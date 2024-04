Last Epoch, bannati i giocatori che volevano fare i furbi con soldi veri

Last Epoch è uno dei giochi più popolari di questi primi mesi del 2024, con moltissimi giocatori che si sono lanciati nell'avventura RPG. Il lancio della versione 1.0 ha portato, però, alla scoperta di metodi per duplicare l'oro di gioco, permettendo ai giocatori di trarre vantaggio vendendo oggetti e guadagnando, ovviamente, soldi reali. Eleventh Hour si è trovvata, dunque, costretta ad annunciare che gli account coinvolti in tali comportamenti sarebbero stati permanentemente bannati dal gioco.

Gli account di Last Epoch che sono stati coinvolti nella duplicazione di oro e negli exploit legati al commercio con denaro reale sono stati permanentemente banditi, mentre Eleventh Hour si impegna a contrastare i comportamenti scorretti che abusano dell'economia di gioco.

Eleventh Hour ha affermato tramite un aggiornamento su Steam che prende molto seriamente gli exploit all'interno di Last Epoch e si impegna a risolverli prontamente. Il team ha già risolto due exploit scoperti dalla versione 1.0 del gioco, inclusa la duplicazione di oggetti attraverso il bazaar e l'exploit recente legato all'oro.

"Prendiamo molto seriamente gli exploit all'interno di Last Epoch e ci assicuriamo che ogni volta che viene scoperto un exploit, gli prestiamo la nostra attenzione immediata e completa. Applichiamo rigorosamente i nostri termini di utilizzo per quanto riguarda gli exploit e il commercio con denaro reale [RMT], e quindi, ci si può aspettare che abusare di tali exploit o impegnarsi in RMT, sia acquistando che vendendo, comporterà il ban permanente dell'account."

L'azienda ha garantito di non aver bannato erroneamente alcun account dei giocatori, sanzionando solo coloro che hanno sfruttato gli exploit. Il team ha anche annunciato nuove misure per identificare gli oggetti duplicati legittimamente e quelli duplicati illegalmente all'interno del gioco, così da prevenire le pratiche scorrette.