la vostra collezione con una delle opere più attese dai fan del gioco.

Artbook Genshin Impact, dove acquistarli

Amazon

Artbook Genshin Impact (Vol. 1) | 24,60€

Artbook Genshin Impact (Vol. 2) | 24,60€

My Comics