League of Legends: Secretlab annuncia la fantastica sedia da gaming di Jinx

Nel catalogo delle sedie da gaming targate Secretlab ormai ci possiamo trovare tutta una serie di prodotti dedicati ai brand videoludici (e non solo) più amati e popolari al mondo. Tra Overwatch, Diablo, Monster Hunter ogni fan di questi franchise può trovare la propria sedia dei sogni. In questo roster sono presenti anche sedie da gaming di League of Legends, e in concomitanza con la serie animata Netrflix Arcane è stata annunciata da poco una sedia tutta dedicata a Jinx.

Qualche ora fa Secretlab ha annunciato la nuova sedia da gaming Titan Evo 2022 League of Legends Jinx Edition. Una sedia che coniuga la solita altissima qualità di componenti e comfort Secretlab uniti ad un design e una colorazione perfettamente in linea con uno dei campioni più amati e utilizzati di League of Legends.

La sedia da gaming realizzata in collaborazione con Riot Games è rivestita in similpelle ibrida Secretlab NEO. Inoltre, la sedia Jinx Edition presenta tutti gli aggiornamenti ergonomici di Secretlab TITAN Evo 2022, così da permettere ai giocatori di far piovere il caos nel Rift in tutta comodità. Questa versione è disponibile in tre taglie: Small, Regular e XL, per adattarsi a tutti gli evocatori di LOL.

Se siete fan di League of Legends e amate giocare come Jinx, potete acquistare questa fantastica sedia da gaming in collaborazione con Riot Games a questo indirizzo.