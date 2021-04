L’E3 2021 si farà! Ecco come si trasformerà la fiera

L’anno scorso, complice l’epidemia di COVID-19, tutte le fiere del settore videoludiche sono saltate. La più grande incognita, arrivati quasi alle porte dell’E3 2021 verteva sulla possibilità per l’evento con sede a Los Angeles di saltare per il secondo anno di fila. Qualche istante fa, però, tramite un post pubblicato su Twitter abbiamo avuto la conferma che in tanti speravamo, quest’anno l’E3 si farà!

La notizia del ritorno dell’E3 con l’edizione 2021 non era affatto così scontata come in molto pensavano, ma ora che ne abbiamo la certezza e possiamo cominciare ad immaginare meglio in che modo l’ESA ha intenzione di tornare a proporre l’evento videoludico. L’E3 2021 prenderà vita durante la prossima estate, e andrà nuovamente a coprire il classico slot temporale delle precedenti edizioni. La fiera losangelina comincerà il 12 giugno 2021 e terminerà tre giorni dopo, ovvero il 15.

Come viene annunciato sul sito ufficiale, l‘E3 2021 andrà ad abbracciare il futuro con un evento completamente virtuale che coinvolgerà tutti gli appassionati in modo semplice ed immediato. Torneranno anche le conferenze, non ancora meglio specificate, le quali saranno anch’esse in formato digitale. Sul sito, infine, viene data la possibilità di conoscere alcune delle prossime novità relative alla fiera lasciando la propria mail.

