Quali sono i migliori DNS per il gaming?

Nel mondo del gaming online, ogni millisecondo conta. La scelta dei migliori DNS per il gaming può fare la differenza tra una vittoria e una frustante sconfitta. In questo articolo approfondito, esploreremo come ottimizzare la vostra connessione internet per ridurre il lag, diminuire il ping e migliorare significativamente l'esperienza di gioco complessiva.

Che siate casual gamer o puntiate all'ambito pro per competere a livello professionale, la selezione del DNS giusto è fondamentale per massimizzare le prestazioni online. Ma non tutti i DNS sono creati nello stesso modo, soprattutto quando si tratta di gaming, alcuni sono ottimizzati specificamente per offrire prestazioni superiori nei giochi online più popolari, mentre altri bilanciano velocità e sicurezza per una protezione aggiuntiva contro minacce online.

Non importa se giocate su PC, console o dispositivi mobili, presto scoprirete come i DNS giusti possono trasformare radicalmente la vostra esperienza di gioco. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di latenza, godere di connessioni più stabili (magari grazie anche a uno dei migliori ripetitori wi-fi) e finalmente sfruttare appieno il potenziale della propria connessione a internet.

Come accennato, inoltre, i DNS possono non solo migliorare le prestazioni di gioco, ma anche offrire una maggiore sicurezza online, proteggendovi da potenziali minacce come il DDoS e il phishing, sempre più comuni nel mondo del gaming online.

Che cos’è il DNS?

Il DNS (Domain Name System) è un sistema fondamentale di Internet che traduce i nomi di dominio leggibili dagli utenti in indirizzi IP numerici comprensibili dai computer. Per i gamer, un DNS efficiente può migliorare significativamente l'esperienza di gioco online, riducendo la latenza e accelerando i tempi di caricamento.

Foto di heladodementa da Pixabay

Quando un giocatore avvia un gioco online o si connette a un server di gioco, il DNS entra in azione per risolvere rapidamente il nome del dominio del server in un indirizzo IP. Questo processo avviene in background e, se efficiente, contribuisce a ridurre la latenza e migliorare i tempi di caricamento.

Per i gamer, la scelta di un DNS ottimizzato può fare la differenza in termini di prestazioni, offrendo diversi vantaggi:

Riduzione del ping: un DNS veloce può diminuire il tempo necessario per stabilire la connessione con i server di gioco. Miglioramento dei tempi di caricamento: risoluzioni DNS più rapide possono accelerare il caricamento di asset di gioco e contenuti online, supportando uno dei migliori SSD per un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Maggiore stabilità: DNS affidabili possono ridurre le disconnessioni e i problemi di connettività. Sicurezza: alcuni DNS offrono funzionalità di sicurezza aggiuntive, proteggendo da minacce online e tentativi di phishing.

È quindi importante comprendere i concetti di DNS primario e DNS secondario:

DNS Primario: il DNS primario, noto anche come DNS master, è il server principale responsabile della gestione e dell'aggiornamento dei record DNS per un dominio specifico. Questo server contiene la copia originale e autorevole dei dati DNS e gestisce tutte le modifiche apportate ai record del dominio.

DNS Secondario: il DNS secondario, o DNS slave, è un server di backup che contiene una copia dei dati DNS del server primario. Il suo scopo principale è fornire ridondanza e bilanciamento del carico. Se il server DNS primario non è disponibile, il server secondario può rispondere alle query DNS, garantendo così la continuità del servizio.

Per i gamer, configurare correttamente sia il DNS primario che quello secondario può offrire diversi vantaggi:

Maggiore affidabilità: in caso di guasto del server DNS primario, il secondario assicura che le richieste DNS vengano comunque risolte. Bilanciamento del carico: l'utilizzo di server DNS multipli può distribuire il traffico, migliorando i tempi di risposta complessivi in combinazione con ottime periferiche PC, dai migliori mouse alle migliori tastiere. Riduzione della latenza: scegliendo server DNS geograficamente vicini, si può ridurre il tempo necessario per risolvere i nomi di dominio. Ottimizzazione delle prestazioni: alcuni provider DNS offrono server ottimizzati per il gaming, con percorsi di rete più efficienti verso i server di gioco popolari.

Come posso cambiare il mio DNS?

Ottimizzare la vostra connessione per il gaming cambiando il DNS può sembrare un'operazione complessa, ma in realtà è più semplice di quanto pensiate. Vediamo insieme come potete farlo su diversi dispositivi, in modo da migliorare la vostra esperienza di gioco online.

