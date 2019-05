League of Legends Mobile: in arrivo una versione per smartphone?

Molte voci di corridoi affermano di una possibile versione mobile di League of Legends. Riusciremo a vedere il MOBA su smartphone?

Sono iniziati a circolare dei nuovi rumor riguardante Tencent Games e una possibile versione mobile di League of Legends. Il sito finanziario britannico Reuters ha affermato che gli sviluppatori del gioco, ovvero Riot Games, hanno rifiutato anni fa l’offerta di sviluppare inizialmente una versione mobile del famoso MOBA.

Questa scelta ha portato l’editore a scegliere altre strade e a investire in altri giochi simili a LOL, lanciando così Honour of Kings e Arena of Valor. Le probabilità di una possibile versione mobile di League of Legends sono al momento basse, ma dalle voci che girano sappiamo che Tencent e Riot Games hanno collaborato tra di loro per più di un anno sulla versione mobile di League of Legends.

Un’altra fonte, riportata dal sito britannico citato sopra, afferma invece che è improbabile che il MOBA in questione possa arrivare sul mercato quest’anno con una sua versione mobile. Ovviamente i rumor che girano sul gioco mobile in questione sono numerosi, e al momento non possiamo avere conferma di quale tra tutte possa rivelarsi veritiera.

Siamo venuti a conoscenza però che intorno al 2017 i fondatori dello studio di sviluppo di League of Legends hanno affermato che stavano tornando a sviluppare una possibile versione mobile, depositando successivamente il marchio “League of Runeterra”. Confermato anche dal lead designer di Riot Games, Andrei Van Roon, il quale ha dichiarato anche che qualcosa di nuovo era in cantiere nei loro studi.

Tutti questi annunci, ancora non confermati, portano a pensare proprio a una versione mobile del gioco. Molti attendono una notizia del genere, quello che possiamo fare al momento è aspettare ancora un po’ di tempo e sperare di poter scoprire cosa possa essere League of Runeterra. Vi ricordiamo che attualmente non è stato confermato nulla dagli sviluppatori.

Cosa ne pensate di poter giocare a un MOBA dal calibro di League of Legends direttamente su smartphone?