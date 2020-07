Le migliori webcam da gaming | Luglio 2020

Quali sono le migliori webcam? Vi sarà capitato spesso di porvi questa domanda, a patto di essere interessati al mondo dello streaming, ovviamente. Con questo articolo abbiamo pensato di consigliarvi alcuni modelli, ma non solamente per PC, come spesso accade. Infatti, e potreste non saperlo, le attuali console supportano anche altri modelli all’infuori di Kinect e PlayStation Camera, per ovvie ragioni supportati. Questo articolo è quindi rivolto anche a voi possessori di console che, sfruttando le possibilità offerte da PlayStation 4 e Xbox One, decidete di andare in live su YouTube o Twitch.

Le migliori webcam per PlayStation 4

PlayStation Camera

Cominciamo da PlayStation Camera, un modello che presenta sicuramente una risoluzione inferiore a quella che trovate sulle migliori webcam ma che, considerando anche il prezzo di listino e le possibilità che offre, conquista di diritto una posizione all’interno di questo articolo. Innanzitutto PlayStation Camera non è utile solamente per le dirette su YouTube o Twitch: questo prodotto vi consente, ad esempio, di sbloccare la dashboard con il vostro volto, aggiungendo un blocco di sicurezza alla vostra console. Permette anche, attraverso l’applicazione di Share Factory, di registrarsi in presa diretta e commentare i gameplay acquisiti dalla console. È inoltre un accessorio molto utile per PlayStation VR; stesso dicasi per il suo microfono integrato, perfetto per sfruttare i comandi vocali della console o per chiacchierare in party.

Non è da meno il design, sensibilmente aggiornato rispetto alla primissima versione. Ha inoltre un peso abbastanza ridotto ed è un prodotto molto sottile, agganciandosi senza nessuna difficoltà al vostro monitor o televisore, sfruttando la comoda base fornita in confezione. Qualora non voleste agganciare la webcam sulla parte superiore dello schermo, la base vi permette di appoggiarla anche su un tavolo.

Massima libertà e design elegante, per un prodotto non troppo costoso e ricchissimo di funzionalità.

» Clicca qui per acquistare PlayStation Camera

Logitech c920

Se siete soliti fare delle dirette o semplicemente bazzicate nell’ambito, avrete per forza sentito parlare di questa webcam. È infatti uno dei modelli più commercializzati, nonostante siano ormai uscite versioni superiori che spingono la risoluzione anche oltre l’ormai consueto Full HD, ossia 1920x1080p. A differenza di PlayStation Camera, che possiede una porta specifica sul retro della console, per collegare il modello C920 serve una normalissima porta USB e, a differenza di un comune collegamento con i PC, non dovrete nemmeno scaricare alcun driver; collegate ed è tutto pronto per l’uso. Chiaramente, così come per PlayStation Camera, potrete settare vari parametri, tra i quali luminosità e contrasto, oppure potreste attivare l’opzione Chroma Key, in modo da eliminare lo sfondo alle vostre spalle. Chiaramente dovrete necessariamente avere un telo uniforme posizionato dietro di voi, preferibilmente verde, e non dimenticatevi di illuminare per bene la stanza. Trovate vari suggerimenti e attrezzature consigliate in questo articolo.

Infine, e non per importanza, il design di questa webcam è assolutamente elegante e dotato di un semplice cavalletto che vi consente di posizionarla sopra il vostro monitor o altri oggetti non troppo spessi.

» Clicca qui per acquistare Logitech C920

Le migliori webcam per Xbox One

Prima di procedere, ebbene specificare che Xbox One permette all’utente di modificare un numero superiore di parametri rispetto alla controparte PlayStation 4, oltre ad essere compatibile con molte più webcam; non a caso, nel paragrafo dedicato a PlayStation, siamo andati sul sicuro con la Logitech C920.

Logitech C615

Logitech C615 non è un prodotto che differisce molto dalla comune C920. Il design è chiaramente diverso, sempre molto compatto ed elegante, ma differente. La risoluzione è fissa a 1920x1080p, con possibilità di raggiungere massimo i 30 FPS, a differenza del top di gamma in casa Logitech (C922) – ovviamente rimanendo in ambito Full HD – che raggiunge i 60 FPS. In ogni caso non è un dettaglio indispensabile, soprattutto se, ed è il caso delle console, dovrete semplicemente giocare e quindi rimpicciolirvi in una finestrella. La webcam è inoltre dotata anche di un microfono, ma vi sconsigliamo di utilizzarlo; non che sia proprio pessimo, ma è sempre meglio collegarne uno apposito e di qualità maggiore, specie se il vostro intento è quello di ottenere ottimi risultati.

» Clicca qui per acquistare Logitech C615

AUKEY Webcam

Concludiamo la parentesi dedicata a Xbox One con un modello decisamente poco costoso ma che, complice anche il prezzo, sta ottenendo ottimi risultati, diventando una scelta comune fra gli utenti. Ci stiamo ovviamente riferendo alla webcam rilasciata da AUKEY, la quale si spinge fino a 1920x1080p e 30 FPS, oltre ad essere ovviamente dotata anche di un microfono integrato. Anche questa volta ci troviamo davanti ad un modello plug & play, per cui non dovrete fare altro che collegarla ad una delle tante porte USB della console, fatto ciò sarà pronta per l’uso. La qualità non è ovviamente paragonabile in toto; le soluzioni offerte da Logitech rimangono preferibili, ma per il gaming è una scelta più che sensata, considerando come sempre che dovrete rimpicciolire il vostro riquadro.

» Clicca qui per acquistare AUKEY webcam

La webcam migliore per PC

Logitech Brio Ultra HD Pro

Alcuni dei modelli che vi abbiamo suggerito per le attuali console, in realtà vanno benissimo anche per chi fosse intenzionato a fare delle dirette direttamente dal suo PC. Un ottimo esempio è Logitech C920, oppure C922 qualora vogliate un frame rate maggiore. Ma se siete degli utenti high end e volete portarvi avanti, non sarebbe male considerare l’acquisto di una webcam 4K, ossia 3840x2160p.

Abbiamo provato a spaziare un po’, proponendo brand differenti, ma tocca ammettere che Logitech in ambito webcam è in assoluto la migliore, ecco perché vi suggeriamo ancora una volta un loro modello, Brio Ultra HD Pro. Questa webcam, dotata di 4K e HDR, garantisce una qualità elevatissima, diventando una scelta consigliabile anche a chi non volesse semplicemente giocare. Vista l’enorme qualità dovuta ovviamente all’aumento di risoluzione, non sarebbe male utilizzarla anche per dei talk show, impostando quindi il video a schermo intero.

Infine, il prezzo è tutt’altro che accessorio, ma se avete budget da investire, acquistando questo modello vi porterete avanti e non sentirete l’urgenza di cambiare per un bel po’.

» Clicca qui per acquistare Logitech Brio Ultra HD Pro