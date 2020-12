Luci streaming, i migliori prodotti per la vostra postazione | Dicembre 2020

Mettersi a fare streaming online è un qualcosa che, prima o poi, sarà passato per la testa a tutti voi, specie se avete una forte passione, come ad esempio quella dei videogiochi, e siete intenzionati a condividerla con il mondo nel modo migliore possibile. Cominciare a registrarsi è un passo importante, che va saputo fare con criterio, anche se siete principianti: sottovalutarlo può portare a non ottenere video della qualità che desiderate, rovinando in buona parte tutto il vostro lavoro. Sembra una sciocchezza, ma in questi casi è importante saper curare bene anche la presentazione visiva, che coinvolge tutti gli aspetti tecnici davanti e dietro la videocamera, dalle luci da streaming allo sfondo.

Vi abbiamo già parlato di come poter abbellire la vostra postazione da gaming, ma ora ci concentreremo più sul lato tecnico che su quello estetico, per aiutarvi al meglio a rendere ogni dettaglio presente in scena, e voi stessi per primi, il più bella possibile. A tal proposito, abbiamo dunque ricercato approfonditamente i migliori prodotti utili ad avere una luce il più naturale possibile, in modo da ottenere sempre le riprese che desiderate: li trovate tutti qui di seguito, in una comoda lista, che comprende sia intere tipologie di prodotti che soluzioni specifiche.

Luci da Streaming, i migliori prodotti per la vostra postazione

Elgato Key Light Air e Ring Light

Per cominciare, non potevamo che partire con quelle che a nostro avviso sono fra le migliori soluzioni per illuminare uno spazio di lavoro, ovvero le proposte di Elgato. Se siete in cerca di un prodotto in grado di illuminare efficacemente una scrivania, un tavolo o una parte ben precisa di una stanza, difficilmente troverete di meglio: i prodotti di Elgato, tra l’altro, sono compatibili con tutta la suite di programmi dell’azienda e si integrano perfettamente a livello software con gli altri dispositivi, come microfoni, schede di acquisizione, CamLink e Stream Deck. Possono, per esempio, essere controllati tramite Wi-Fi, con la possibilità di regolare intensità e temperatura della luce nei minimi dettagli, anche in modo da evitare di affaticare la vista nel corso di lunghe sessioni di registrazione. Si tratta di prodotti di elevata qualità che vi ripagherebbero di ogni centesimo speso per l’acquisto.

Kit fotografici con softbox

I softbox sono luci diffuse capaci di trasformare un’intera stanza in un set fotografico, e sono consigliati nel caso in cui non abbiate un punto specifico da riprendere, bensì vogliate semplicemente illuminare una scena in modo non troppo diretto. Si tratta di luci a led, alimentate esternamente, montate all’interno di un supporto provvisto a sua volta di un treppiede, pensate per diffondere l’illuminazione il più possibile e non dirigerla in un punto specifico, con un effetto generalmente artificiale, ma potenzialmente più efficace, grazie alla presenza di un telo utile allo scopo. Sono presenti sul mercato in diverse tipologie: le più comuni sono quelle a forma rettangolare, ma ne esistono anche a forma ottagonale. Se siete fotografi in erba avrete per le mani degli ottimi prodotti, che non vi deluderanno quasi in nessuna occasione. Sono generalmente piuttosto economici (a meno di non virare su modelli altamente professionali) e fanno il loro dovere molto bene.

Faretti led fissi

Probabilmente si tratta della soluzione più classica in assoluto, ma non crediate che anche qui sia facile trovare quel che fa al caso vostro o avere subito per le mani il prodotto più efficace in assoluto. I faretti a led, infatti, possono essere di tantissimi tipi diversi: quelli che vi proponiamo in questa sezione sono quelli fissi, con alimentazione esterna e treppiede, da piazzare per illuminare una stanza e come soluzioni alternative ai softbox. Molti sono dimmerabili, in modo da alterare manualmente il colore della luce. Abbiamo scelto di separare questa sezione da quella immediatamente successiva, relativa alle soluzioni portatili, perché si tratta di prodotti molto differenti, per tipo e metodologie d’uso e anche tipo di esborso economico (escluso il primo che vi proponiamo).

Faretti led portatili e ring light

Veniamo dunque a quella che con ogni probabilità è la soluzione più amata e popolare, anche perché caratterizzata (generalmente) da un esborso più contenuto in termini economici. I faretti a led portatili e i ring light, pur concettualmente abbastanza diversi nel loro funzionamento, sono molto simili per quanto riguarda la destinazione d’uso, dal momento che sono perfetti per riprese improvvisate e on-the-go. Nel primo caso parliamo di una versione a batteria dei classici fari a led fissi, spesso compatibile con fotocamere DSLR, mentre i ring light sono veri e propri anelli luminosi in grado di diffondere la luce, e sono perfetti per riprendere volti. Alcune soluzioni, inoltre, sono pensate per essere abbinate anche agli smartphone e sono perfette per riprese al volo, sostituendosi di fatto (con un’efficacia molto maggiore) ai flash standard. In questi ultimi casi si tratta di prodotti parecchio economici, perfetti per chi è alle prime armi e vuole fare riprese unicamente con il proprio telefono, collegando una luce e un microfono con jack da 3.5 mm.

Kit fotografici completi

Veniamo infine all’ultima sezione, quella di cui avete bisogno se state cercando un kit fotografico completo, in cui non manchi davvero niente: sfondo, luci, accessori (borse, treppiedi, filtri dimmerabili o antiriflesso, ecc). Qui, insomma, troverete di tutto e di più, nel caso in cui abbiate bisogno davvero di ogni cosa e non vogliate tralasciare nulla, in modo da rendere la vostra stanza un vero studio professionale. In questo caso, chiaramente, esistono varie soluzioni: con softbox, con fari a led, con accessori più o meno presenti, eccetera. L’unica costante è data dalla presenza dello sfondo, dunque assicuratevi di avere a disposizione una parete libera e bella ampia.