Windows 10 : recatevi nel pannello di controllo, selezionate "Connessioni di rete e Internet" e premete poi "Connessioni di rete". Cliccate con il pulsante destro del mouse sulla connessione attiva e selezionate "Proprietà". Qui potrete vedere il vostro attuale DNS e modificarlo.

: recatevi nel pannello di controllo, selezionate "Connessioni di rete e Internet" e premete poi "Connessioni di rete". Cliccate con il pulsante destro del mouse sulla connessione attiva e selezionate "Proprietà". Qui potrete vedere il vostro attuale DNS e modificarlo. Windows 11 : cercate “Rete” nella barra di ricerca di Windows e recatevi su “Rete e Internet”, o accedete dalle impostazioni in “Rete e Internet”. Aprite il menu che ci serve semplicemente premendo su "Proprietà" e troverete in basso “Assegnazione server DNS”, con scritto il vostro DNS attuale. Selezionando "Modifica" e scegliendo "Manuale" al posto di automatico potete quindi cambiarlo.

: cercate “Rete” nella barra di ricerca di Windows e recatevi su “Rete e Internet”, o accedete dalle impostazioni in “Rete e Internet”. Aprite il menu che ci serve semplicemente premendo su "Proprietà" e troverete in basso “Assegnazione server DNS”, con scritto il vostro DNS attuale. Selezionando "Modifica" e scegliendo "Manuale" al posto di automatico potete quindi cambiarlo. macOS : recatevi nelle impostazioni del dispositivo, premete su "Rete" e "Avanzate", passando poi alla scheda DNS. Premendo sul simbolo "+" potete inserire un nuovo DNS

: recatevi nelle impostazioni del dispositivo, premete su "Rete" e "Avanzate", passando poi alla scheda DNS. Premendo sul simbolo "+" potete inserire un nuovo DNS Nintendo Switch : selezionate "Internet" e poi "Impostazioni Internet". Selezionate dall'elenco la vostra rete e "Modifica le impostazioni”, scorrendo poi verso il basso e selezionando "Impostazioni DNS". Su

: selezionate "Internet" e poi "Impostazioni Internet". Selezionate dall'elenco la vostra rete e "Modifica le impostazioni”, scorrendo poi verso il basso e selezionando "Impostazioni DNS". Su PlayStation 4/5 : andate a Impostazioni > Rete > Configura connessione Internet > Personalizzata e da qui potrete modificare le impostazioni DNS. su PS5 andate invece su impostazioni, Rete e Internet, e dopo aver selezionato la vostra rete premete su "Modifica" vicino ad Assegnazione server DNS.

: andate a Impostazioni > Rete > Configura connessione Internet > Personalizzata e da qui potrete modificare le impostazioni DNS. su PS5 andate invece su impostazioni, Rete e Internet, e dopo aver selezionato la vostra rete premete su "Modifica" vicino ad Assegnazione server DNS. Xbox Series X/S : premi il pulsante Xbox sul controller, entrate nelle impostazioni e andate su Rete. Dopo di che procedere in Impostazioni di Rete, Impostazioni Avanzate e Impostazioni DNS, dove potete poi impostare il tutto manualmente.

: premi il pulsante Xbox sul controller, entrate nelle impostazioni e andate su Rete. Dopo di che procedere in Impostazioni di Rete, Impostazioni Avanzate e Impostazioni DNS, dove potete poi impostare il tutto manualmente. Android : andate nelle Impostazioni del dispositivo e cercate la voce di nome Wi-Fi. Selezionate la connessione in uso continuando a premerci, il che vi aprirà un menù, dove potrete selezionare "Modifica Rete". Da qui cercare "Mostra opzioni avanzate" e premete sulla voce di nome Impostazioni IP, dalla quale potrete inserire manualmente il DNS.

: andate nelle Impostazioni del dispositivo e cercate la voce di nome Wi-Fi. Selezionate la connessione in uso continuando a premerci, il che vi aprirà un menù, dove potrete selezionare "Modifica Rete". Da qui cercare "Mostra opzioni avanzate" e premete sulla voce di nome Impostazioni IP, dalla quale potrete inserire manualmente il DNS. iOS: andate nelle impostazioni, premete su Wi-Fi e dopo aver scelto una rete selezionate l'icona blu. Da qui troverete "Configura DNS" e potrete scegliere "Manuale", inserendolo quindi in seguito.

