Migliori tappetini RGB (gennaio 2024)

Il gaming su PC è molto particolare: servono periferiche ad hoc, una buona sensazione di controllo e un ambiente ben adeguato ed illuminato a sufficienza - e con stile. Proprio negli ultimi anni è scoppiata questa moda che vede i giocatori riempire di LED i case, le scrivanie e persino i televisori (a tal proposito, ecco una selezione delle migliori proposte per godersi appieno la next-gen). Adesso è la volta anche dei tappetini RGB per mouse e tastiera, i quali diventano scintillanti e dotati di porte USB.

Stile a parte, i tappetini sono utili anche per migliorare le prestazioni in gioco: ad esempio, l'utilizzo di un mouse senza tappetino non permette all'utente di avere una buona sensazione di controllo, di migliorare la mira nei giochi più concitati, tanto per fare un esempio. Quindi, sono degli oggetti che aiutano senz'altro a migliorare l'estetica del proprio ambiente, della scrivania, ma sono anche dei validi alleati per il gaming competitivo.

In questo nuovo aggiornamento datato gennaio 2024 non abbiamo aggiunto nuovi tappetini alla lista. Inoltre, abbiamo controllato tutti i link per assicurarvi degli acquisti sicuri e al miglior prezzo. Non mancheremo di tenere aggiornata la guida qualora dovessimo ritenere opportuno sostituire alcuni dei prodotti al momento in elenco.

Tuttavia, prima di preoccuparvi di accaparrarvi un gran bel tappetino, assicuratevi di acquistare una scrivania che supporti a dovere le vostre passioni (date un'occhiata alle guide sulle migliori scrivanie da gaming oppure sulle scrivanie da gaming economiche, su cui posizionare al meglio i vostri nuovi tappetini RGB). Qualora foste già muniti di scrivania saltate pure quanto detto e procedete subito con la lettura dell'articolo. Cominciamo!

Come scegliere un tappetino RGB?

Essenziali soprattutto per chi è solito macinare dozzine di ore a suon di FPS e RTS, i tappetini RGB rivestono un ruolo prioritario, quasi al pari del mouse e della tastiera, poiché coniugano in solo acquisto l'aumento di performance e lo stile. In sostanza, come ribadito, permettono un controllo migliorato del mouse e aumentano, di conseguenza, la precisione. Possono anche essere, inoltre, un ottimo modo per abbellire la propria scrivania, ovviamente anche a seconda dello spazio a propria disposizione. I più indicati sono i modelli dotati persino di LED, quelli che abbiamo discusso all'interno di questa guida, ideali per chi è alla ricerca di un oggetto dal grande impatto estetico. Detto ciò, vediamo nel dettaglio alcune caratteristiche.

Spazio a disposizione

Scontato che sia, il formato del tappetino dipende esclusivamente dalla lunghezza delle vostre scrivanie. A tal proposito, conviene adocchiare modelli con diversi formati disponibili, come ad esempio il primo suggerito in questo articolo, che vi permette di scegliere tra S e XXL. Altro appunto: sempre in base alla lunghezza, alcuni tappetini potrebbero essere adatti solamente al mouse, non anche alla tastiera, quindi guardate bene. Detto ciò, come regolarsi? Semplice? Innanzitutto dovrete conoscere perfettamente le dimensioni della vostra scrivania; qualora non le conosceste, munitevi di un buon metro e rimediate immediatamente. Fatto ciò, potrete procedere con l'acquisto di un tappetino, sia esso legato al mouse o alla tastiera, oppure ad entrambe, esattamente come alcuni modelli XXL che abbiamo visto all'interno della guida, perfetti per accompagnare entrambe le periferiche da gioco.

Caratteristiche gaming

Se il vostro intento principe è quello di videogiocare con mouse e tastiera, fate attenzione anche ad alcune caratteristiche importanti. Innanzitutto il tappetino deve essere resistente, ben robusto; in secondo luogo anche antiscivolo, così da permettere un ottimo movimento del braccio e persino fluido. Se proprio non volete farvi mancare nulla, acquistatene uno con in dotazione una porta USB, in modo da poter controllare o caricare il cellulare durante le sessioni di gioco. Stiamo forse esagerando? Suvvia, che sarà mai? È un tappetino! Lo sappiamo che lo state pensando, eppure credeteci: alcuni tappetini, sebbene sembrino adatti allo scopo, si rovinano dopo poco, obbligandovi ad acquistarne un altro. In questo modo vi assicurate un acquisto abbastanza longevo, che non dovrete sostituire dopo poco tempo. Inoltre, non dimentichiamoci della caratteristica più importante, ossia l'incremento delle performance dovute al corretto movimento del mouse lungo il tappetino. Per cui, prestate attenzione a questi dettagli.

Stile

Vanno bene le performance eccelse, ma non dimentichiamoci dello stile! Con una buona regolazione delle luci RGB, quando completamente al buio la vostra stanza apparirà come non mai. Un mood eccelso per partite rilassate. Per cui, controllate bene le colorazioni supportate e le tipologie di illuminazione, così che si sposi alla perfezione con i vostri gusti. Immaginate di giocare un gioco come Cyberpunk 2077 e di farlo all'interno di una stanza illuminata solamente dai vostri LED...Uno spettacolo! Discorso ancor più importante e rafforzato qualora l'utente in questione fosse anche uno streamer o un content creator in generale. In casi del genere, l'occhio vuole davvero la sua parte, e munirsi di un buon tappetino RGB aiuta senz'altro.

Quanto costa un tappetino per il mouse RGB?

Infine, parliamo anche del prezzo, come sempre importante e decisivo per ogni acquisto, fondamentale soprattutto in questo caso, considerando che l'oggetto in questione viene spesso acquistato a poco dalle masse e, in generale, non viene granché accostato a cifre esose. Come avrete notato, all'interno della nostra guida abbiamo tenuto bene a mente questo aspetto, consigliando prodotti di vario genere, con prezzi abbordabilissimi. Qualora non abbiate chissà quali esigenze, infatti, un tappetino RGB sui 15/16€ potrebbe fare al caso vostro: avreste tutto il necessario a discapito di perfomance non eccelse, ma non è scontato v'importi. Si può, ovviamente, salire abbastanza di prezzo, raggiungendo cifre che superano agilmente i 50€. In questi casi subentrano per forza esigenze diverse: se interessati, infatti, ad un prodotto utile soprattutto per giocare, e volete - magari - farlo anche durare molto a lungo, beh... non possiamo che suggerirvi l'acquisto di un prodotto più idoneo, in questo caso il modello di casa Razer. Anche in questo caso, dunque, cercate di comprendere al meglio le vostre necessità.