Infine, dopo aver fatto le modifiche, prendetevi il tempo di testare i vostri giochi preferiti. Notate se ci sono miglioramenti nella velocità o nella stabilità della connessione. Se qualcosa non vi convince, ricordate che potete sempre tornare alle impostazioni precedenti. Un consiglio: Provate a cambiare il DNS direttamente sul router, In questo modo, tutti i dispositivi connessi alla vostra rete domestica beneficeranno del nuovo DNS, è come fare un upgrade all'intera casa in un colpo solo!

Foto di ChristianaT da Pixabay

Prima di iniziare, vi suggeriamo di annotarvi il DNS attuale, così potrete sempre tornare indietro se qualcosa non va come previsto. E non dimenticate di pulire la cache DNS dopo aver fatto le modifiche: è come fare un reset che assicura che le nuove impostazioni entrino subito in azione. Se volete davvero ottimizzare al massimo, provate a usare strumenti di benchmark per DNS. In breve, sono come dei test di velocità che vi aiutano a capire quale server DNS funziona meglio per voi.

Come scegliere il DNS che fa per me?

Per scegliere il DNS migliore per il gaming, è fondamentale che consideriate diversi fattori che possono ottimizzare la vostra esperienza di gioco online. Ecco una guida per aiutarvi a selezionare il DNS più adatto alle vostre esigenze di gaming:

Fattori da considerare:

Velocità e latenza : utilizzate strumenti di benchmarking come DNSBench o GRC's DNS Benchmark per testare le prestazioni.

: utilizzate strumenti di benchmarking come DNSBench o GRC's DNS Benchmark per testare le prestazioni. Affidabilità : cercate DNS con una reputazione di stabilità e alto uptime.

: cercate DNS con una reputazione di stabilità e alto uptime. Sicurezza : valutate le funzionalità di protezione aggiuntive offerte.

: valutate le funzionalità di protezione aggiuntive offerte. Vicinanza geografica : optate per server DNS fisicamente vicini alla vostra posizione.

: optate per server DNS fisicamente vicini alla vostra posizione. Prestazioni in orari di punta : testate i DNS durante le vostre usuali ore di gioco.

: testate i DNS durante le vostre usuali ore di gioco. Ottimizzazione per giochi specifici: verificate se il DNS offre percorsi di rete ottimizzati per i vostri giochi preferiti.

Considerate anche la vicinanza geografica dei server DNS. Scegliere server fisicamente più vicini alla vostra posizione può contribuire a ridurre ulteriormente la latenza. Molti provider DNS offrono server in diverse regioni, permettendovi di selezionare quelli più prossimi a voi. È importante testare le prestazioni dei DNS durante gli orari in cui solitamente giocate. Alcuni server potrebbero funzionare bene durante il giorno ma soffrire di congestione nelle ore di punta serali, quando molti giocatori sono online.

Alcuni provider DNS ottimizzano i loro server per popolari giochi online. Verificate se il DNS che state considerando offre percorsi di rete ottimizzati per i titoli che giocate più frequentemente. Per trovare il DNS ottimale, è consigliabile testare diverse opzioni popolari come Google DNS, Cloudflare, OpenDNS, o DNS specifici per il gaming. Monitorate attentamente la vostra esperienza di gioco durante un periodo di prova per ciascuna opzione.

I migliori DNS per il gaming su PC

Come detto, scegliere un DNS ottimizzato per il gaming può trasformare radicalmente la tua esperienza di gioco online.

La compatibilità estesa con vari giochi e piattaforme assicura prestazioni ottimali indipendentemente dal titolo che state giocando. Alcuni DNS gaming offrono anche funzionalità di blocco pubblicità, migliorando i tempi di caricamento e l'esperienza complessiva.

Cloudflare DNS

Server primario: 1.1.1.1

Server secondario: 1.0.0.1

Se cercate prestazioni eccezionali per i vostri giochi preferiti, Cloudflare offre tempi di risposta fulminei e una stabilità di connessione ineguagliabile. La sua compatibilità con la maggior parte dei giochi online lo rende la scelta ideale per ogni gamer. Non trascurate la sicurezza: il supporto DNS-over-HTTPS di Cloudflare protegge i vostri dati mentre giocate. Velocità, stabilità, sicurezza e compatibilità: ecco perché Cloudflare è considerato uno dei migliori DNS per il gaming.

Google Public DNS

Server primario: 8.8.8.8

Server secondario: 8.8.4.4

Il DNS di Google è una scelta affidabile per i gamer esigenti. Cercate una soluzione DNS che non vi deluderà? Google DNS offre un'affidabilità costante, essenziale per sessioni di gioco ininterrotte. Con la sua ampia copertura globale di server, garantisce prestazioni eccellenti ovunque vi troviate. Che siate appassionati di FPS, MMORPG o giochi di strategia, Google DNS assicura ottime performance su una vasta gamma di titoli. La facilità di configurazione su quasi tutti i dispositivi lo rende accessibile a chiunque, dal principiante all'esperto.

OpenDNS

Server primario: 208.67.222.222

Server secondario: 208.67.220.220

OpenDNS rappresenta la soluzione completa per gamer attenti alla sicurezza. Cercate un DNS che bilanci perfettamente velocità e protezione? OpenDNS offre prestazioni rapide senza compromettere la sicurezza. Con il suo filtraggio contenuti personalizzabile, potete navigare tranquilli durante le pause di gioco. La protezione integrata contro phishing e malware vi difende dalle minacce online, mentre le opzioni avanzate soddisfano le esigenze dei gamer più esperti. Volete un'esperienza di gioco sicura e veloce? OpenDNS è la scelta ideale: prestazioni ottimizzate, sicurezza avanzata e flessibilità per ogni tipo di giocatore.

Foto di JoshuaWoroniecki da Pixabay

I migliori DNS con VPN

Scegliere un DNS con una delle migliori VPN per il gaming è la mossa vincente per ogni giocatore che punta ai livelli più alti. Questa combinazione offre un pacchetto imbattibile di vantaggi. Innanzitutto, migliora la sicurezza: crittografia avanzata e protezione da DDoS mantengono al sicuro i vostri dati e la tua connessione. La VPN può ridurre il ping e il lag, ottimizzando le prestazioni di gioco. Inoltre, ti permette di accedere a server di gioco globali, superando le restrizioni geografiche.

Un DNS ottimizzato accelera la risoluzione dei nomi di dominio, riducendo i tempi di caricamento. Molti servizi DNS+VPN offrono anche blocco di pubblicità e malware, per un'esperienza di gioco più pulita e sicura. La flessibilità è un altro punto di forza: puoi connetterti da qualsiasi luogo mantenendo accesso ai vostri giochi preferiti. Per i giocatori competitivi, questo significa poter partecipare a tornei internazionali senza problemi.

Nord VPN

I DNS di NordVPN si distinguono come leader nel mercato per velocità e affidabilità, caratteristiche essenziali per i gamer. Il servizio DNS proprietario di NordVPN garantisce una risoluzione dei nomi di dominio ultraveloce e sicura, ideale per sessioni di gioco intense. L'impegno di NordVPN nel migliorare costantemente la sua infrastruttura DNS è evidente: l'azienda sta potenziando i server DNS da 1 a 10 Gb/s, con il 60% della rete già aggiornata. Inoltre, la fiducia di NordVPN nella qualità del proprio servizio è dimostrata dalla garanzia di rimborso entro 30 giorni. I gamer possono testare i DNS di NordVPN senza rischi, assicurandosi che soddisfino le loro esigenze di gaming ad alto livello.

ExpressVPN

ExpressVPN offre un servizio DNS avanzato che si distingue per la sua vasta copertura geografica. Con server DNS distribuiti in 160 posizioni globali, i giocatori possono beneficiare di risoluzioni dei nomi di dominio veloci in ogni parte del mondo. Nonostante il costo del servizio DNS di ExpressVPN possa essere superiore alla media, le prestazioni in termini di velocità di risoluzione sono notevoli. I DNS di ExpressVPN offrono elevate prestazioni, stabilità e sicurezza, rendendoli una scelta eccellente per i gamer che cercano un servizio DNS di alta qualità. La risoluzione rapida dei nomi di dominio può significativamente ridurre la latenza e migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

Surfshark

Surfshark DNS si presenta come una soluzione ideale per i neofiti del gaming online che cercano un servizio DNS semplice e intuitivo. L'interfaccia user-friendly del servizio DNS di Surfshark lo rende particolarmente adatto a chi non ha esperienza tecnica avanzata. In termini di prestazioni, i DNS di Surfshark sono in linea con i principali servizi DNS sul mercato: offrono velocità di risoluzione dei nomi di dominio ottime, garantendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. La stabilità dei server DNS di Surfshark assicura una connettività affidabile, cruciale per sessioni di gioco prolungate. Un punto di forza distintivo del servizio DNS di Surfshark è la possibilità di utilizzarlo su un numero illimitato di dispositivi con un singolo abbonamento, e non manca una garanzia di rimborso di 30 giorni. Questo permette ai gamer di testare l'efficacia dei DNS di Surfshark senza rischi, assicurandosi che soddisfi le loro esigenze di gioco prima di impegnarsi a lungo termine.